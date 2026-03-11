Giao Hàng Tiết Kiệm, Viettel Post cùng thông báo tăng phụ phí xăng dầu, mức cao nhất 17,15%

Một số doanh nghiệp logistics tại Việt Nam vừa phát đi thông báo về việc áp dụng phụ phí xăng dầu trong cước vận chuyển. Thông tin này được đăng tải trên các kênh chính thức của doanh nghiệp nhằm cập nhật tới khách hàng và các nhà bán hàng đang sử dụng dịch vụ. Cụ thể như sau:

Giao Hàng Tiết Kiệm bổ sung phụ phí xăng dầu từ 10/3/2026

Theo thông báo từ Giao Hàng Tiết Kiệm, đơn vị này cho biết sẽ bổ sung phụ phí xăng dầu trong phí vận chuyển từ ngày 10/03/2026.

Cụ thể mức phụ phí được công bố gồm:

Theo doanh nghiệp, việc áp dụng phụ phí nhằm phản ánh biến động của chi phí nhiên liệu trong hoạt động vận hành vận chuyển. Mức phụ phí có thể được điều chỉnh theo diễn biến giá xăng dầu trên thị trường và theo điều hành của cơ quan quản lý.

Viettel Post thông báo áp dụng phụ phí xăng dầu từ 16/03/2026

Giống như Giao Hàng Tiêt Kiệm, Viettel Post cũng đã gửi thông báo tới khách hàng thông qua ứng dụng của đơn vị.

Theo nội dung thông báo, từ ngày 16/03/2026 doanh nghiệp sẽ áp dụng phụ phí xăng dầu tương đương 10% cước vận chuyển đối với các dịch vụ vận chuyển trong nước. Doanh nghiệp cho biết việc áp dụng phụ phí nhằm duy trì chất lượng dịch vụ trong bối cảnh chi phí nhiên liệu có biến động.

Phụ phí nhiên liệu là khoản phí phổ biến trong ngành vận chuyển

Trong lĩnh vực logistics, phụ phí nhiên liệu là khoản phí thường được các doanh nghiệp vận chuyển áp dụng khi giá xăng dầu trên thị trường có biến động. Khoản phí này được cộng thêm vào cước vận chuyển nhằm bù đắp chi phí nhiên liệu phát sinh trong quá trình khai thác và vận hành phương tiện.

Tùy theo chính sách của từng đơn vị và diễn biến của thị trường nhiên liệu, mức phụ phí có thể được điều chỉnh theo từng thời điểm. Các doanh nghiệp vận chuyển thường sẽ chủ động thông báo tới khách hàng trước khi áp dụng hoặc thay đổi mức phụ phí.

Người gửi hàng và doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Việc áp dụng phụ phí xăng dầu đồng nghĩa với việc tổng chi phí vận chuyển thực tế của mỗi đơn hàng có thể thay đổi so với trước đây. Vì vậy, các cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp hoặc những đơn vị thường xuyên gửi hàng cần chủ động kiểm tra lại bảng giá cước và các khoản phụ phí đang được áp dụng tại thời điểm gửi hàng.

Đối với những đơn vị có nhu cầu vận chuyển hàng hóa thường xuyên, đặc biệt là các doanh nghiệp thương mại, nhà bán hàng trực tuyến hoặc đơn vị phân phối, phụ phí nhiên liệu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tổng chi phí logistics và kế hoạch vận hành. Do đó, nhiều đơn vị thường cần tính toán lại chi phí giao hàng, cập nhật phí vận chuyển cho khách hoặc lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Bên cạnh đó, người gửi hàng cũng nên theo dõi các thông báo mới từ đơn vị vận chuyển để kịp thời nắm bắt những thay đổi liên quan đến phụ phí nhiên liệu, bởi mức phí này thường được điều chỉnh theo diễn biến giá xăng dầu trên thị trường.