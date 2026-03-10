HIEUTHUHAI vừa chính thức ra mắt MV Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói , nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Không chỉ gây ấn tượng bởi giai điệu bắt tai và câu chuyện tình yêu gà bông dễ thương, MV còn khiến netizen bàn tán rôm rả về màn tương tác ngọt ngào giữa nam rapper và nữ chính trong loạt phân cảnh hẹn hò như: chụp photobooth, đi dạo TTTM, đạp xe... Bên cạnh chemistry bùng nổ, "nàng thơ" của HIEUTHUHAI trong sản phẩm lần này nhanh chóng chiếm spotlight nhờ nhan sắc nổi bật, nụ cười rạng rỡ cùng khí chất cuốn hút giữa khung cảnh lung linh đầy màu sắc.

Trong MV, nữ chính Joan Tina (sinh năm 2004) gây ấn tượng với visual trong trẻo, gương mặt xinh xắn cùng vibe ngọt ngào và phong cách trẻ trung. Cô nàng dễ dàng thu hút ánh nhìn mỗi khi xuất hiện, trở thành một trong những điểm sáng nổi bật của MV nhờ thần thái tự nhiên và năng lượng tươi tắn.

"Nàng thơ" sánh đôi cùng HIEUTHUHAI trong MV gây sốt với nhan sắc xinh đẹp cùng phong cách cuốn hút, năng động

Joan Tina (sinh năm 2004) là nữ chính trong MV mới của HIEUTHUHAI

"Nàng thơ" trong MV của HIEUTHUHAI: Xinh từ màn ảnh đến ngoài đời, style đẹp miễn chê

Không chỉ gây ấn tượng trong MV với visual trong trẻo và phong cách nổi bật, ngoài đời Joan Tina cũng ghi điểm nhờ nhan sắc xinh xắn, đôi mắt to tròn cùng thần thái cuốn hút. Bên cạnh đó, cô nàng còn sở hữu gu thời trang trẻ trung, sành điệu, thường xuyên diện những outfit đơn giản nhưng vẫn rất bắt mắt. Ngắm loạt trang phục của mỹ nữ 2004, chị em dễ dàng bỏ túi thêm nhiều gợi ý mix & match để áp dụng trong những dịp đi chơi hay dạo phố.

Diện áo trễ vai, Joan Tina chọn kết hợp cùng chân váy chấm bi, mang đến tổng thể sành điệu, yêu kiều và năng động

Diện set đồ đơn giản với áo thun tay dài cùng quần jeans, Joan Tina mix cùng giày mũi nhọn để outfit thêm hài hoà. Cách phối đơn giản nhưng tôn dáng lại không lỗi mốt, chị em dễ áp dụng để diện đi chơi, đi dạo phố

Gợi ý mua sắm: Áo , quần jeans

Ăn vận sành điệu hơn, Joan Tina diện áo cardigan dáng lửng phối cùng quần jeans. Outfit nửa kín nửa hở, khéo khoe vòng eo con kiến cực cuốn hút mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch

Gợi ý mua sắm: Áo , quần jeans

Váy trắng luôn là item "must-have" trong tủ đồ của mọi cô gái, và Joan Tina cũng không ngoại lệ. Cô chọn diện chiếc váy dáng xoè, thiết kế hai dây - vai trễ mang đến vẻ năng động, yêu kiều cho diện mạo

Gợi ý mua sắm: Váy trắng

Diện áo babydoll tay phồng, Joan Tina chọn mix cùng quần jeans, tạo nên tổng thể vừa nữ tính vừa sành điệu. Kiểu áo này cũng khá dễ phối đồ, chị em có thể tham khảo công thức này để áp dụng khi đi chơi, đi làm

Gợi ý mua sắm: Áo babydoll tay phồng

Lên đồ vừa đơn giản vừa xinh sang, Joan Tina chọn áo ống dáng peplum tông trắng mix cùng quần tối màu. Thiết kế ôm gọn phần thân trên và xòe nhẹ ở eo giúp tổng thể trông gọn gàng vừa tôn dáng.

Gợi ý mua sắm: Áo peplum cúp ngực



