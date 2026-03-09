Dâu hào môn Hương Liên diện váy 5 triệu slay quá đỗi: Cả cõi mạng ùa "hỏi thăm"

Sau khi kết hôn với chồng thiếu gia vào cuối năm 2025, dâu hào môn Hương Liên có phần ít xuất hiện trong các hoạt động showbiz hơn. Dù vậy, mỹ nhân 2003 vẫn chăm chỉ cập nhật hình ảnh và những đoạn clip ngắn trên các trang MXH cá nhân. Dễ nhận thấy, trước và sau khi lấy chồng, nhan sắc cũng như phong cách của Hương Liên ngày càng thăng hạng, không có đẹp nhất chỉ có đẹp hơn. Trong những khoảnh khắc đời thường như cắm hoa, dạo phố hay đi chơi, cô đều nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ ngoài rạng rỡ cùng gu ăn mặc ngày càng cuốn hút.

Mới đây, nàng dâu hào môn tiếp tục thu hút sự chú ý khi diện một chiếc đầm body tôn dáng đầy quyến rũ. Thiết kế tuy đơn giản nhưng toát lên vẻ sang xịn, khiến cả cõi mạng phải rôm rả hỏi xin info chiếc váy.





Thiết kế mà Hương Liên lựa chọn là mẫu Gold Bandage Mini Dress đến từ thương hiệu House of CB. Chiếc váy có giá £149 (khoảng 5,2 triệu đồng), nổi bật với phom dáng ôm sát đặc trưng của chất liệu bandage, giúp tôn lên đường cong cơ thể. Thiết kế hai bản to kết hợp với dáng cổ tròn vừa gợi cảm vừa tinh tế, trong khi tông vàng ánh kim giúp tổng thể thêm sang trọng và bắt mắt. Sở hữu vóc dáng thanh mảnh cùng chiều cao nổi bật, Hương Liên diện thiết kế này cực kỳ hợp, càng tôn lên vẻ quyến rũ và thần thái cuốn hút.

Gợi ý các mẫu váy ôm body đẹp, tôn dáng, giá "nhẹ ví"

Dáng váy ôm sát mà Hương Liên lựa chọn là kiểu thiết kế rất được nhiều chị em ưa chuộng. Những mẫu váy trơn màu, phom dáng đơn giản thường ghi điểm nhờ dễ mặc, dễ phối và đặc biệt tôn dáng hiệu quả. Chỉ cần mix cùng một đôi giày cao gót là đã có ngay combo vừa thanh lịch vừa quyến rũ.

Ngoài thiết kế có giá hơn 5 triệu đồng của House of CB, nếu yêu thích kiểu váy mà Hương Liên diện, chị em có thể dễ dàng tìm thấy nhiều lựa chọn tương tự với mức giá "mềm" hơn nhưng chất lượng vẫn ổn áp, lên dáng xinh xắn và tôn dáng miễn bàn.



