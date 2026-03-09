Không cần tủ lạnh vẫn giữ trứng gà tươi lâu - Mẹo đơn giản ít người biết

Những cách bảo quản trứng gà không cần tủ lạnh

Bảo quản bằng vỏ trấu

Đây là phương pháp truyền thống được nhiều gia đình ở nông thôn áp dụng. Rải một lớp trấu khô sạch xuống đáy thùng, sau đó xếp một lớp trứng rồi tiếp tục phủ trấu lên trên. Lặp lại đến khi đầy thùng, đậy kín và để ở nơi khô ráo, thoáng mát. Cách này có thể giúp giữ trứng tươi khoảng 2 tháng. Nếu không có trấu, có thể thay bằng mùn cưa hoặc tro bếp.

Bảo quản cùng các loại ngũ cốc

Trứng có thể được đặt xen kẽ với các loại hạt như đậu đen, đậu đỏ, đậu tương hoặc ngô. Ngũ cốc có khả năng hút ẩm tốt, giúp hạn chế môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, từ đó kéo dài thời gian bảo quản.

Ngâm trứng trong nước vôi trong

Pha vôi bột với nước theo tỉ lệ khoảng 2 - 3%, khuấy đều rồi để lắng. Gạn lấy phần nước trong và nhẹ nhàng thả trứng vào hũ, sau đó đổ nước vôi sao cho ngập trứng khoảng 20 cm. Đậy kín và bảo quản nơi mát, trứng có thể giữ được độ tươi đến 6 tháng.

Việc bảo quản trứng đúng cách không chỉ giúp giữ được độ tươi ngon mà còn hạn chế lãng phí

Dùng bã chè khô

Phần bã chè sau khi sử dụng được phơi khô, sau đó xếp xen kẽ với trứng giống cách dùng trấu. Tinh chất trong trà có thể giúp hạn chế vi khuẩn, nhờ đó trứng có thể bảo quản trong khoảng 2 - 3 tháng.

Vùi trứng trong muối hạt

Muối có đặc tính kháng khuẩn tự nhiên. Vùi trứng trong muối hạt khô giúp giảm nguy cơ vi khuẩn xâm nhập, nhờ đó trứng có thể giữ được lâu hơn.

Bảo quản bằng cát hoặc cám gạo

Vùi trứng trong cát khô hoặc cám gạo sạch cũng là cách giúp ổn định nhiệt độ và hạn chế tiếp xúc với không khí, từ đó kéo dài thời gian sử dụng.

Bôi dầu thực vật lên vỏ trứng

Bôi một lớp dầu ăn mỏng lên vỏ trứng giúp bịt các lỗ nhỏ li ti trên bề mặt, ngăn không khí và vi khuẩn xâm nhập. Đặt trứng ở nơi khô ráo, thoáng mát, có thể sử dụng trong hơn 1 tháng.

Ngâm dung dịch natri silicat

Natri silicat (còn gọi là “thủy tinh lỏng”) là phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm. Hòa loãng dung dịch với nước rồi đổ vào bình chứa trứng sao cho dung dịch ngập trứng khoảng 5 - 6 cm. Đậy kín và bảo quản nơi mát, trứng có thể giữ được 2 - 3 tháng.

Cách nhận biết trứng bị hỏng

Trứng nếu bảo quản không đúng cách rất dễ bị hỏng, ảnh hưởng đến sức khỏe khi sử dụng. Vì vậy, người nội trợ nên biết một số cách kiểm tra đơn giản dưới đây.

Quan sát vỏ trứng : Trứng tươi thường có vỏ khô, sạch và hơi nhám. Ngược lại, trứng hỏng có thể xuất hiện vỏ xỉn màu, ẩm ướt, nứt hoặc có dấu hiệu mốc.

Lắc nhẹ quả trứng : Cầm quả trứng và lắc nhẹ gần tai. Nếu nghe thấy tiếng chất lỏng chuyển động mạnh, trứng có thể đã cũ hoặc bị hỏng. Trứng tươi thường không phát ra âm thanh.

Thử bằng nước:

Thả trứng vào bát nước sạch: Trứng chìm và nằm ngang dưới đáy là trứng tươi.

Trứng hơi nghiêng hoặc dựng đứng là trứng đã để lâu nhưng vẫn có thể sử dụng.

Trứng nổi hẳn lên mặt nước là trứng đã hỏng, không nên dùng.

Đập trứng ra bát kiểm tra

Trứng tươi có lòng đỏ tròn, căng, lòng trắng đặc và bám quanh lòng đỏ. Nếu trứng có mùi hôi, lòng đỏ dẹt và lòng trắng loãng như nước thì đã bị hỏng.

Một số lưu ý khi bảo quản trứng

Để trứng luôn giữ được độ tươi ngon và an toàn khi sử dụng, người nội trợ nên lưu ý một số điểm sau:

Xếp trứng đúng chiều : Khi bảo quản, nên đặt đầu to của trứng quay lên trên và đầu nhỏ quay xuống dưới. Điều này giúp lòng đỏ giữ vị trí ổn định và hạn chế vi khuẩn xâm nhập.

Không để trứng gần thực phẩm có mùi mạnh : Vỏ trứng có nhiều lỗ nhỏ li ti nên dễ hấp thụ mùi từ môi trường xung quanh. Vì vậy, không nên để trứng gần các loại thực phẩm có mùi nồng như hành, tỏi, gừng hoặc sả.

Không rửa trứng trước khi cất trữ : Rửa trứng trước khi bảo quản có thể làm mất lớp màng bảo vệ tự nhiên trên vỏ, khiến vi khuẩn dễ xâm nhập hơn. Nếu trứng có bụi bẩn, chỉ nên lau nhẹ bằng khăn khô sạch.

Việc bảo quản trứng đúng cách không chỉ giúp giữ được độ tươi ngon mà còn hạn chế lãng phí thực phẩm và đảm bảo an toàn cho sức khỏe gia đình. Những mẹo nhỏ nhưng hữu ích này có thể giúp việc sử dụng trứng trong căn bếp trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.