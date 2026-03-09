Cắt trái cây không lo bị thâm: Những mẹo đơn giản ai cũng nên biết

Sử dụng mật ong

Mật ong được xem là cách đơn giản giúp trái cây sau khi gọt không bị thâm đen, đồng thời tạo hương vị thơm ngọt tự nhiên.

Bạn có thể pha khoảng 1 thìa mật ong với 250 ml nước, khuấy đều cho tan rồi cho trái cây đã cắt vào ngâm trong vài phút trước khi sử dụng.

Dùng nước chanh

Nước cốt chanh chứa axit tự nhiên có khả năng làm chậm quá trình oxy hóa của trái cây.

Hòa 1 thìa nước cốt chanh với một cốc nước ấm, sau đó cho trái cây đã gọt vào ngâm khoảng 5 phút rồi vớt ra để ráo. Cách này đặc biệt hiệu quả với táo, lê, chuối hoặc các loại củ dễ thâm như khoai.





Ngâm nước muối loãng

Một cách phổ biến khác là ngâm trái cây trong nước muối loãng. Chỉ cần pha khoảng 1/2 thìa cà phê muối với 4 cốc nước ấm, cho trái cây đã cắt vào ngâm trong 5 phút, sau đó vớt ra để ráo trước khi dùng.

Ngâm trong nước đá

Đặt trái cây đã cắt vào tô nước đá cũng giúp làm chậm quá trình oxy hóa và giữ độ tươi ngon trong khoảng 3-4 giờ.

Bọc kín bằng màng thực phẩm

Trái cây dễ bị thâm khi tiếp xúc trực tiếp với không khí. Vì vậy, sau khi cắt, nên bảo quản trong hộp kín hoặc túi zip, ép bớt không khí trước khi cho vào tủ lạnh. Cách này giúp hạn chế quá trình chuyển màu nâu.

Sử dụng đồ uống có gas

Một số loại nước có gas chứa axit citric cũng có thể giúp giảm hiện tượng thâm của trái cây. Bạn có thể ngâm trái cây trong soda hoặc nước ngọt không đường khoảng 5-7 phút, sau đó rửa lại hoặc dùng ngay.

Một số lưu ý khi bảo quản trái cây

Nên sử dụng dao sạch và sắc khi cắt trái cây, vì dao cũ hoặc bị gỉ có thể làm tăng quá trình oxy hóa khiến trái cây nhanh thâm hơn.

Sau khi rửa hoặc cắt, nên bảo quản trái cây trong hộp kín hoặc túi có khóa kéo và đặt trong tủ lạnh để giữ độ tươi lâu hơn.

Nếu trái cây vừa mới bị thâm nhẹ, có thể rắc một ít bột quế lên bề mặt. Hương thơm của quế không chỉ giúp tăng hương vị mà còn che bớt màu thâm và làm chậm quá trình oxy hóa.