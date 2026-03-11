Tiếp viên hàng không khuyên: Tránh diện 5 item này khi đi máy bay, bằng không sẽ rất chật vật

Chia sẻ trên chuyên trang Who What Wear, nữ tiếp viên hàng không Andrea Fischbach thuộc thuộc American Airlines nhấn mạnh rằng: Không phải món đồ nào cũng phù hợp để mặc khi bay. Một số item có thể khiến bạn bất tiện trong lúc di chuyển, qua cửa an ninh hoặc thậm chí gây khó chịu suốt chuyến bay.

Dưới đây là những kiểu trang phục tiếp viên khuyên chị em nên tránh khi đi máy bay và những lựa chọn thay thế hợp lý hơn.

1. KHÔNG MẶC: Quần áo quá bó sát

Một trong những sai lầm phổ biến nhất khi chọn đồ đi máy bay là mặc những món đồ quá chật hoặc bó sát cơ thể như quần da, quần skinny quá ôm hay váy ôm cứng. Trong môi trường áp suất thay đổi và khi phải ngồi lâu nhiều giờ, quần áo bó có thể gây cản trở lưu thông máu , dẫn đến hiện tượng tê chân, chuột rút hoặc sưng phù nhẹ. Trong những chuyến bay dài, việc mặc đồ quá chật thậm chí có thể làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối tĩnh mạch sâu , một vấn đề sức khỏe thường được nhắc đến khi di chuyển đường dài.

Thay vì vậy, những chiếc quần ống rộng, quần có cạp chun hoặc chất liệu co giãn sẽ là lựa chọn lý tưởng. Chúng giúp cơ thể dễ vận động hơn và vẫn giữ được vẻ ngoài chỉn chu.

Gợi ý thay thế lý tưởng:

2. KHÔNG MẶC: Trang phục dễ cháy hoặc có chi tiết rườm rà

Nghe có vẻ cực đoan nhưng yếu tố an toàn vẫn là điều ngành hàng không luôn tính đến. Những món đồ có tua rua dài, chất liệu dễ cháy hoặc chi tiết quá vướng víu có thể trở nên bất tiện trong các tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, tiếp viên cũng khuyên nên ưu tiên những trang phục che phủ da nhiều hơn , chẳng hạn áo tay dài hoặc quần dài. Trong trường hợp cần sơ tán bằng cầu trượt khẩn cấp, việc che phủ da sẽ giúp hạn chế trầy xước và bảo vệ cơ thể tốt hơn.

Một chiếc áo thun tay dài cotton hoặc áo len mỏng là lựa chọn vừa đơn giản vừa an toàn.

Gợi ý thay thế lý tưởng:

3. KHÔNG DIỆN: Giày cao gót hoặc dép hở gót

Đây là món đồ thường xuyên xuất hiện trong ảnh sân bay của các ngôi sao nhưng lại là lựa chọn không thực tế nhất cho chuyến bay . Giày cao gót khiến việc di chuyển qua các khu vực sân bay trở nên khó khăn hơn, đặc biệt khi phải đi nhanh để kịp chuyến bay. Quan trọng hơn, trong tình huống khẩn cấp, hành khách thường được yêu cầu cởi giày cao gót vì chúng có thể làm rách cầu trượt thoát hiểm.

Dép hở gót hay dép xỏ ngón cũng không phải lựa chọn lý tưởng. Ngoài việc dễ tuột khi di chuyển, chúng còn khiến chân dễ bị lạnh trong khoang máy bay.

Lựa chọn an toàn và tiện lợi nhất vẫn là sneakers hoặc giày thể thao . Những đôi giày này giúp bạn di chuyển nhanh, thoải mái và phù hợp với mọi tình huống.

Gợi ý thay thế lý tưởng:

4. KHÔNG DIỆN: Trang sức hoặc phụ kiện kim loại lớn

Một chi tiết nhỏ nhưng dễ gây phiền toái là phụ kiện kim loại . Những đôi giày có đinh tán, thắt lưng kim loại lớn hoặc trang sức cồng kềnh có thể khiến bạn mất thêm thời gian tại khu kiểm tra an ninh. Trong nhiều trường hợp, hành khách phải tháo bớt phụ kiện trước khi qua máy quét kim loại, điều này dễ khiến bạn lúng túng nếu đang vội.

Cách đơn giản nhất là giữ trang sức tối giản hoặc cất chúng vào túi xách tay và đeo lại sau khi đã qua cửa kiểm tra.

5. KHÔNG MẶC: Trang phục quá mỏng hoặc quá ít lớp

Không ít hành khách lên máy bay với áo crop top, quần short hoặc đồ quá mỏng. Tuy nhiên, nhiệt độ trong khoang máy bay thường thấp hơn nhiều so với ngoài trời , đặc biệt trong các chuyến bay dài. Theo các tiếp viên, những hành khách mặc quá ít lớp thường là người yêu cầu chăn nhiều nhất trong chuyến bay.

Giải pháp đơn giản là mặc nhiều lớp quần áo . Bạn có thể chọn áo thun cơ bản, thêm áo len mỏng hoặc áo khoác nhẹ. Khi nhiệt độ thay đổi, bạn dễ dàng điều chỉnh mà vẫn giữ được vẻ ngoài gọn gàng.



