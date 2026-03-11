5 dầu dưỡng môi có màu giúp đôi môi ẩm mềm, nhìn xinh yêu cực kỳ!

Trong những năm gần đây, dầu dưỡng môi có màu trở thành sản phẩm làm đẹp được nhiều người yêu thích. Khác với son môi truyền thống, lip oil thường có kết cấu mỏng nhẹ, giàu độ ẩm và mang lại hiệu ứng bóng trong trẻo. Không chỉ giúp đôi môi trông căng mọng, sản phẩm này còn mang lại sắc màu nhẹ nhàng, phù hợp với phong cách trang điểm tự nhiên.

Với những cô nàng bận rộn, dầu dưỡng môi có màu còn là lựa chọn tiện lợi vì chỉ cần một bước là đã có thể dưỡng môi, tạo độ bóng và thêm chút sắc hồng tươi tắn. Dưới đây là 5 loại dầu dưỡng môi có màu đang được nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích.

1. MizuMi UV Plumping Lip Oil SPF50+ PA++++

Sản phẩm đến từ thương hiệu mỹ phẩm Thái Lan MizuMi nổi bật nhờ khả năng kết hợp giữa dưỡng môi và bảo vệ môi khỏi tác động của ánh nắng. Với chỉ số SPF50+ PA++++, dầu dưỡng môi này giúp hỗ trợ bảo vệ môi trước tia UV - yếu tố có thể khiến môi thâm và khô theo thời gian. Chất dầu khá nhẹ, tạo lớp bóng vừa phải giúp môi trông căng mọng hơn. Một số phiên bản còn có màu sắc nhẹ nhàng, mang lại vẻ tươi tắn tự nhiên cho đôi môi. Nhờ vừa dưỡng ẩm vừa có khả năng chống nắng, sản phẩm này rất phù hợp để dùng ban ngày.

2. Clarins Lip Comfort Oil

Một trong những dòng lip oil nổi tiếng nhất trong giới làm đẹp là Clarins Lip Comfort Oil của thương hiệu Clarins. Sản phẩm được yêu thích nhờ kết cấu dầu mượt mà nhưng không gây cảm giác nặng môi. Lip Comfort Oil chứa nhiều loại dầu thực vật giúp dưỡng ẩm cho môi, đồng thời mang lại hiệu ứng bóng tự nhiên. Các phiên bản có màu thường khá trong trẻo, tạo lớp tint nhẹ giúp môi trông hồng hào hơn. Khi thoa lên môi, lớp dầu phản chiếu ánh sáng khiến đôi môi trở nên đầy đặn và mềm mại.

3. hince Vita Barrier Nourishing Lip Oil

Thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc Hince nổi tiếng với phong cách trang điểm tinh tế và hiện đại. Dòng Vita Barrier Nourishing Lip Oil của hãng cũng mang tinh thần này với thiết kế tối giản và bảng màu nhẹ nhàng. Sản phẩm có kết cấu dầu khá mỏng, giúp môi trông bóng khỏe nhưng không quá dày. Nhờ khả năng dưỡng ẩm tốt, lip oil này giúp môi trở nên mềm mại và hạn chế cảm giác khô căng. Các sắc màu trong bảng màu thiên về tông tự nhiên, phù hợp với phong cách trang điểm nhẹ nhàng thường ngày.

4. TIRTIR My Glow Lip Oil

Một lựa chọn khác được nhiều người yêu thích là TIRTIR My Glow Lip Oil của thương hiệu TIRTIR. Sản phẩm hướng tới hiệu ứng "glow" - tức là đôi môi trông bóng khỏe và căng mọng. Chất dầu trong sản phẩm khá mịn và tạo độ bóng rõ rệt, giúp môi phản chiếu ánh sáng đẹp mắt. Khi thoa lên môi, lớp màu nhẹ giúp đôi môi trông tươi tắn hơn mà vẫn giữ được vẻ tự nhiên. Đây là lựa chọn phù hợp với những người thích phong cách trang điểm trong trẻo.

5. Estée Lauder Glossy Pout

Nếu yêu thích các sản phẩm trang điểm cao cấp, Estée Lauder Glossy Pout của thương hiệu Estée Lauder là một lựa chọn đáng chú ý. Sản phẩm kết hợp giữa dầu dưỡng môi và hiệu ứng son bóng, giúp đôi môi trông đầy đặn và mềm mại. Kết cấu dầu mịn giúp môi có độ bóng tự nhiên, đồng thời mang lại lớp màu nhẹ nhàng. Nhờ khả năng dưỡng ẩm, sản phẩm giúp môi trông mượt mà hơn và hạn chế tình trạng khô môi - điều thường gặp khi sử dụng son lì.

Lip oil ngày càng phổ biến vì vừa mang lại hiệu ứng làm đẹp vừa giúp chăm sóc môi. Nhờ chứa các thành phần dưỡng ẩm, sản phẩm có thể giúp môi mềm mại hơn so với nhiều loại son môi truyền thống. Đồng thời, lớp bóng nhẹ còn giúp môi trông căng mọng và tươi tắn. Ngoài ra, màu sắc của dầu dưỡng môi thường khá nhẹ nhàng, phù hợp với phong cách trang điểm tự nhiên. Người dùng có thể thoa một lớp mỏng để tạo vẻ hồng hào hoặc dùng như lớp phủ trên son để tăng độ bóng.

Với sự kết hợp giữa dưỡng môi, tạo màu và hiệu ứng bóng, dầu dưỡng môi có màu trở thành sản phẩm tiện lợi cho những ai muốn có đôi môi mềm mại và rạng rỡ trong ngày. Nếu đang tìm một sản phẩm vừa dưỡng vừa làm đẹp môi, những gợi ý trên có thể là lựa chọn đáng cân nhắc.