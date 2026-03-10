Mẹo "vàng" khi mua thịt đóng khay trong siêu thị, dân sành luôn nhìn 3 chỗ này

Mua thịt trong siêu thị ngày càng trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình. Thịt thường được đóng khay gọn gàng, bọc màng cẩn thận và có đầy đủ thông tin về nguồn gốc, ngày đóng gói hay hạn sử dụng. Tuy nhiên, giữa hàng loạt khay thịt được bày bán trong tủ mát, không phải khay nào trông đẹp cũng là lựa chọn tốt.

Những người thường xuyên mua thực phẩm trong siêu thị cho biết, để chọn được khay thịt tươi ngon, chỉ cần chú ý vài chi tiết nhỏ trên bao bì và miếng thịt. Đây cũng là những “mẹo vàng” khá đơn giản nhưng lại giúp bạn tránh được việc mua phải thịt để lâu hoặc chất lượng không như mong muốn.

Nhìn màu sắc của miếng thịt

Màu sắc là dấu hiệu đầu tiên giúp nhận biết độ tươi của thịt. Khi đứng trước quầy thịt đóng khay, bạn có thể quan sát nhanh bằng mắt thường để chọn những khay có màu sắc tự nhiên.

Với thịt lợn, phần thịt tươi thường có màu hồng nhạt đến đỏ nhạt, bề mặt khô ráo và không bị xỉn màu. Nếu thấy miếng thịt có màu quá sẫm, hơi tái hoặc ngả nâu thì có thể đó là dấu hiệu thịt đã để khá lâu trong tủ mát.

Đối với thịt bò, màu đỏ tươi là đặc điểm thường thấy ở những miếng thịt mới. Phần mỡ đi kèm thường có màu trắng hoặc hơi ngà. Nếu miếng thịt bò chuyển sang màu đỏ sậm hoặc phần mỡ ngả vàng đậm, nhiều người có kinh nghiệm thường sẽ cân nhắc trước khi chọn.

Ngoài ra, bề mặt thịt nên trông khô và săn nhẹ. Nếu thấy thịt có lớp nhớt hoặc quá nhiều nước trong khay thì đó cũng có thể là dấu hiệu thịt không còn tươi như ban đầu.

Kiểm tra lượng nước trong khay

Một chi tiết nhỏ nhưng rất đáng chú ý là lượng nước đọng dưới đáy khay thịt . Khi thịt được bảo quản trong tủ mát, vẫn có thể xuất hiện một chút nước do quá trình bảo quản. Tuy nhiên, nếu trong khay có quá nhiều nước màu đỏ hoặc hồng nhạt thì bạn nên xem xét kỹ hơn.

Khay thịt có quá nhiều nước thường khiến miếng thịt trông kém tươi và có thể ảnh hưởng đến chất lượng khi chế biến. Những khay thịt được nhiều người lựa chọn thường có miếng thịt ráo, nước đọng ít và lớp giấy thấm bên dưới vẫn còn khô tương đối .

Đây cũng là chi tiết mà những người hay mua thịt trong siêu thị thường nhìn qua đầu tiên trước khi quyết định cho vào giỏ hàng.

Đọc kỹ ngày đóng gói và hạn sử dụng

Thông tin trên nhãn dán của khay thịt cũng là điều không nên bỏ qua. Hầu hết các siêu thị đều ghi khá rõ ngày đóng gói, hạn sử dụng và nguồn gốc sản phẩm trên tem.

Nhiều người có kinh nghiệm thường ưu tiên chọn những khay có ngày đóng gói gần nhất , vì khả năng cao đó là lô thịt vừa được đưa lên kệ. Ngược lại, những khay sắp gần đến hạn sử dụng dù vẫn còn bán nhưng có thể đã được bảo quản trong thời gian dài hơn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể để ý đến nhiệt độ bảo quản hoặc thông tin nhà cung cấp trên tem. Đây là những chi tiết nhỏ nhưng giúp người mua hiểu rõ hơn về sản phẩm trước khi quyết định.

Quan sát lớp màng bọc bên ngoài

Một điểm nữa nhiều người ít chú ý là lớp màng bọc thực phẩm bên ngoài khay thịt. Nếu màng bọc còn căng, trong và ôm sát khay thì thường cho thấy sản phẩm vẫn được bảo quản tốt.

Ngược lại, nếu lớp màng bị phồng, nhăn hoặc có dấu hiệu lỏng lẻo thì có thể khay thịt đã trải qua quá trình bảo quản lâu hơn hoặc bị tác động trong quá trình vận chuyển. Chỉ cần dành thêm vài giây quan sát chi tiết này, bạn có thể dễ dàng chọn được những khay thịt trông tươi và đảm bảo hơn.

Chọn khay thịt được đặt sâu bên trong kệ

Một mẹo nhỏ khác mà nhiều người đi siêu thị lâu năm thường áp dụng là chọn những khay thịt nằm phía trong hoặc phía dưới của kệ trưng bày . Những khay này thường được nhân viên bổ sung sau, vì vậy khả năng cao là lô mới được đưa ra.

Trong khi đó, những khay đặt ở phía ngoài cùng thường là những sản phẩm đã được bày bán từ trước đó.

Chỉ với vài bước quan sát đơn giản như nhìn màu thịt, kiểm tra lượng nước trong khay và đọc thông tin trên nhãn, việc chọn thịt đóng khay trong siêu thị sẽ trở nên dễ dàng hơn. Những mẹo nhỏ này tuy đơn giản nhưng lại là kinh nghiệm mà nhiều người mua sắm thường xuyên luôn ghi nhớ khi đứng trước quầy thực phẩm tươi sống.