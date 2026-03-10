Mẹo bảo quản hành tím, tỏi khô để cả năm vẫn thơm ngon

Cách bảo quản tỏi khô lâu hỏng

Chọn tỏi chất lượng

Để bảo quản được lâu, trước hết cần chọn những củ tỏi chắc, to, không bị sâu mọt. Lớp vỏ bên ngoài phải còn nguyên vẹn, có màu trắng hoặc trắng ngà. Các tép tỏi phải đầy đặn, không nhăn nheo, không quá khô. Những củ tỏi có màu xám hoặc vàng thường kém thơm và nhanh hỏng hơn.

Hành khô và tỏi là gia vị thường được mua dự trữ dùng dần. Tuy nhiên, nếu bảo quản không đúng cách, chúng rất dễ mọc mầm hoặc hư hỏng

Chọn dụng cụ đựng phù hợp

Tỏi nên được bảo quản trong túi lưới hoặc túi giấy màu nâu để đảm bảo sự thông thoáng. Đây là những loại túi giúp không khí lưu thông tốt, hạn chế tình trạng ẩm mốc. Túi lưới đựng tỏi hiện được bán khá phổ biến tại các siêu thị và cửa hàng gia dụng.

Đặt tỏi ở nơi khô ráo, thoáng mát

Sau khi mua về, nên đặt tỏi ở nơi khô ráo và thoáng khí trong bếp. Môi trường thông thoáng giúp tỏi giữ được hương vị tự nhiên và hạn chế vi khuẩn gây hỏng.

Mẹo bảo quản hành tím tươi lâu

Chọn hành đúng cách

Nên chọn những củ hành tím chắc tay, vỏ khô, đều và không bị dập. Hành không nên có dấu hiệu mọc mầm, ướt hoặc xuất hiện các đốm mềm, lõm ở phần cuống. Lớp vỏ ngoài phải khô và dễ bóc.

Bảo quản bằng túi lưới hoặc rổ thoáng

Tương tự như tỏi, hành tím cần được bảo quản trong túi lưới, túi giấy hoặc rổ để đảm bảo thông thoáng. Không nên dùng túi nhựa hoặc hộp kín vì sẽ làm cản trở lưu thông không khí, khiến hành nhanh bị mốc hoặc thối.

Để hành ở nơi khô mát

Nên đặt rổ hoặc túi hành ở nơi khô ráo, thoáng khí trong bếp. Tránh để hành ở nơi quá nóng hoặc quá lạnh. Đồng thời, cần kiểm tra định kỳ và loại bỏ ngay những củ có dấu hiệu hư hỏng để tránh lây sang các củ khác.

Thực tế, hành khô không cần bảo quản trong tủ lạnh nếu củ còn nguyên vẹn. Chỉ cần giữ ở nơi khô mát và thoáng khí là có thể sử dụng trong thời gian dài.

Lưu ý khi bảo quản hành đã bóc vỏ

Với hành đã bóc vỏ hoặc thái nhỏ, nên bảo quản trong tủ lạnh để giữ độ tươi. Phần hành chưa dùng hết có thể bọc kín bằng màng bọc thực phẩm hoặc cho vào túi zip trước khi cho vào ngăn mát. Cách này giúp hành giữ được độ tươi trong khoảng 2-3 ngày.