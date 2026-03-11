Dinh thự 8000m² đi "mòn gót chân" không hết của ma nữ đẹp nhất Thái Lan

Trong số những mỹ nhân đình đám của xứ sở chùa Vàng, cái tên Mai Davika gần như luôn được nhắc đến đầu tiên. Nổi tiếng qua vai "ma nữ" trong bộ phim điện ảnh đình đám Tình Người Duyên Ma, người đẹp sinh năm 1992 gây ấn tượng với nhan sắc sắc sảo, quyến rũ cùng lối diễn xuất tự nhiên. Nhờ sự nghiệp thành công cùng sức hút lớn trong làng giải trí, Mai Davika hiện được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu khối tài sản đáng nể của showbiz Thái Lan.

Không chỉ gây chú ý với bộ sưu tập hàng hiệu, siêu xe sang trọng, nữ diễn viên còn nắm trong tay nhiều bất động sản có giá trị lớn. Nổi bật trong số đó là tòa dinh thự rộng 8.000m² được cô mua vào đầu năm 2023. Theo truyền thông Thái Lan đưa tin, căn nhà có giá trị hơn 200 triệu baht (khoảng 138 tỷ đồng). Cơ ngơi gây ấn tượng với diện tích rộng lớn, thiết kế sang trọng và góc nào cũng toát lên vẻ đẹp xa hoa, đẳng cấp.

Mai Davika được biết đến là "ma nữ đẹp nhất Thái Lan"

Cận cảnh dinh thự rộng 8.000m² được Mai Davika mua vào đầu năm 2023

Không gian bên ngoài dinh thự

Dinh thự rộng 8000m² của Mai Davika gây ấn tượng với phong cách tối giản nhưng sang trọng, trang nhã. Công trình được thiết kế theo phong cách châu Âu với tông trắng làm chủ đạo, mang lại cảm giác thanh lịch và tinh tế. Bao quanh căn nhà là khu sân vườn rộng rãi với nhiều loại cây và hoa, giúp không gian thêm xanh mát. Đây cũng là nơi nữ diễn viên thường tổ chức những buổi tiệc và các dịp tụ họp cùng bạn bè, người thân.

Phía trước dinh thự là bể bơi lớn, trở thành điểm nhấn nổi bật của toàn bộ khuôn viên. Lối đi xung quanh được lát đá trắng đồng điệu với thiết kế chung, tạo nên tổng thể hài hòa. Nhìn từ xa, ngôi nhà trông như một khu resort thu nhỏ với bể bơi rộng, cầu thang xoắn ốc, sân cỏ và nhiều mảng cây xanh được chăm chút kỹ lưỡng. Nhờ vậy, không gian sống vừa sang trọng vừa mang lại cảm giác thư giãn và riêng tư.

Toà dinh thự rộng lớn, được thiết kế theo phong cách hiện đại

Khu vực bể bơi trong nhà có diện tích khoảng 50m²

Cây xanh hoa cỏ là thứ không thể thiếu trong nhà Mai Davika

Người đẹp dành khoảng sân vườn rộng rãi để trồng cây xanh

Trong khuôn viên nhà Mai Davika không thiếu các loại cây có giá trị cao

Không gian bên trong

Bên trong dinh thự của Mai Davika, không gian được thiết kế cao rộng và thoáng đãng nhờ hệ cửa kính lớn bao quanh, giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Tông màu trắng tinh tế tiếp tục được sử dụng làm chủ đạo, mang lại cảm giác thanh lịch và hiện đại cho toàn bộ căn nhà. Từng món đồ nội thất đều do Mai Davika tự tay lựa chọn, góp phần tạo nên phong cách sống vừa sang trọng vừa mang đậm dấu ấn cá nhân.

Trong đó, phòng khách là một trong những khu vực rộng rãi và nổi bật nhất. Điểm nhấn đặc biệt của không gian nội thất chính là chiếc cầu thang xoắn ốc dẫn lên các tầng. Thiết kế sử dụng ba tông màu đen, trắng và nâu hài hòa, không chỉ tạo cảm giác ấn tượng về mặt thị giác mà còn khiến tổng thể căn biệt thự thêm phần sang trọng và đẳng cấp.

Khu vực phòng khách rộng rãi, được trang trí với nhiều cây hoa

Không gian có nhiều hệ cửa kính để đón tối ưu ánh sáng vào nhà

Khu vực bàn ăn được sắp xếp đẹp mắt với tông trắng chủ đạo cùng bộ bàn ghế gỗ

Không gian phòng ngủ của Mai Davika sở hữu tầm view cực chill

Trong nhà, góc cầu thang uốn lượn là nơi check-in quen thuộc của Mai Davika

Tổng hợp