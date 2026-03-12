Giống chuối "khổng lồ" kỳ lạ nhất thế giới, cây cao gần bằng tòa nhà 8 tầng, ăn một quả no cả ngày

Chắc hẳn hiếm ai biết rằng trên thế giới tồn tại một giống chuối khổng lồ cao từ 18-25 m. Được mệnh danh là giống chuối có quả to nhất thế giới hiện nay vì một quả chuối Musa Ingens có thể đạt tới kích thước bằng bắp chân người lớn. Điều đáng nói, quả chuối này cũng phải to gấp nhiều lần quả chuối bình thường mà chúng ta vẫn ăn.

Các nhà khoa học cho biết, giống chuối khổng lồ Musa ingens ở Papua New Guinea có thể đạt chiều cao tối đa lên tới 18m, chu vi thân có thể lên tới 2m, ngang với thân cây cổ thụ. Trong khi đó, lá của chúng cũng thuộc diện "khủng" với chiều dài tàu lá lên tới 5m, rộng 1m.

Loại chuối "siêu to khổng lồ" này khi chín mỗi buồng của chúng không chỉ to, nhiều trái mà còn rất nặng. Một buồng chuối khi chín nặng từ 30 đến 60kg. Quả chuối chín có chiều dài khoảng 18cm và rộng khoảng 5-6cm.

Theo các nhà khoa học, giống chuối khổng lồ ở Papua New Guinea thường mọc tại những vùng núi cao.

Điều thú vị về loại chuối khổng lồ này là mặc dù quả rất to, nhưng vị của chúng không ngon và có nhiều hạt bên trong giống như những loài chuối khác.

Ngoài ra, chuối Musa Ingens này là khá hiếm và mãi về sau giống chuối này mới được tìm thấy. Hạt giống của chúng rất khó tìm, và nếu có hạt giống trong tay thì bạn cũng mất đến một năm hoặc nhiều hơn thế nữa để nó nảy mầm.

Để sử dụng giống chuối khổng lồ này nhiều người không chỉ ăn quả chuối trực tiếp mà còn sử dụng chúng theo nhiều cách khác nhau. Họ phơi khô chuối để làm món ăn vặt, xay chuối thành bột để sử dụng làm lương thực chính. Ngoài ra, thân cây chuối còn được tận dụng để ủ rượu hoặc xây dựng nhà cửa. Sợi từ thân cây cũng được dệt thành vải và bao tải.





Hạt của loại chuối khổng lồ này có hình tròn, trông mịn và có đường kính 4-10mm.

Nhiều người dân địa phương cho rằng, loại chuối này nếu ăn được thì chỉ cần ăn một quả có thể no nguyên ngày.

Dù quả của chúng không phải dùng để ăn nhưng giống chuối khổng lồ này cũng giúp ích khá nhiều cho cuộc sống của người dân ở Papua New Guinea. Những tàu lá vừa to vừa dày của chúng có thể dùng để lợp mái nhà, dựng lều ở trong rừng.

Bên cạnh đó, giống chuối này có khả năng thích nghi với điều kiện thời tiết lạnh tốt. Vì vậy các nhà khoa học đang nghiên cứu chúng để tạo ra giống chuối mới có quả ăn được và chịu lạnh tốt hơn, cho giá trị kinh tế cao.

Dù nhiều quốc gia đã cố gắng nhập giống Musa Ingens về trồng thử, nhưng kết quả không khả quan. Giống chuối khổng lồ này chỉ thực sự phát triển tốt trong khí hậu cao nguyên ẩm ướt đặc trưng của Papua New Guinea, khiến nơi đây trở thành "độc quyền" sản xuất giống chuối hiếm có này.

Thời gian qua dù các nhà thực vật học đã thử nhân giống chuối Musa Ingens, nhưng đến nay vẫn bất thành vì điều kiện sinh trưởng khó đáp ứng, cũng như hạt rất khó tìm. Do đó chuối khổng lồ Musa Ingens vẫn là loại chuối mọc hoang rất hiếm và được nhiều người yêu thực vật trên thế giới "săn lùng" mua bằng được.



