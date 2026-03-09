Kiếp nạn mua hoa 8/3

8/3 năm nay cũng như mọi năm, hoa tươi vẫn là một trong những món quà xinh xắn và ý nghĩa được nhiều người lựa chọn để dành tặng phái đẹp. Từ những bó hoa rực rỡ sắc màu cho đến các lẵng hoa được gói ghém cầu kỳ, tất cả đều mang theo lời chúc tốt đẹp và sự quan tâm dành cho mẹ, vợ, người yêu hay bạn bè. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui nhận quà, mạng xã hội những ngày qua cũng không thiếu những câu chuyện “dở khóc dở cười” xoay quanh việc đặt hoa online, khi nhiều khách hàng rơi vào tình cảnh nhận hoa khác xa hình ảnh ban đầu – một “kiếp nạn” quen thuộc mỗi mùa 8/3.

Tổng hợp "kiếp nạn" hoa 8/3

Bó hoa có giá 2,2 triệu đồng khiến vị khách không khỏi ngỡ ngàng khi kích thước thực tế nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng. Bất ngờ trước sự chênh lệch này, chủ nhân của bó hoa đành lên MXH “hỏi ý kiến” cộng đồng mạng: "Các shop hoa cho em hỏi thử mẫu này và kích cỡ này giá 2 triệu đồng (đã thêm 200.000đ để trông được đầy đặn hơn) là đắt hay đúng giá ạ? Chứ em nhìn bà ôm bó hoa nhỏ nhỏ mà em thấy hơi cấn (ảnh shop làm xong gửi là không có người cầm nên em cũng không hình dung được kích cỡ)".

Một khách hàng ngậm ngùi chia sẻ về bó hoa 8/3: ảnh shop gửi trông vừa đẹp vừa đầy đặn, nhưng bó hoa thực nhận lại kém bắt mắt và không được đầy đặn như mong đợi.

Kiếp nạn 8/3 của một vị khách khác còn khiến nhiều người bất ngờ hơn. Dù đã chủ động đặt hoa từ sớm để tránh tình trạng quá tải trong dịp lễ, người này vẫn nhận về một bó hoa “hết hồn”. Không chỉ vậy, shop còn giao nhầm thiệp, hoa tuy giá cao nhưng lại có dấu hiệu héo, bó thưa và trông sơ sài. Vị khách bày tỏ sự ngán ngẩm khi cho biết bản thân đã chuẩn bị từ sớm vì hiểu rằng giá hoa dịp lễ thường tăng, thế nhưng thành phẩm nhận được vẫn không khỏi thất vọng ê chề.

Dù đã cẩn thận đặt hoa trước tới 3 ngày, một khách hàng khác vẫn không khỏi “hết hồn” khi nhận được thành phẩm. Theo chia sẻ, chủ shop giải thích rằng hoa chưa kịp nở, cần thêm vài hôm thì bông mới bung cánh và trông đẹp hơn. Tuy nhiên, vì bó hoa được dùng để mang đi tặng ngay nên vị khách vẫn cảm thấy chưa thực sự hài lòng.