4 mẹo mua rau củ trong siêu thị, hội nội trợ thông thái đã áp dụng từ lâu

Siêu thị từ lâu đã trở thành địa điểm quen thuộc để nhiều gia đình mua rau củ và thực phẩm hằng ngày. Không gian mua sắm sạch sẽ, hàng hóa được phân loại rõ ràng, nguồn gốc sản phẩm cũng thường được ghi chú đầy đủ. Nhờ vậy, nhiều người cảm thấy yên tâm hơn khi chọn mua rau củ tại đây. Tuy nhiên, dù được bảo quản trong điều kiện tốt, rau củ vẫn là mặt hàng tươi sống nên người mua cũng cần quan sát kỹ một vài chi tiết trước khi cho vào giỏ hàng.

Chỉ cần chú ý một số điểm nhỏ dưới đây, việc chọn rau củ trong siêu thị sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Xem kỹ giá niêm yết trước khi mua

Một trong những điều nên để ý đầu tiên là cách niêm yết giá. Trong siêu thị, rau củ có thể được bán theo nhiều hình thức khác nhau: bán rời theo kg, đóng sẵn theo túi hoặc đóng khay có dán tem. Một số sản phẩm ghi giá theo trọng lượng, nghĩa là mức giá hiển thị là giá cho mỗi kg, không phải giá của cả túi hoặc cả khay.

Vì vậy, trước khi chọn mua, người tiêu dùng nên đọc kỹ bảng giá hoặc tem dán trên sản phẩm để biết chính xác cách tính. Điều này giúp tránh nhầm lẫn về giá khi thanh toán, đồng thời giúp người mua chủ động hơn khi lựa chọn số lượng phù hợp.

Quan sát độ tươi của rau

Dù được bảo quản trong môi trường mát hoặc tủ lạnh, rau củ vẫn có thể mất dần độ tươi theo thời gian. Vì vậy, khi chọn mua, người tiêu dùng nên dành vài giây quan sát kỹ bề ngoài của sản phẩm.

Rau tươi thường có màu sắc tự nhiên, lá còn xanh và khá giòn. Phần cuống không bị mềm hoặc khô héo. Ngược lại, nếu thấy lá bị vàng, dập nát hoặc có dấu hiệu nhớt nhẹ, đó có thể là dấu hiệu rau đã để lâu. Với các loại rau ăn lá như cải xanh, xà lách hay rau muống, nên chọn những bó có lá đều màu và phần thân còn chắc. Điều này thường cho thấy rau vẫn giữ được độ tươi tương đối tốt.

Kiểm tra phần đáy của khay hoặc túi rau

Nhiều loại rau trong siêu thị được đóng sẵn trong khay hoặc túi nhựa. Khi nhìn từ phía trên, sản phẩm thường được sắp xếp khá gọn gàng và bắt mắt. Tuy nhiên, một mẹo nhỏ là nên kiểm tra thêm phần đáy của khay hoặc túi trước khi mua. Đôi khi, phía trên vẫn còn đẹp nhưng phía dưới có thể xuất hiện lá bị dập hoặc ẩm. Việc lật nhẹ sản phẩm để quan sát sẽ giúp người mua có cái nhìn đầy đủ hơn về chất lượng của rau củ.

Ưu tiên rau củ còn nguyên vẹn

Với các loại củ quả như cà rốt, dưa leo, bắp cải hay bông cải xanh, nên chọn những sản phẩm còn nguyên vẹn, bề mặt không bị nứt hoặc dập. Rau củ chắc tay, màu sắc tự nhiên thường có chất lượng tốt hơn và bảo quản được lâu hơn. Ngoài ra, việc chọn những sản phẩm có hình dáng cân đối, không bị mềm hoặc héo cũng giúp bữa ăn sau khi chế biến giữ được hương vị ngon hơn.

Có thể thấy, việc mua rau củ trong siêu thị khá thuận tiện và dễ dàng. Chỉ cần dành thêm một chút thời gian quan sát, người tiêu dùng hoàn toàn có thể chọn được những sản phẩm tươi ngon, phù hợp với nhu cầu của gia đình. Những lưu ý nhỏ này không chỉ giúp việc mua sắm hiệu quả hơn mà còn góp phần đảm bảo chất lượng thực phẩm trong bữa ăn hằng ngày.