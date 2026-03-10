Xuất sắc từ thiết kế đến chất âm, đây là tai nghe chân ái mới của giới công nghệ

Thiết kế tinh gọn, hòa cùng nhịp sống

Là một trong những người có cơ hội trải nghiệm sớm tai nghe Galaxy Buds4 Pro, biên tập viên Thuỳ Trang của tạp chí ELLE Vietnam xem đây như một phụ kiện nhỏ có khả năng hoàn thiện phong cách, định hình tâm thế và làm bừng khí chất. Với chị, đây không chỉ đơn thuần là một thiết bị âm thanh mà còn là một phần của nhịp sống hàng ngày. "Galaxy Buds4 Pro có độ hoàn thiện mượt mà, tinh gọn và vừa vặn đến mức gần như "biến mất" khi đeo. Khi tập luyện buổi sáng hay thong thả dạo chơi cuối tuần, Galaxy Buds4 Pro như một mảnh ghép trong các lựa chọn trang phục casual. Nó hòa vào tổng thể như một món phụ kiện lifestyle đúng nghĩa: gọn gàng, thanh lịch và đầy công năng", Thuỳ Trang nhấn mạnh.

Thuỳ Trang yêu thích cảm giác vừa vặn, êm tai mà Galaxy Buds4 Pro mang lại

Cùng quan điểm, ca sĩ Tăng Duy Tân cũng vô cùng yêu thích thiết kế vừa vặn, ôm tai của dòng tai nghe nói trên khi trực tiếp trải nghiệm tại sự kiện ra mắt Galaxy S26 series. Sau quá trình phân tích hàng trăm dữ liệu khuôn tai của người dùng toàn cầu cùng hơn 10.000 mô phỏng, Samsung đã thành công trong việc tạo ra một dòng tai nghe thanh thoát, với các đường cắt dạng lưỡi tinh xảo, chế tác vừa vặn với ống tai. Tất cả mang đến cảm giác nhẹ êm và thoải mái tuyệt đối khi đeo. Bên cạnh các tông màu như Trắng, Đen và Hồng Mơ, sức hấp dẫn bất ngờ của Galaxy Buds4 Pro còn đến từ bộ sưu tập ốp đựng (case) độc đáo và cá tính. Từ những món đồ hộp Sardine đậm chất Địa Trung Hải đến ốp đựng lấy cảm hứng từ nghệ thuật Dancheong trên các kiến trúc cổ tại Hàn Quốc, tất cả đều góp phần mang đến phong cách khác biệt cho Galaxy Buds4 và Galaxy Buds4 Pro.

Bộ sưu tập ốp đựng độc đáo được Samsung giới thiệu cùng Galaxy Buds4 Pro

Chất âm Hi-Fi đa tầng chuẩn studio

Nói đến tai nghe thì chất lượng âm thanh vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu. Reviewer Vinh Xô nhận xét: "Galaxy Buds4 Pro sở hữu dải âm trầm khá tốt, trong khi dải âm treble (âm cao) cực kỳ hài hoà, không lấn át nhau. Nếu bạn đang tìm cho mình một tai nghe vừa chống ồn, vừa xuyên âm đỉnh thì Galaxy Buds4 Pro là một cái mã mà anh em nên lựa chọn". Chất lượng âm thanh tuyệt đỉnh trên Galaxy Buds4 Pro đến từ thiết kế Màng loa không viền và Loa 2 chiều thế hệ mới, được tinh chỉnh chuyên biệt để tái hiện những rung động âm thanh bùng nổ chuẩn studio. Âm thanh trên dòng tai nghe nói trên đạt chuẩn phòng thu Hi-Fi 24bit, tần số lấy mẫu 96kHz, thuyết phục cả những người nghe khó tính nhất.

Galaxy Buds4 series chinh phục cả nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp như Tăng Duy Tân

Biên tập viên Thuỳ Trang đánh giá cao tính năng Adaptive Noise Control (ANC - Chống ồn chủ động) trên dòng tai nghe mới của Samsung. Chị chia sẻ trải nghiệm đeo Galaxy Buds4 Pro khi đọc sách: "Tiếng xe cộ bên ngoài, tiếng khoan ồn ào đáng ghét, hay tiếng nói chuyện lao xao không còn làm phiền được nữa. Đôi lúc, có thể bật một bản nhạc không lời dịu nhẹ đổi hứng đọc. Công nghệ đâu phải lúc nào cũng làm phiền trải nghiệm đọc, một số thiết bị như Galaxy Buds4 Pro thậm chí còn nâng đỡ cảm giác đọc". Cùng với chống ồn chủ động, tính năng Tuỳ chỉnh âm thanh cá nhân hoá với Adaptive EQ/Adaptive ANC thế hệ mới 2.0 trên tai nghe còn giúp phân tích điều kiện đeo và hình dáng tai của từng người để giảm thiểu hiện tượng rò rỉ âm thanh, mang lại không gian tĩnh lặng lý tưởng chuẩn Studio.

Trải nghiệm Galaxy AI liền mạch

Trong bài review nhanh của mình, Vinh Xô đánh giá cao cả năng tương thích với hệ sinh thái Galaxy và trải nghiệm AI liền mạch trên Galaxy Buds4 Pro. Anh nhấn mạnh: "Khi tai nghe kết nối với điện thoại, ngay từ màn hình khoá đã chỉnh được EQ, thể loại nhạc… Nhiều tai nghe khác mình phải mở app lên rồi bắt đầu mới chỉnh được, nhưng với Samsung thì anh em chỉ cần mở điện thoại là đã có EQ để tuỳ chỉnh. Mình đánh giá đây là trải nghiệm tai nghe tuyệt vời bậc nhất nếu bạn nào đang dùng trong hệ sinh thái của Samsung và nó khác biệt hoàn toàn so với tai nghe của các hãng Android khác".

Reviewer Vinh Xô đánh giá cao trải nghiệm Galaxy AI liền mạch trên Galaxy Buds4 Pro

Ưu điểm lớn của Galaxy Buds4 và Buds4 Pro còn đến từ khả năng tương tác liền mạch cùng Galaxy AI. Người dùng có thể gọi Bixby hoặc Gemini bằng giọng nói bất cứ lúc nào, phát lệnh bằng Cử Chỉ Đầu (Head Gesture), chẳng hạn như gật đầu để nghe thông báo hoặc trả lời cuộc gọi và lắc đầu để dừng phản hồi của AI. Đặc biệt, người dùng vẫn có thể nghe to và rõ hội thoại mà không cần tháo Galaxy Buds4 Pro ra nhờ tính năng Voice Detect, chủ động bật/tắt chế độ ANC và Ambient.

Với nhiều điểm cộng lớn về thiết kế, chất âm lẫn trải nghiệm Galaxy AI liền mạch, Galaxy Buds4 và Galaxy Buds4 Pro đang thu hút sự quan tâm của đông đảo tín đồ công nghệ. Đây là mảnh ghép tuyệt vời nâng tầm phong cách sống, đồng thời mở rộng trải nghiệm trên thế hệ Galaxy S26 series vừa ra mắt.

