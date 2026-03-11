Mỹ nữ lái Porsche viral TikTok: 1 giây lướt qua cũng khiến người khác ngoái nhìn, nhận mưa lời khen vì mặc đẹp

Mới đây, diễn viên Anh Phạm gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện của một thương hiệu thời trang. Cô nhanh chóng trở thành tâm điểm khi tự lái siêu xe Porsche giá 5 tỷ đồng đến tham dự sự kiện. Hình ảnh mỹ nhân ngồi trong xe thoải mái tương tác với người hâm mộ hay khi bước xuống từ chiếc siêu xe sang chảnh đều khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ. Visual nổi bật cùng phong cách sang xịn giúp Anh Phạm chiếm trọn spotlight, qua cam thường của "team qua đường" cũng không hề lu mờ.

Nguồn ảnh: Multi Media, Bà 8 Showbiz

Mỹ nhân 1999 lái siêu xe 5 tỷ: Mặt xinh dáng đẹp, style đời thường cuốn hút thôi rồi

Anh Phạm sở hữu chiều cao 1m75 nên dễ dàng "cân" được nhiều kiểu trang phục khác nhau. Visual trong trẻo, ngọt ngào của cô nàng cũng giúp mọi outfit trở nên nổi bật hơn. Bên cạnh đó, gu thời trang đời thường của nữ diễn viên cũng khó tìm điểm chê. Anh Phạm thường trung thành với phong cách năng động, nữ tính, diện set đồ nào cũng toát lên vẻ xinh xắn và cuốn hút.

Trong clip viral mới đây khi lái siêu xe 5 tỷ, Anh Phạm diện mẫu váy đến từ thương hiệu OLV. Thiết kế không tay cùng phần chân váy xếp ly nhẹ nhàng giúp tổng thể trang phục thêm nữ tính, tôn trọng tôn dáng cao ráo của nữ diễn viên

Gợi ý mua sắm: Váy dáng ngắn

Vi vu dạo phố, Anh Phạm diện đơn giản áo 2 dây cùng quần jeans, mix thêm đôi xăng đan giúp set đồ thêm phần thoải mái, năng động mà vẫn sành điệu miễn chê

Diện áo yếm dáng không tay, Anh Phạm tiếp tục chọn mix cùng quần jeans - item dễ mặc dễ phối, diện gì cũng đẹp, cũng sang

Chị em công sở chắc chắn sẽ ưng mắt với set áo váy cực thanh lịch mà Anh Phạm diện. Cô chọn diện set đồ đơn giản với áo ngắn tay, mix cùng chân váy xếp ly xòe, thanh lịch lại chỉn chu, rất hợp diện đi làm, đi chơi

Gợi ý mua sắm: Set áo váy công sở

Style đời thường của Anh Phạm thiên về sự năng động, thoải mái. Cô chọn diện mẫu đầm bí xòe màu trắng, phối cùng đôi xăng đan tone-sur-tone là có ngay outfit xinh xịn để vi vu dạo phố

Gợi ý mua sắm: Đầm bí xòe

Diện sơ mi xanh, Anh Phạm chọn phối cùng quần short trắng và sneaker cùng tông. Oufit đơn giản nhưng đẹp lại tôn dáng, giúp cô nàng khoe trọn đôi chân dài cực phẩm

Thời tiết se lạnh, Anh Phạm diện áo lông màu hồng ngọt ngào, mix cùng chân váy jeans mang đến vẻ năng động, cá tính cho diện mạo

Với lợi thế chiều cao và vóc dáng mảnh mai, Anh Phạm dễ dàng cân đẹp những mẫu váy ôm body. Thiết kế trễ vai giúp nữ diễn viên khoe trọn bờ vai thanh mảnh, không cần phụ kiện cầu kỳ vẫn nổi bần bật trong khung hình

Gợi ý mua sắm: Váy trễ vai



