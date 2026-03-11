Đôi giày "chiếm sóng" xuân - hè 2026: Hội sành điệu nhất thế giới đã diện và mê tít

Trong vài mùa gần đây, làng thời trang chứng kiến sự trở lại của nhiều item mang hơi hướng cổ điển: từ ballet flats, loafers cho đến những đôi giày lấy cảm hứng preppy. Và bước sang mùa xuân hè 2026, một cái tên bất ngờ đang "quay lại đường đua" mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đó chính là: boat shoes - giày thuyền .

Từng bị gắn với hình ảnh khá cổ điển, thậm chí hơi già dặn, giày thuyền giờ đây lại xuất hiện dày đặc trên sàn diễn và street style của các fashionista. Điều thú vị là kiểu giày này không còn chỉ dành cho phong cách đi biển hay outfit mang hơi hướng thủy thủ như trước, mà đã được biến tấu để trở nên hiện đại và dễ mặc hơn trong đời sống thường ngày.

Vì sao giới mặc đẹp đang mê giày thuyền?

Không phải ngẫu nhiên mà kiểu giày này lại được nhiều fashionista yêu thích trong thời gian gần đây. Boat shoes sở hữu khá nhiều ưu điểm khiến chúng trở thành lựa chọn đáng thử cho mùa hè.

Trước hết là tính linh hoạt trong cách phối đồ . Một đôi giày thuyền có thể đi cùng quần jeans, quần short, chân váy mini hay thậm chí là váy dài nhẹ nhàng. Tùy cách mix đồ, chúng có thể mang đến vẻ ngoài vừa năng động, vừa mang chút tinh thần preppy cổ điển.

Thứ hai là sự thoải mái . Khác với nhiều kiểu giày mùa hè dễ gây đau chân, boat shoes thường được thiết kế mềm, ôm chân và dễ di chuyển. Điều này khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ngày phải đi lại nhiều.

Cuối cùng là tính “timeless” - không quá chạy theo xu hướng nhưng lại đủ đặc trưng để tạo điểm nhấn cho outfit. Chính vì vậy, nhiều người xem boat shoes như một item cơ bản nhưng vẫn có thể giúp tổng thể trang phục trông thú vị hơn.

3 cách phối giày thuyền đang được yêu thích

Nếu muốn thử xu hướng này nhưng vẫn giữ phong cách hiện đại, bạn có thể tham khảo một vài công thức phối đồ đơn giản.

Jeans + áo sơ mi Đây là combo dễ áp dụng nhất. Quần jeans xanh, áo sơ mi trắng hoặc áo kẻ sọc đi cùng boat shoes tạo nên vẻ ngoài gọn gàng nhưng vẫn rất casual.

Quần short + áo thun Vào mùa hè, công thức này mang lại cảm giác năng động và thoải mái. Một đôi boat shoes màu nâu hoặc be có thể giúp outfit trông “chỉn chu” hơn so với sandal hay dép.

Chân váy mini + áo cardigan Với những ai thích phong cách nữ tính, giày thuyền kết hợp cùng chân váy và cardigan nhẹ sẽ tạo nên vẻ ngoài vừa trẻ trung vừa có chút tinh thần preppy.

