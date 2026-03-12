BTV làm đẹp chỉ chiêu "xương máu" giúp làn da lên trình, đẹp căng bóng mướt rượt

Theo chia sẻ của Grace Lindsay, Phó ban biên tập mảng làm đẹp của chuyên trang Who What Wear UK, làn da căng bóng tự nhiên luôn là hiệu ứng trang điểm mà nhiều người mong muốn, cô ấy cũng không phải ngoại lệ.

Trong nhiều năm thử nghiệm các sản phẩm làm đẹp, cô đã sử dụng đủ loại từ serum dưỡng da, kem dưỡng có màu cho đến các dòng kem nền bắt sáng để tạo lớp nền rạng rỡ. Tuy nhiên, Lindsay cho biết phải đến khoảng một năm trước cô mới nhận ra mình đã bỏ qua một bước quan trọng giúp lớp nền trông căng bóng hơn đó chính là primer - kem lót.

Trước đây, nữ biên tập viên thừa nhận cô thường bỏ qua bước primer vì không muốn quy trình trang điểm trở nên quá nhiều bước. Thế nhưng sau khi thử sử dụng các loại primer bắt sáng, cô nhanh chóng nhận ra sự khác biệt rõ rệt. Một số sản phẩm không chỉ giúp lớp nền bền màu hơn mà còn mang lại hiệu ứng da sáng khỏe tự nhiên.

Primer bắt sáng thực sự làm gì cho làn da?

Primer vốn được thiết kế để tạo lớp nền lý tưởng trước khi đánh kem nền hoặc che khuyết điểm. Tuy nhiên, phiên bản illuminating primer còn có thêm nhiệm vụ phản chiếu ánh sáng, giúp làn da trông sáng và đều màu hơn.

Theo các chuyên gia trang điểm, sản phẩm này thường có khả năng làm mịn bề mặt da, cấp ẩm nhẹ và tạo hiệu ứng glow tự nhiên, nhờ đó lớp nền phía trên trông mượt và ít bị xỉn màu trong ngày. Điểm đáng chú ý là hiệu ứng của primer bắt sáng thường khá tinh tế. Thay vì khiến da bóng dầu hoặc lấp lánh quá mức, chúng mang lại cảm giác “phát sáng từ bên trong” - kiểu làn da khỏe khoắn mà nhiều người đang tìm kiếm.

Nên chọn primer gốc nước hay gốc silicone?

Khi chọn primer, yếu tố quan trọng nhất là kết cấu sản phẩm.

Primer chứa silicone (thường có các thành phần kết thúc bằng “-cone” như dimethicone) giúp làm mịn da và tăng độ bền của lớp trang điểm. Tuy nhiên, chúng đôi khi tạo hiệu ứng lì hơn.

Trong khi đó, primer gốc nước thường mang lại lớp nền ẩm mượt và tự nhiên, phù hợp với những ai muốn làn da trông căng bóng kiểu “dewy skin”. Vì vậy, nếu mục tiêu là tạo hiệu ứng glow nhẹ nhàng, các công thức gốc nước thường được khuyên dùng nhiều hơn.

Cách sử dụng primer để da trông rạng rỡ cả ngày

Các chuyên gia trang điểm thường khuyên chỉ cần một đến hai pump primer cho toàn bộ khuôn mặt. Sau khi dưỡng ẩm, hãy tán primer đều lên da rồi mới tiếp tục với kem nền hoặc concealer.

Ngoài ra, primer bắt sáng còn có thể được dùng theo nhiều cách khác:

- Trộn một lượng nhỏ vào kem nền để tăng độ bắt sáng

- Thoa nhẹ lên vùng cổ hoặc xương quai xanh để tạo hiệu ứng da khỏe

- Dùng riêng như một lớp dưỡng nhẹ nếu muốn lớp makeup tối giản

Nhờ tính linh hoạt này, nhiều người thậm chí chỉ cần primer và concealer (kem che khuyết điểm) nhẹ là đủ cho một lớp trang điểm tự nhiên.

Gợi ý sản phẩm:



