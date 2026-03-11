5 bước đơn giản giúp tóc mượt, bóng khỏe và giảm rụng thấy rõ

Ở tuổi ngoài 25, blogger làm đẹp Tiểu Mỹ cho biết mái tóc của cô hiện bóng khỏe và suôn mượt hơn hẳn so với vài năm trước. Trước đây, cô từng gặp nhiều vấn đề quen thuộc như tóc khô xơ, dễ gãy rụng và thiếu độ bóng. Sau khi thử nhiều phương pháp chăm sóc khác nhau, Tiểu Mỹ nhận ra rằng việc chăm tóc không nhất thiết phải quá phức tạp hay tốn kém. Chỉ cần duy trì một vài thói quen đúng và lựa chọn sản phẩm phù hợp, mái tóc có thể cải thiện rõ rệt ngay tại nhà. Dưới đây là 5 "trợ thủ" giúp cô duy trì mái tóc chắc khỏe, mềm mại mỗi ngày.

1. Viên đẹp da tóc, móng Nature's Bounty Hair Skin Nail - 2 viên mỗi ngày

Theo Tiểu Mỹ, chăm sóc tóc không chỉ đến từ bên ngoài mà còn cần nuôi dưỡng từ bên trong. Cô duy trì thói quen uống viên bổ sung Nature's Bounty Hair Skin Nail mỗi ngày để cung cấp thêm biotin, vitamin và các dưỡng chất hỗ trợ tóc, da và móng. Sau một thời gian sử dụng đều đặn, cô nhận thấy tóc mọc dày hơn, ít gãy rụng hơn trước. Tiểu Mỹ cũng nhấn mạnh rằng các loại thực phẩm bổ sung cần được dùng kiên trì trong thời gian dài mới phát huy hiệu quả rõ rệt. Bên cạnh đó, việc ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc và hạn chế căng thẳng cũng góp phần quan trọng giúp tóc khỏe từ gốc.

Nơi mua: Korea Shop

2. Dầu gội ngăn ngừa rụng tóc Kérastase Genesis Bain Hydra-Fortifiant shampoo

Một trong những sản phẩm Tiểu Mỹ yêu thích nhất trong chu trình chăm sóc tóc là dầu gội Kérastase Genesis Bain Hydra-Fortifiant. Cô lựa chọn dòng dầu gội này vì khả năng làm sạch da đầu nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên cho tóc. Sau khi gội, tóc không bị khô rít mà vẫn mềm mại, dễ chải. Theo Tiểu Mỹ, việc chọn dầu gội phù hợp với tình trạng tóc và da đầu là bước nền tảng quan trọng, bởi da đầu khỏe thì tóc mới có điều kiện phát triển tốt. Cô thường massage da đầu nhẹ nhàng khi gội để kích thích tuần hoàn máu và giúp tóc chắc khỏe hơn.

Nơi mua: Kérastase

3. Dầu dưỡng tóc Spes

Sau khi gội đầu và lau tóc bằng khăn mềm, Tiểu Mỹ thường sử dụng một lượng nhỏ dầu dưỡng Spes để thoa lên phần thân và đuôi tóc. Theo cô, bước dưỡng này giúp tóc giữ được độ ẩm, giảm tình trạng khô xơ và tăng độ bóng mượt. Dầu dưỡng cũng giúp tóc dễ vào nếp hơn, đặc biệt là khi sấy hoặc tạo kiểu nhẹ. Tiểu Mỹ khuyên chỉ nên dùng một lượng vừa phải, tập trung vào phần đuôi tóc để tránh làm tóc bị bết. Khi dùng đúng cách, dầu dưỡng có thể giúp mái tóc trông khỏe và bóng mượt ngay cả khi không tạo kiểu cầu kỳ.

Nơi mua: Spes

4. Lược gỗ massage da đầu

Ngoài sản phẩm chăm sóc tóc, Tiểu Mỹ còn chú trọng đến các dụng cụ hỗ trợ. Cô thường sử dụng lược gỗ để chải tóc và massage da đầu mỗi ngày. So với lược nhựa thông thường, lược gỗ ít tạo tĩnh điện và giúp tóc hạn chế gãy rụng. Việc chải tóc nhẹ nhàng cũng giúp kích thích tuần hoàn máu trên da đầu, tạo điều kiện thuận lợi cho tóc phát triển khỏe mạnh. Tiểu Mỹ thường chải tóc vào buổi sáng và buổi tối, kết hợp massage nhẹ trong vài phút để giúp da đầu thư giãn.

Nơi mua: Lược gỗ SEVICH

5. Chun buộc tóc lụa tránh hỏng tóc

Một chi tiết nhỏ nhưng theo Tiểu Mỹ lại có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của tóc chính là loại chun buộc tóc. Trước đây cô thường dùng chun cao su hoặc chun vải thô, khiến tóc dễ bị gãy khi tháo ra. Sau khi chuyển sang dùng chun lụa mềm, tình trạng tóc gãy rụng do buộc tóc giảm đáng kể. Chất liệu lụa mềm mại giúp hạn chế ma sát với tóc, đặc biệt phù hợp khi buộc tóc trong thời gian dài hoặc khi ngủ.

Nơi mua: Buộc tóc lụa KÉN

Tiểu Mỹ cho rằng chăm sóc tóc thực chất là một quá trình tích lũy từ những thói quen nhỏ mỗi ngày. Việc kết hợp chăm sóc từ bên trong, lựa chọn sản phẩm phù hợp và sử dụng những phụ kiện thân thiện với tóc có thể tạo ra sự thay đổi rõ rệt theo thời gian. Nhờ duy trì những thói quen này, mái tóc của cô hiện nay luôn giữ được độ mềm mượt, chắc khỏe và ít gãy rụng hơn trước. Đây cũng là những bí quyết đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể áp dụng tại nhà để cải thiện mái tóc của mình.