Cô nàng quản lý của Jennie (BLACKPINK): Mê phong cách minimalism, mặc đơn giản nhưng đẹp bền vững

Không chỉ là người đồng hành phía sau hậu trường của Jennie Kim, Alison Chang cũng dần trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều người hâm mộ của nữ idol. Cô thường xuyên xuất hiện trên Instagram hay trong các vlog cá nhân của Jennie, ghi lại những khoảnh khắc đời thường khi làm việc và di chuyển cùng nhau. Trước khi trở thành quản lý của Jennie, Alison từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông - marketing khi làm thực tập sinh nghiên cứu xu hướng người tiêu dùng tại Universal Music Group, đồng thời cũng từng thực tập tại Warner Bros. là một trong những hãng sản xuất phim điện ảnh và truyền hình lớn nhất thế giới.

Không chỉ gắn bó trong công việc, Jennie và Alison còn được nhiều người ví như một cặp bạn thân khi thường xuyên chia sẻ những bức ảnh chụp chung đầy thoải mái trên mạng xã hội. Đáng chú ý, nữ quản lý cũng sở hữu vóc dáng mảnh mai cùng gu thời trang khá tương đồng với Jennie: ưu tiên các item basic, dễ mặc nhưng vẫn toát lên vẻ sành điệu và hiện đại. Chính phong cách tối giản mà không hề nhàm chán này khiến Alison Chang nhiều lần được khen ngợi, thậm chí trở thành nguồn cảm hứng thời trang đời thường cho không ít cô gái.

Nhìn rất Jennie nhưng lại là Alison Chang khi diện chiếc váy trắng dáng babydoll tối giản, chất liệu nhẹ nhàng bay theo gió biển. Thiết kế không cầu kỳ nhưng lại mang đến vẻ ngoài rất trong trẻo, đúng tinh thần mùa hè: thoải mái, nữ tính và đầy cảm giác nghỉ dưỡng.

Với những ngày dạo phố hay đi du lịch, Alison Chang lại trung thành với combo kinh điển: áo sơ mi trắng và quần jeans trắng. Set đồ tối giản nhưng cực kỳ thanh lịch, chỉ cần thêm kính râm và túi đeo chéo là đã đủ tạo nên vẻ ngoài sành điệu, đúng tinh thần basic nhưng không hề nhàm chán.

Khi tháp tùng Jennie Kim tới các sự kiện, Alison Chang thường lựa chọn những outfit đen tối giản để giữ vẻ thanh lịch và chuyên nghiệp. Chiếc váy đen dáng ngắn kết hợp blazer khoác ngoài giúp tổng thể vừa tinh tế, sang trọng, vừa đủ nổi bật nhưng vẫn đúng tinh thần của quản lý 1 idol sành điệu.

Là một tín đồ của phong cách basic, Alison Chang gần như không thể thiếu quần jeans trong tủ đồ. Cô thường kết hợp item này với áo polo hoặc áo thun trắng, khoác thêm sơ mi mỏng bên ngoài để tạo nên set đồ đơn giản nhưng vẫn trẻ trung, năng động - công thức casual dễ áp dụng cho mọi ngày hè.

Alison mách chị em công thức kết hợp áo hai dây trắng + quần jeans dáng bermuda và sneakers. Công thức đơn giản này mang lại vẻ năng động, trẻ trung, rất hợp cho những ngày di chuyển nhiều

Nếu bạn theo đuổi gu thời trang tối giản mà đẹp bền bỉ của Alison, thì có thể tham khảo ngay lợi gợi ý mua sắm dưới đây.

Gợi ý shopping: