5 kem chống nắng "made in Vietnam" nâng tông nhẹ nhàng, cực hợp nàng công sở

Kem chống nắng là bước không thể thiếu trong chu trình chăm sóc da hằng ngày, đặc biệt với những nàng công sở thường xuyên di chuyển giữa môi trường ngoài trời và phòng điều hòa. Không chỉ giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, nhiều sản phẩm hiện nay còn được bổ sung khả năng nâng tông nhẹ nhàng, giúp làn da trông tươi tắn, rạng rỡ ngay cả khi không trang điểm cầu kỳ. Đáng chú ý, nhiều thương hiệu mỹ phẩm "made in Vietnam" đã cho ra đời các dòng kem chống nắng chất lượng, phù hợp với tông da và khí hậu của người Việt. Dưới đây là 5 sản phẩm nổi bật được nhiều người yêu thích.

1. Zakka Naturals Hyglow Protection SPF50+ PA++++

Zakka Naturals Hyglow Protection là dòng kem chống nắng nổi bật với khả năng bảo vệ da toàn diện nhờ chỉ số SPF50+ PA++++. Sản phẩm được thiết kế với kết cấu mỏng nhẹ, dễ tán, thấm nhanh vào da mà không gây bết dính. Điểm cộng lớn của kem chống nắng này là khả năng nâng tông nhẹ, mang lại hiệu ứng da sáng mịn tự nhiên, rất phù hợp với những ngày bạn chỉ muốn có làn da tươi tắn mà không cần đánh nền. Ngoài khả năng chống nắng, sản phẩm còn chứa nhiều thành phần dưỡng ẩm giúp da luôn mềm mại và căng mịn trong suốt ngày dài làm việc. Với kết cấu nhẹ nhàng và lớp finish trong trẻo, đây là lựa chọn lý tưởng cho nàng công sở muốn có làn da rạng rỡ, tự nhiên.

Nơi mua: Zakka Naturals

2. Cỏ Mềm kem chống nắng Hây Hây SPF40 PA++

Kem chống nắng Hây Hây của Cỏ Mềm được yêu thích nhờ bảng thành phần thiên nhiên lành tính và cảm giác dễ chịu khi sử dụng. Với chỉ số SPF40 PA++, sản phẩm giúp bảo vệ da trước tác động của ánh nắng trong các hoạt động thường ngày như đi làm, đi học hoặc di chuyển ngắn ngoài trời. Kết cấu kem mềm mịn, dễ tán và tạo lớp nâng tông nhẹ nhàng, giúp da sáng hơn nhưng không bị trắng bệch. Sản phẩm đặc biệt phù hợp với những người thích phong cách trang điểm tự nhiên hoặc chỉ cần một lớp chống nắng để làn da trông đều màu và tươi tắn hơn.

Nơi mua: Cỏ Mềm

3. M.O.I Natural Tone Up Sun Milk SPF50+ PA++++

M.O.I Natural Tone Up Sun Milk là dòng kem chống nắng được nhiều người yêu thích nhờ khả năng vừa bảo vệ da mạnh mẽ vừa mang lại hiệu ứng nâng tông tự nhiên. Với chỉ số SPF50+ PA++++, sản phẩm giúp bảo vệ da hiệu quả trước cả tia UVA và UVB - những tác nhân gây sạm da và lão hóa. Kết cấu dạng sữa mỏng nhẹ, dễ tán đều trên da và nhanh chóng thẩm thấu mà không gây nặng mặt. Sau khi thoa, làn da có độ sáng nhẹ, trông khỏe khoắn và tươi tắn hơn. Đây là sản phẩm rất phù hợp với nàng công sở bận rộn, chỉ cần một bước chống nắng là đã có thể ra ngoài với làn da rạng rỡ.

4. Kem lười Đậu Đỏ 3in1 Cỏ Cây Hoa Lá SPF50+ PA++++

Đúng như tên gọi, "kem lười" Đậu Đỏ 3in1 là sản phẩm đa năng dành cho những người muốn tối giản quy trình làm đẹp buổi sáng. Sản phẩm kết hợp ba công dụng trong một: dưỡng ẩm nhẹ, chống nắng và nâng tông da. Với chỉ số SPF50+ PA++++, kem giúp bảo vệ da hiệu quả trước ánh nắng mặt trời. Đồng thời, chiết xuất đậu đỏ và các thành phần dưỡng da giúp làn da trông sáng khỏe, mịn màng hơn. Kết cấu kem mềm nhẹ, dễ tán và tạo lớp nền tự nhiên, phù hợp cho những ngày bạn không muốn trang điểm nhưng vẫn muốn làn da trông tươi tắn.

Nơi mua: Cỏ Cây Hoa Lá

5. Oribe Radiant Day Derma Shield Sun Cream SPF50+ PA++++

Oribe Radiant Day Derma Shield Sun Cream là lựa chọn đáng chú ý trong các dòng kem chống nắng nội địa Việt. Sản phẩm có chỉ số chống nắng cao SPF50+ PA++++, giúp bảo vệ da tối ưu trước tác hại của tia UV. Điểm nổi bật của sản phẩm là lớp finish sáng mịn, giúp da trông đều màu và rạng rỡ hơn sau khi thoa. Kem có kết cấu mịn, dễ tán, không gây cảm giác nặng mặt hay bí da - điều rất quan trọng với những người phải làm việc trong môi trường điều hòa suốt nhiều giờ.

Nơi mua: Oribe

Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành mỹ phẩm nội địa, ngày càng nhiều sản phẩm "made in Vietnam" có chất lượng tốt, phù hợp với làn da và khí hậu của người Việt. Những dòng kem chống nắng trên không chỉ giúp bảo vệ da trước ánh nắng mà còn mang lại hiệu ứng nâng tông tự nhiên, giúp các nàng công sở luôn tự tin với làn da sáng khỏe mỗi ngày. Chỉ cần một lớp chống nắng phù hợp, bạn đã có thể bước ra ngoài với diện mạo tươi tắn mà không cần quá nhiều bước trang điểm cầu kỳ.