5 brand skincare bác sĩ da liễu toàn cầu luôn khuyên dùng

Theo chia sẻ của cô nàng Shannon Lawlor, biên tập viên làm đẹp thuộc chuyên trang Who What Wear UK - việc trò chuyện với các chuyên gia trong ngành beauty gần như là công việc hằng ngày của cô. Từ các chuyên gia trang điểm nổi tiếng cho đến bác sĩ thẩm mỹ... mỗi cuộc trao đổi đều mang lại những góc nhìn thú vị về cách chăm sóc sắc đẹp.

Nhưng trong số đó, điều khiến cô tò mò nhất lại là một câu hỏi rất đơn giản: các bác sĩ da liễu thực sự dùng sản phẩm skincare nào?

Giữa thị trường mỹ phẩm với vô số lời quảng cáo “thần kỳ”, việc chọn sản phẩm chăm sóc da đôi khi trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Không ít loại kem dưỡng hay serum hứa hẹn mang lại hiệu quả vượt trội nhưng thực tế lại không đáp ứng được kỳ vọng. Chính vì vậy, nhiều người thường tìm đến lời khuyên của các bác sĩ da liễu - những người hiểu rõ nhất về làn da và các thành phần hoạt động trong mỹ phẩm.

Theo các chuyên gia, một chu trình chăm sóc da hiệu quả thường không cần quá phức tạp . Điều quan trọng là chọn đúng sản phẩm với công thức ổn định, thành phần đáng tin cậy và phù hợp với nhu cầu của làn da.

Dưới đây là những thương hiệu skincare được các bác sĩ da liễu nhắc đến nhiều lần khi tư vấn cho bệnh nhân, được tổng hợp bởi các BTV của Who What Wear.

1. La Roche-Posay

Trong số các thương hiệu dược mỹ phẩm của Pháp, La Roche-Posay gần như luôn nằm trong danh sách được khuyên dùng nhiều nhất. Các công thức của hãng thường tối giản, hạn chế hương liệu và tập trung vào những thành phần đã được kiểm chứng.

Những dòng sản phẩm dành cho da mụn, da nhạy cảm hay kem chống nắng của hãng đều được các bác sĩ da liễu đánh giá cao nhờ khả năng làm dịu da và hỗ trợ điều trị vấn đề da liễu phổ biến .

Một số sản phẩm nổi bật của hãng:

2. CeraVe

Trong nhiều năm, CeraVe được xem là một trong những thương hiệu chăm sóc da “quốc dân” mà bác sĩ da liễu thường khuyên dùng. Công thức của hãng xoay quanh các thành phần cơ bản nhưng hiệu quả như ceramide, hyaluronic acid và glycerin - những chất giúp phục hồi hàng rào bảo vệ da. Điểm cộng lớn của thương hiệu này là giá thành dễ tiếp cận , trong khi vẫn mang lại hiệu quả dưỡng ẩm và phục hồi da đáng tin cậy.

Một số sản phẩm nổi bật của hãng:

3. SkinCeuticals

Mặc dù có mức giá cao hơn nhiều thương hiệu khác, SkinCeuticals vẫn là cái tên thường xuyên xuất hiện trong danh sách khuyên dùng của các bác sĩ da liễu. Các sản phẩm của hãng nổi tiếng với nồng độ hoạt chất cao và nghiên cứu khoa học kỹ lưỡng , đặc biệt là các dòng serum chống oxy hóa và chống lão hóa.

Không ít chuyên gia cho rằng đây là một trong những thương hiệu mang lại hiệu quả rõ rệt khi được sử dụng đúng cách.

Một số sản phẩm nổi bật của hãng:

4. Bioderma

Nếu nói đến các thương hiệu dược mỹ phẩm Pháp được ưa chuộng, Bioderma cũng là cái tên quen thuộc. Các sản phẩm của hãng nổi bật với công thức dịu nhẹ, phù hợp cho da nhạy cảm và thường được dùng trong các chu trình chăm sóc da tối giản. Nước tẩy trang micellar của Bioderma thậm chí còn được nhiều chuyên gia trang điểm và bác sĩ da liễu đánh giá là một trong những sản phẩm "quốc dân" làm sạch nhẹ nhàng nhất.

Một số sản phẩm nổi bật của hãng:

5. Aestura

Đến từ Hàn Quốc, Aestura là thương hiệu chăm sóc da được nhiều bác sĩ da liễu tại nước này khuyên dùng, thậm chí còn xuất hiện trong các bệnh viện da liễu. Các sản phẩm của hãng tập trung vào phục hồi hàng rào bảo vệ da , đặc biệt phù hợp với làn da nhạy cảm hoặc dễ kích ứng. Nhờ công thức mô phỏng cấu trúc lipid tự nhiên của da, Aestura giúp cải thiện độ ẩm và tăng cường khả năng bảo vệ của da trước các tác nhân môi trường.

Một số sản phẩm nổi bật của hãng:

Khi skincare không cần quá phức tạp

Điểm chung của những thương hiệu được bác sĩ da liễu khuyên dùng không nằm ở bao bì sang trọng hay quảng cáo rầm rộ, mà ở công thức đơn giản, thành phần hiệu quả và độ an toàn cao cho làn da .

Trong nhiều trường hợp, một chu trình chăm sóc da tốt chỉ cần những bước cơ bản như làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng – kết hợp với các sản phẩm đáng tin cậy. Đó cũng là lý do vì sao, giữa vô số xu hướng làm đẹp mới xuất hiện mỗi năm, những thương hiệu này vẫn luôn được các bác sĩ da liễu quay lại khuyên dùng hết lần này đến lần khác.

Theo: Who What Wear