BTV làm đẹp sẽ làm 5 việc này trước khi đi ngủ để da đẹp và hạn chế nếp nhăn mới

Giấc ngủ ban đêm là "thời gian vàng" để làn da phục hồi sau một ngày dài tiếp xúc với bụi bẩn, ánh nắng và lớp trang điểm. Chính vì vậy, các biên tập viên làm đẹp - những người thường xuyên thử nghiệm nhiều sản phẩm skincare - luôn có những thói quen chăm sóc da rất khoa học trước khi đi ngủ. Chỉ cần duy trì đều đặn vài bước cơ bản nhưng đúng cách, làn da có thể trở nên mịn màng hơn, đồng thời hạn chế sự xuất hiện của nếp nhăn sớm. Dưới đây là 5 việc đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng mà nhiều BTV làm đẹp luôn thực hiện trước khi lên giường.

1. Tẩy trang 2 lần

Dù có trang điểm hay không, tẩy trang vẫn là bước bắt buộc vào cuối ngày. Làn da trong suốt nhiều giờ đã tiếp xúc với bụi bẩn, bã nhờn và kem chống nắng - những yếu tố có thể gây bít tắc lỗ chân lông nếu không được làm sạch đúng cách. Nhiều BTV làm đẹp áp dụng phương pháp double cleansing - tức là tẩy trang hai lần. Lần đầu thường dùng dầu hoặc sáp tẩy trang để hòa tan lớp trang điểm, kem chống nắng và dầu thừa trên da. Sau đó, họ tiếp tục dùng nước tẩy trang hoặc sữa rửa mặt để làm sạch hoàn toàn những cặn bẩn còn sót lại. Cách làm này giúp da được làm sạch sâu nhưng vẫn hạn chế tình trạng khô căng. Khi lỗ chân lông thông thoáng, da cũng dễ hấp thụ các sản phẩm dưỡng ở những bước tiếp theo hơn.

Sáp Tẩy Trang MizuMi 3-In-1 Melt Away Cleansing Balm 60 ml

2. Dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ

Sau bước tẩy trang, các BTV làm đẹp thường chọn một loại sữa rửa mặt dịu nhẹ để làm sạch lần cuối. Những sản phẩm có độ pH cân bằng, ít chất tẩy mạnh được ưu tiên vì chúng không làm phá vỡ hàng rào bảo vệ da. Việc rửa mặt đúng cách giúp loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, mồ hôi và vi khuẩn tích tụ trong ngày. Đồng thời, làn da cũng được chuẩn bị tốt hơn để hấp thụ các dưỡng chất từ serum hay kem dưỡng. Một lưu ý nhỏ mà nhiều chuyên gia làm đẹp chia sẻ là không nên rửa mặt quá lâu hoặc dùng nước quá nóng. Nhiệt độ nước lý tưởng là nước ấm nhẹ, vừa giúp làm sạch hiệu quả vừa không khiến da bị khô.

Sữa rửa mặt foaming giúp làm sạch sâu và dưỡng ẩm dịu nhẹ dành cho da dầu - CeraVe Foaming Facial Cleanser

3. Xịt toner cấp ẩm cho da

Sau khi làm sạch, làn da thường dễ bị mất đi một phần độ ẩm tự nhiên. Đây là lúc toner phát huy tác dụng. Nhiều BTV làm đẹp thích sử dụng toner dạng xịt để cấp ẩm nhanh chóng cho da. Chỉ vài lần xịt nhẹ, làn da sẽ trở nên mềm mại và dễ chịu hơn. Toner cũng giúp cân bằng độ pH của da sau khi rửa mặt, đồng thời tạo lớp nền ẩm nhẹ để các sản phẩm dưỡng sau đó thẩm thấu tốt hơn. Những loại toner chứa các thành phần như glycerin, hyaluronic acid, rau má hoặc chiết xuất thực vật thường được ưu tiên vì có khả năng làm dịu và cấp ẩm nhẹ nhàng.

Dung dịch dưỡng ẩm cao cấp, dưỡng da căng mượt Hada Labo Gokujyun Premium Hydrating Lotion

4. Thoa serum ngừa lão hóa

Serum là bước dưỡng da được nhiều BTV làm đẹp đánh giá cao trong chu trình skincare buổi tối. Nhờ kết cấu mỏng nhẹ nhưng chứa hàm lượng dưỡng chất cao, serum có thể thẩm thấu sâu và mang lại hiệu quả rõ rệt hơn. Vào ban đêm, các hoạt động tái tạo của tế bào da diễn ra mạnh mẽ hơn. Vì vậy, việc thoa serum chứa các thành phần như vitamin C, peptide, niacinamide hoặc retinol có thể hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi của da và làm chậm quá trình lão hóa. Nhiều BTV thường massage nhẹ nhàng khi thoa serum để giúp dưỡng chất thấm đều và kích thích tuần hoàn máu dưới da. Chỉ vài động tác đơn giản cũng có thể giúp làn da trông tươi tắn hơn vào sáng hôm sau.

Serum HA Cấp Ẩm Chuyên Sâu Không Cồn- Dưỡng Da Đàn Hồi Căng Mướt, Giảm Nhăn SENKA DEEP MOIST 3X HA

5. Dùng kem dưỡng ẩm

Bước cuối cùng trong chu trình chăm sóc da buổi tối là kem dưỡng ẩm. Đây là sản phẩm giúp "khóa" lại toàn bộ dưỡng chất từ các bước trước, đồng thời duy trì độ ẩm cần thiết cho da suốt đêm. Ngay cả những người có làn da dầu cũng không nên bỏ qua bước này. Việc thiếu độ ẩm có thể khiến da tiết dầu nhiều hơn để bù lại, từ đó làm tình trạng bóng nhờn trở nên nghiêm trọng hơn. Kem dưỡng ban đêm thường có kết cấu đậm đặc hơn so với kem dưỡng ban ngày, giúp nuôi dưỡng và phục hồi da trong suốt thời gian ngủ. Nếu được sử dụng đều đặn, làn da có thể trở nên mềm mịn, căng bóng và ít xuất hiện nếp nhăn mới.

Torriden Kem dưỡng làm dịu da DIVE IN chứa Hyaluronic Acid, 100ml, Soothing Cream

Duy trì 5 thói quen chăm sóc da này mỗi tối không chỉ giúp da sạch khỏe mà còn hỗ trợ quá trình tái tạo tự nhiên của da. Đối với nhiều BTV làm đẹp, skincare trước khi ngủ không chỉ là bước chăm sóc da mà còn là khoảng thời gian thư giãn sau một ngày dài. Khi làn da được chăm sóc đúng cách, bạn cũng sẽ dễ dàng thức dậy với gương mặt tươi tắn và rạng rỡ hơn vào sáng hôm sau.