Cách chống đổ mồ hôi nền nhà mùa nồm ẩm

Mỗi năm, vào thời điểm cuối đông đầu xuân, nhiều gia đình tại miền Bắc lại phải đối mặt với hiện tượng “ nồm ẩm” quen thuộc nhưng gây không ít phiền toái trong sinh hoạt. Khi độ ẩm không khí tăng cao đột ngột, sàn nhà, tường và nhiều bề mặt trong nhà xuất hiện lớp nước li ti, khiến nền nhà luôn ướt như vừa lau dọn. Không chỉ gây trơn trượt, khó chịu, tình trạng này còn ảnh hưởng đến sức khỏe, đồ nội thất và các thiết bị điện tử nếu không xử lý đúng cách.

Theo các chuyên gia xây dựng, nồm xảy ra khi nhiệt độ bề mặt sàn thấp hơn nhiệt độ khối không khí ẩm bên ngoài. Khi hơi nước trong không khí gặp bề mặt lạnh, chúng sẽ ngưng tụ thành các giọt nước nhỏ. Hiện tượng ngưng tụ này tạo cảm giác nền nhà đang “đổ mồ hôi”, dù thực tế không hề có nước từ bên ngoài tràn vào.

Đây là quy luật vật lý tự nhiên, thường xuất hiện trong giai đoạn giao mùa khi nhiệt độ tăng nhanh nhưng nền nhà và kết cấu công trình vẫn còn lạnh sau mùa đông. Vì vậy, muốn chống nồm hiệu quả cần xử lý từ khâu thiết kế, xây dựng cho tới các biện pháp sử dụng hằng ngày.

Mùa nồm ẩm khiến nền nhà luôn ướt nhẹp, trơn trượt và dễ phát sinh nấm mốc. (Ảnh: iStock)

Cách chống đổ mồ hôi nền nhà ngay từ khi xây nhà

Đối với những gia đình đang chuẩn bị xây dựng nhà ở, việc phòng chống nồm nên được tính toán ngay từ đầu. Gia chủ nên lựa chọn loại gạch lát nền có khả năng hút ẩm tốt để hạn chế tình trạng ngưng tụ hơi nước trên bề mặt.

Trong quá trình thi công, nền nhà có thể được xử lý bằng cách sử dụng cát vàng đầm chặt, sau đó lót thêm một lớp xỉ than dày khoảng 10–15 cm trước khi lát gạch hoàn thiện. Lớp vật liệu này giúp giảm sự chênh lệch nhiệt độ giữa nền nhà và không khí, từ đó hạn chế nước đọng trên sàn.

Đây không phải là phương pháp mới. Thực tế, kỹ thuật này từng được các kỹ sư người Pháp áp dụng rất hiệu quả trong các công trình xây dựng tại miền Bắc Việt Nam từ thời Pháp thuộc. Nhờ vậy, nhiều biệt thự cổ đến nay vẫn ít xuất hiện hiện tượng nồm ẩm, dù đã trải qua hàng chục năm sử dụng.

Ngoài kết cấu nền, vật liệu hoàn thiện sàn cũng đóng vai trò quan trọng. Các loại gạch men sứ, sàn gỗ, tấm lát nhựa composit, vật liệu cách nhiệt nhẹ hoặc gốm bọt được đánh giá có khả năng hạn chế ngưng đọng nước tốt hơn. Việc kết hợp trải thảm len, thảm đay hoặc thảm cói cũng giúp tăng khả năng hút ẩm, giảm cảm giác ẩm ướt trong không gian sống.

Cách chống đổ mồ hôi nền nhà ngay từ khi xây nhà.

Cách chống đổ mồ hôi với nhà đã hoàn thiện

Với những ngôi nhà đang sử dụng và thường xuyên gặp hiện tượng nồm, việc khắc phục cần tuân theo ba nguyên tắc cơ bản: hạ thấp độ ẩm không khí trong nhà, điều chỉnh nhiệt độ không khí và nâng nhiệt độ bề mặt sàn cao hơn nhiệt độ điểm sương.

Từ khoảng tháng 2 đến tháng 4 dương lịch, thời điểm độ ẩm tăng mạnh và sương mù xuất hiện nhiều, người dân nên đóng kín cửa để hạn chế không khí ẩm tràn vào. Nhiều người cho rằng mở cửa sẽ giúp nhà thoáng hơn, tuy nhiên trong những ngày độ ẩm cao, việc mở cửa lại khiến hơi nước xâm nhập nhiều hơn, làm nền nhà và tường càng dễ đọng nước.

Một sai lầm phổ biến khác là bật quạt để làm khô nhà. Trên thực tế, quạt chỉ lưu thông không khí chứ không giảm độ ẩm. Thay vào đó, nên sử dụng điều hòa ở chế độ hút ẩm (Dry mode) để kiểm soát hơi nước trong không khí hiệu quả hơn. Đồng thời, cần dùng khăn hoặc giẻ khô lau sàn thay vì lau bằng nước.

Trong những đợt nồm kéo dài, máy hút ẩm chuyên dụng được xem là giải pháp tối ưu. Thiết bị này giúp duy trì độ ẩm trong nhà ở mức an toàn khoảng 50–60%, qua đó bảo vệ sức khỏe hô hấp, hạn chế nấm mốc và giữ gìn độ bền của đồ nội thất.

Máy hút ẩm là giải pháp hữu hiệu nhất để đối phó với tình trạng nồm ẩm.

Ngoài thiết bị điện, các vật liệu hút ẩm đơn giản cũng có thể hỗ trợ đáng kể. Phấn rôm, bột ngô hoặc các túi hút ẩm silica gel đặt trong tủ quần áo, kệ giày hay các góc khuất sẽ giúp giảm bớt hơi ẩm tích tụ.

Một phương pháp truyền thống nhưng vẫn rất hiệu quả là sử dụng vôi sống (CaO). Chỉ cần cho vôi sống vào túi vải hoặc bát sứ rồi đặt tại khu vực ẩm thấp như nhà tắm, bếp hoặc góc phòng, vật liệu này sẽ hấp thụ hơi nước trong không khí, giúp không gian khô ráo hơn rõ rệt.

Bên cạnh việc xử lý độ ẩm, người dân cũng cần chú ý đến an toàn điện trong nhà. Các thiết bị điện tử nên được đặt cao hơn mặt sàn từ 50 cm đến 1 m và cách tường khoảng 10–15 cm. Không nên kê tivi, máy tính, điện thoại hoặc thiết bị điện trực tiếp xuống nền nhà hay sát tường để tránh nguy cơ rò rỉ điện do ẩm ướt.

Hiện tượng nồm ẩm là đặc trưng khí hậu khó tránh tại miền Bắc, nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu áp dụng đúng giải pháp từ thiết kế xây dựng đến thói quen sinh hoạt hằng ngày. Chủ động phòng chống không chỉ giúp không gian sống luôn khô ráo, sạch sẽ mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ cho ngôi nhà.