Thanh Thủy mê váy áo local brand: Giá bình dân nhưng sành điệu hết nước chấm

Sau khi đăng quang Miss International 2024, Huỳnh Thị Thanh Thủy ngày càng nhận được sự quan tâm không chỉ bởi hình ảnh Hoa hậu nền nã mà còn nhờ phong cách thời trang trẻ trung, dễ ứng dụng. Nàng hậu sinh năm 2002 thường xuất hiện với những set đồ thanh lịch, nữ tính nhưng vẫn mang hơi hướng hiện đại, đúng với hình ảnh một beauty queen thế hệ mới.
Bên cạnh những bộ cánh lộng lẫy tại sự kiện, tủ đồ đời thường của Thanh Thủy lại khá gần gũi. Người đẹp nhiều lần ghi điểm với các thiết kế đơn giản, tinh tế nhưng vẫn đủ sành điệu. Đáng chú ý, không ít outfit trong số đó đến từ các local brand Việt - những thương hiệu nội địa đang ngày càng được giới trẻ yêu thích nhờ thiết kế bắt trend và mức giá dễ tiếp cận.
Soi tủ đồ của Thanh Thủy, chị em chắc chắn sẽ học lỏm được nhiều set đồ thanh lịch, trẻ trung và sành điệu.