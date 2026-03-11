Nửa thế giới "ồn ào" về phấn mắt xanh Chanel: 100% tinh thần mùa hè, giá cắt cổ và nàng nào cũng ước sở hữu

Đầu năm nay, giới làm đẹp bất ngờ "dậy sóng" khi CHANEL tung ra bộ sưu tập makeup mới lấy cảm hứng từ chất liệu denim. Chỉ vài ngày sau khi lên kệ, nhiều sản phẩm đã nhanh chóng sold out trên website chính thức. Trên TikTok, Instagram hay Douyin, hàng loạt beauty blogger liên tục đăng video unbox và thử makeup với sắc xanh lạnh cuốn hút. Trong đó, tâm điểm của bộ sưu tập là hai bảng mắt LES 4 OMBRES phiên bản giới hạn gồm Denim Dream và Coco Jean, mỗi bảng có giá khoảng 2,7 triệu đồng.

Denim Dream mang tông lạnh hiện đại với bốn sắc độ gồm bạch kim ánh ngọc trai, hồng khói lì, xanh baby satin và xanh than ánh kim. Sự kết hợp này tạo nên hiệu ứng ánh nhìn vừa mềm mại vừa cá tính, rất phù hợp với những layout makeup đang thịnh hành nhất mùa xuân hè 20226.

Trong khi đó, Coco Jean lại mang vibe trưởng thành hơn với bảng màu xanh azure ánh nhũ, xám bạc kim loại, be vàng ấm và nâu taupe satin. Đây được xem là phiên bản dễ ứng dụng hơn cho makeup hàng ngày nhưng vẫn giữ được tinh thần denim đặc trưng.

Điểm thú vị là mỗi ô phấn đều được dập nổi logo hai chữ C giống như đường chỉ may trên vải jean. Sản phẩm còn đi kèm túi vải denim độc quyền, khiến trải nghiệm sử dụng giống như một món phụ kiện thời trang hơn là bảng makeup thông thường.

Nơi mua: CHANEL - 2.680.000đ

Với mức giá gần 3 triệu đồng cho một bảng mắt, Chanel Denim Dream hay Coco Jean rõ ràng là món đồ trong mơ của nhiều tín đồ làm đẹp. Tuy vậy, nếu chỉ muốn thử xu hướng makeup tông xanh denim đang hot, chị em hoàn toàn có thể tìm đến những lựa chọn dễ tiếp cận hơn từ các thương hiệu khác. Nhiều bảng mắt của các hãng cũng có tông xanh lạnh, xanh khói hoặc xanh ánh nhũ khá tương đồng, giá chỉ dao động từ vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn đủ để tạo nên những layout makeup cá tính và trendy.

Flower Knows Moonlight Mermaid Five-color Jewelry Eyeshadow

Nơi mua: Flower Knows - 920.000đ

Wakemake Blue Sand Blurring Eyeshadow Palette

RISKY Pigment Eyeshadow Palette

Nơi mua: Olive Young - 823.000đ



