Mỹ nữ chỉ diện áo sơ mi + quần short mà "phát sáng" trong đám đông

Không phải lúc nào thời trang cũng cần đến những bộ cánh cầu kỳ hay lộng lẫy để gây ấn tượng. Trên thực tế, những món đồ basic như áo sơ mi, quần short hay áo phông đơn giản mới là đỉnh cao của phong cách bền vững - vừa dễ mặc, vừa khó lỗi mốt theo thời gian. Khi được kết hợp khéo léo cùng thần thái và vóc dáng phù hợp, những item tối giản này vẫn có thể giúp người mặc nổi bật giữa đám đông.

Nếu còn nghi ngờ sức hút của thời trang basic, chỉ cần nhìn vào Kendall Jenner. "Siêu mẫu đắt giá nhất hành tinh" đã nhiều lần chứng minh rằng không cần ăn diện quá phức tạp thì bạn vẫn có thể “phát sáng”.

Trong một lần xuống phố, Kendall chỉ diện áo sơ mi xanh kết hợp quần short trắng: hai món đồ quen thuộc trong tủ đồ của hầu hết các cô gái, nhưng vẫn thu hút mọi ánh nhìn nhờ phong thái tự nhiên và cách phối đồ tinh giản. Chính sự đơn giản ấy lại khiến bộ trang phục trở nên nổi bật, đồng thời khẳng định sức hút bền bỉ của những item basic trong thời trang.

Ở một set đồ khác, Kendall Jenner tiếp tục trung thành với công thức basic quen thuộc: quần short jeans năng động kết hợp cùng áo thun đơn giản, bên ngoài khoác hờ sơ mi trắng. Cách layering nhẹ nhàng này vừa tạo cảm giác thoải mái, phóng khoáng, vừa giúp tổng thể trang phục trông có điểm nhấn hơn. Dù chỉ là những item rất quen thuộc trong tủ đồ, set đồ vẫn toát lên vẻ trẻ trung và thời thượng nhờ cách phối tinh giản cùng vóc dáng chuẩn mẫu của cô.

Có thể nói áo sơ mi và quần short chính là bộ đôi “bất bại” trong tủ đồ mùa hè của Kendall Jenner. Qua nhiều năm, nàng siêu mẫu vẫn liên tục diện hai item này với đủ kiểu biến tấu khác nhau mà không hề tạo cảm giác nhàm chán. Có lẽ cũng vì tính ứng dụng cao và dễ phối mà với Kendall cũng như nhiều tín đồ thời trang - sắm bao nhiêu áo sơ mi hay quần short trong mùa hè vẫn luôn là chưa đủ.

Có thể nói áo sơ mi và quần short không chỉ là công thức thời trang yêu thích của Kendall Jenner mà còn là hai item gần như "kinh điển" mỗi khi mùa hè đến. Sự đơn giản, thoáng mát và dễ phối giúp bộ đôi này luôn giữ vững vị trí trong tủ đồ của nhiều cô gái qua năm này sang năm khác. Chỉ cần một chiếc sơ mi nhẹ nhàng kết hợp cùng quần short năng động là đã đủ để tạo nên tổng thể trẻ trung, thời thượng mà không tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ cách mix đồ.

Chính vì vậy, khi mùa hè bắt đầu, đây cũng là thời điểm lý tưởng để các nàng bổ sung thêm vài mẫu áo sơ mi và quần short mới cho tủ đồ của mình. Từ những thiết kế basic dễ mặc đến các kiểu dáng trẻ trung, hiện đại, mỗi lựa chọn đều có thể giúp bạn linh hoạt biến hóa phong cách mỗi ngày. Nếu đang tìm cảm hứng mua sắm, chị em có thể tham khảo một vài gợi ý dưới đây.

Gợi ý mua sắm: