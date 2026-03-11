Thêm nhiều lựa chọn màu sắc cho dòng trang phục linen cao cấp từ UNIQLO

Song song đó, UNIQLO cũng ra mắt các sản phẩm Linen cao cấp thuộc BST UNIQLO : C do nhà thiết kế người Anh kiêm Giám đốc Sáng tạo Clare Waight Keller thực hiện, mở bán chính thức vào ngày 03 tháng 04 năm 2026.

Dòng sản phẩm áo sơ mi vải linen cao cấp từ UNIQLO

Sở hữu chất liệu mềm mại cùng độ bóng nhẹ tinh tế, dòng Áo Sơ Mi Vải Linen Cao Cấp mang đến cảm giác thoải mái lý tưởng cho những ngày Xuân/Hè. Sự kết hợp giữa quy trình kiểm soát xơ vải thủ công nghiêm ngặt và kỹ thuật may đo tỉ mỉ là bảo chứng cho chất lượng vượt trội cùng độ bền của dòng sản phẩm này.

Cate Blanchett (trái) và Roger Federer (phải) - Hai Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu của UNIQLO trong trang phục Áo Sơ Mi Vải Linen Cao Cấp.

Dòng sản phẩm Áo Sơ Mi Vải Linen Cao Cấp cập nhật bảng màu mới

Bên cạnh đó, điểm nhấn mới của mùa này là thiết kế Áo Sơ Mi Vải Linen Cao Cấp Cổ Mở Dáng Boxy với phom dáng rộng rãi, gợi nét nhẹ nhàng và phóng khoáng trong phong cách hằng ngày. Quần Easy Shorts Vải Pha Linen - sự kết hợp hài hòa giữa linen và sợi rayon - cũng được bổ sung vào bộ sưu tập, mang đến lựa chọn mới mẻ cho trang phục mùa hè.

Dòng trang phục Linen cao cấp thuộc bộ sưu tập UNIQLO : C

Bên cạnh dòng sản phẩm linen chủ đạo, UNIQLO : C giới thiệu bộ sưu tập đặc biệt với các thiết kế sử dụng 100% vải linen cao cấp. Những mẫu áo khoác nữ được cắt may tỉ mỉ, toát lên vẻ thanh lịch, giúp nâng tầm diện mạo ngay khi khoác lên người. Chiếc áo khoác này còn có thể phối cùng áo gile và quần ống rộng cùng chất liệu để tạo nên một bộ suit hoàn thiện.

Với trang phục dành cho nam, sản phẩm Áo Khoác Kiểu Sơ Mi lấy cảm hứng từ trang phục workwear, mặc nhẹ nhàng và thư thái. Ngoài ra, các mẫu quần vải linen với phom ống rộng tối giản, cân bằng hài hòa giữa tính thời trang và sự thoải mái.

Thông tin chi tiết về Trang Phục Linen Cao Cấp Thuộc Bộ Sưu Tập UNIQLO : C

Ngày mở bán chính thức: Thứ Sáu, ngày 03 tháng 04 năm 2026, tại một số cửa hàng UNIQLO và cửa hàng UNIQLO trực tuyến.

Tìm hiểu thêm tại đây: https://www.uniqlo.com/vn/vi/women/special-collaboration/uniqlo-c

Clare Waight Keller

Nhà thiết kế Clare Waight Keller được sinh ra ở Anh, đã làm việc cho một số hãng thời trang nổi tiếng và từng là giám đốc sáng tạo cho một số thương hiệu cao cấp lớn bậc nhất ở London và Paris, chịu trách nhiệm cho bộ sưu tập thời trang may sẵn và thời trang cao cấp. Năm 2018, cô giành giải Nhà thiết kế trang phục nữ của năm tại Giải thưởng Thời trang Anh. Cô được vinh danh là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất năm 2019 của Tạp chí Time. Clare Waight Keller trở thành Giám đốc Sáng tạo của UNIQLO từ tháng 9 năm 2024.

Về Cate Blanchett

Sinh ra tại Melbourne, Úc, Cate Blanchett là một nữ diễn viên và nhà sản xuất tầm cỡ quốc tế. Sự nghiệp điện ảnh lẫy lừng của cô ghi dấu ấn qua những tác phẩm đa dạng như Elizabeth, Blue Jasmine, Carol and Tár. Sau khi tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Kịch Quốc gia, cô bắt đầu hành trình nghệ thuật với những vai diễn sân khấu danh giá tại Úc, trước khi đảm nhận vai trò đồng Giám đốc Nghệ thuật của Sydney Theatre Company, tổ chức nghệ thuật biểu diễn hàng đầu Úc. Bên cạnh những thành tựu nghệ thuật rực rỡ, cô còn là một nhà hoạt động nhân đạo tận tụy và là tiếng nói tiên phong trong các nỗ lực chống biến đổi khí hậu.

Về Roger Federer

Đến từ Basel, Thụy Sĩ, Roger Federer chính thức ra mắt đấu trường ATP Tour vào năm 1998. Roger Federer vươn lên vị trí số 1 thế giới vào năm 2004 và xác lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi giữ vững ngôi vương trong 237 tuần liên tiếp. Trong sự nghiệp lẫy lừng, anh đã chinh phục 20 danh hiệu Grand Slam, bao gồm kỷ lục 8 lần lên ngôi vô địch đơn nam tại Wimbledon. Cho đến nay, Roger Federer vẫn là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn bậc nhất thế giới cả trong lẫn ngoài sân đấu, đồng thời luôn tận tâm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục mầm non cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua Quỹ Roger Federer.