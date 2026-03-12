Thanh Thủy mê váy áo local brand: Giá bình dân nhưng sành điệu hết nước chấm

Sau khi đăng quang Miss International 2024, Huỳnh Thị Thanh Thủy ngày càng nhận được sự quan tâm không chỉ bởi hình ảnh Hoa hậu nền nã mà còn nhờ phong cách thời trang trẻ trung, dễ ứng dụng. Nàng hậu sinh năm 2002 thường xuất hiện với những set đồ thanh lịch, nữ tính nhưng vẫn mang hơi hướng hiện đại, đúng với hình ảnh một beauty queen thế hệ mới.

Bên cạnh những bộ cánh lộng lẫy tại sự kiện, tủ đồ đời thường của Thanh Thủy lại khá gần gũi. Người đẹp nhiều lần ghi điểm với các thiết kế đơn giản, tinh tế nhưng vẫn đủ sành điệu. Đáng chú ý, không ít outfit trong số đó đến từ các local brand Việt - những thương hiệu nội địa đang ngày càng được giới trẻ yêu thích nhờ thiết kế bắt trend và mức giá dễ tiếp cận.

Soi tủ đồ của Thanh Thủy, chị em chắc chắn sẽ học lỏm được nhiều set đồ thanh lịch, trẻ trung và sành điệu.

Nếu đang tìm một chiếc váy nữ tính để diện mùa hè, bạn có thể tham khảo lựa chọn của Thanh Thủy. Nàng Hậu từng diện mẫu đầm xanh pastel dáng xòe nhẹ từ Yody, thiết kế sát nách thanh thoát, mang lại cảm giác dịu dàng và mát mắt. Mẫu váy này có giá khoảng 899.000 đồng, khá dễ mặc cho nhiều dịp từ dạo phố đến cà phê cuối tuần.

Nếu mê style bánh bèo, nữ tính, kiểu áo trắng Thanh Thủy từng diện rất đáng để tham khảo. Thiết kế dáng rộng với phần tay phồng nhẹ, lớp vải xếp tầng tạo cảm giác mềm mại và bay bổng, mặc cùng chân váy tối màu là đã có ngay outfit vừa thanh lịch vừa dịu dàng. Mẫu áo này đến từ Inspo.archv, nên nàng nào muốn mua theo cũng không quá khó tìm.

Hot trend “tạp dề” khiến hội sành điệu mê tít và nàng hậu Gen Z cũng không ngoại lệ. Thanh Thủy khéo léo phối layer áo blouse tay phồng nữ tính cùng lớp váy mỏng buộc ngang hông, mix với quần nâu đơn giản, tạo tổng thể vừa trẻ trung, tinh tế lại rất sành điệu. Cách phối đồ này khá dễ áp dụng, chị em hoàn toàn có thể “bê nguyên set” để có ngay một outfit vừa lạ mắt vừa hợp dạo phố.

Set đồ này của Thanh Thủy từng khiến nhiều chị em truy hỏi info vì quá xinh. Nàng hậu diện áo len mỏng màu kem phối cùng chân váy nâu dáng dài, điểm nhấn là chi tiết hoa buộc ở eo giúp tổng thể trông vừa dịu dàng vừa thanh lịch. Được biết, outfit này đến từ Lemonlove - một thương hiệu thời trang nữ của Việt Nam thành lập năm 2022. Set đồ mang vibe nhẹ nhàng, nữ tính nhưng vẫn rất hiện đại, nên chị em hoàn toàn có thể học theo cách mix này để có ngay outfit dạo phố tinh tế như Thanh Thủy.

Trong một lần xuống phố, Thanh Thủy diện nguyên set kẻ caro gồm blazer và chân váy xếp ly, phối cùng áo sơ mi và cà vạt tạo vibe tiểu thư học đường vừa thanh lịch vừa trẻ trung. Outfit này đến từ Dear José - thương hiệu quen thuộc của nhiều cô nàng mê phong cách bánh bèo, nữ tính nhưng vẫn trendy. Tổng thể set đồ giúp nàng hậu trông vừa ngọt ngào lại vừa sành điệu, đảm bảo lên hình là có ảnh xinh.

Không chỉ trung thành với hình ảnh dịu dàng, Huỳnh Thị Thanh Thủy đôi khi còn thử sức với phong cách cá tính, cool ngầu. Trong set đồ từ LSOUL, nàng hậu mix áo len lệch vai cùng chân váy da và mũ len, tạo tổng thể vừa sành điệu vừa hiện đại, chứng minh gu thời trang khá đa dạng.



