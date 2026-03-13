5 bảng phấn đa năng "mua 1 dùng 10" cực hời và tiện

Với những cô nàng công sở bận rộn, việc trang điểm mỗi sáng thường cần nhanh gọn nhưng vẫn phải đảm bảo gương mặt tươi tắn, chỉn chu. Thay vì mang theo quá nhiều món mỹ phẩm riêng lẻ như phấn mắt, má hồng, tạo khối hay bắt sáng, nhiều người hiện nay lựa chọn bảng phấn đa năng - sản phẩm tích hợp nhiều công dụng trong cùng một bảng màu.

Những bảng phấn dạng này thường được thiết kế với nhiều ô màu khác nhau, có thể dùng cho phấn mắt, má hồng, tạo khối hoặc highlight, thậm chí một số bảng còn có thể dùng để kẻ chân mày. Nhờ đó, chỉ cần một sản phẩm nhỏ gọn, bạn đã có thể hoàn thiện gần như toàn bộ bước trang điểm cơ bản. Điều này đặc biệt tiện lợi với những người thường xuyên di chuyển hoặc muốn tiết kiệm thời gian khi makeup.

Dưới đây là 5 bảng phấn đa năng đang được nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích, vừa tiện dụng lại có bảng màu dễ dùng cho phong cách trang điểm hằng ngày.

1. Bảng phấn mắt Carslan 10 màu

Một trong những bảng phấn được nhiều người mới bắt đầu trang điểm lựa chọn là Carslan 10 Color Multi-Function Makeup Palette của thương hiệu Carslan. Bảng phấn gồm 10 ô màu với nhiều tông khác nhau, bao gồm màu lì và màu nhũ, giúp người dùng dễ dàng biến tấu nhiều phong cách trang điểm.

Điểm đặc biệt của bảng phấn này là tính đa năng. Các tông màu nhạt có thể dùng làm phấn mắt hoặc highlight nhẹ, trong khi những màu đậm hơn có thể tận dụng để tạo khối hoặc làm màu nhấn cho mắt. Nhờ bảng màu khá trung tính, sản phẩm phù hợp với cả phong cách trang điểm nhẹ nhàng đi làm lẫn makeup đi chơi.

Nơi mua: Carslan

2. VEECCI bảng phấn mắt 11 ô ánh ngọc trai

Một lựa chọn khác đáng chú ý là Veecci 11-Color Multi-Function Eyeshadow Palette của thương hiệu Veecci. Bảng phấn gồm 11 ô màu với sự kết hợp giữa chất phấn lì và ánh ngọc trai, giúp tạo hiệu ứng bắt sáng nhẹ nhàng cho đôi mắt.

Các tông màu trong bảng khá đa dạng, từ tông nâu, cam đất đến những màu nhũ nhẹ, phù hợp với nhiều kiểu trang điểm khác nhau. Ngoài việc dùng làm phấn mắt, một số màu trong bảng còn có thể tận dụng làm má hồng hoặc tạo khối nhẹ. Nhờ chất phấn mịn và khả năng bám màu khá tốt, sản phẩm được nhiều người yêu thích khi muốn có một bảng phấn tiện dụng cho trang điểm hằng ngày.

Nơi mua: VEECCI

3. Flower Knows bảng phấn mắt Swan Ballet 6 màu

Nhắc đến những bảng phấn vừa đẹp vừa "xịn xò", không thể bỏ qua Flower Knows Swan Ballet Six-Color Eyeshadow Palette của thương hiệu Flower Knows. Thương hiệu này nổi tiếng với những thiết kế mang phong cách cổ tích, và bảng phấn Swan Ballet cũng không ngoại lệ.

Bảng phấn gồm 6 ô màu với tông màu mềm mại, dễ dùng. Dù số lượng màu không quá nhiều nhưng các tông màu được phối khá hài hòa, có thể dùng để tạo nên nhiều kiểu makeup khác nhau. Một số màu nhũ trong bảng có thể tận dụng làm highlight nhẹ cho vùng gò má, giúp gương mặt trông rạng rỡ hơn. Ngoài chất phấn mịn và dễ tán, thiết kế sang trọng của sản phẩm cũng khiến nhiều người yêu thích.

Nơi mua: Flower Knows

4. JUDYDOLL Mini Makeup Palette

Nếu yêu thích những bảng phấn nhỏ gọn có thể mang theo mọi lúc, Judydoll Mini Makeup Palette của thương hiệu Judydoll là một lựa chọn khá thú vị. Đúng như tên gọi, bảng phấn này có kích thước mini nhưng lại tích hợp khá nhiều công dụng.

Sản phẩm thường bao gồm các ô màu dành cho phấn mắt, kẻ mắt, chân mày, má hồng, tạo khối và bắt sáng. Nhờ thiết kế nhỏ gọn, bảng phấn rất tiện để mang theo trong túi xách hoặc dùng khi cần trang điểm nhanh trong ngày. Đối với những người thường xuyên di chuyển hoặc thích sự gọn nhẹ, đây là sản phẩm khá tiện lợi.

Nơi mua: JUDYDOLL

5. Clio Pro Eye Palette Air 12 ô

Một cái tên quen thuộc trong cộng đồng làm đẹp là Clio Pro Eye Palette Air đến từ thương hiệu Hàn Quốc Clio. Bảng phấn gồm 12 ô màu với nhiều tông khác nhau, từ màu lì đến màu nhũ. Điểm mạnh của bảng phấn này là bảng màu dễ dùng, phù hợp với phong cách trang điểm tự nhiên. Các tông màu trung tính có thể dùng để trang điểm mắt hằng ngày, trong khi một số màu nhũ giúp tạo điểm nhấn nhẹ nhàng. Ngoài việc dùng cho mắt, một vài màu trong bảng còn có thể tận dụng làm má hồng hoặc tạo khối nhẹ, giúp tăng thêm tính linh hoạt cho sản phẩm.

Nơi mua: Clio

Bảng phấn đa năng ngày càng phổ biến vì tính tiện lợi. Chỉ với một sản phẩm nhỏ gọn, người dùng đã có thể hoàn thiện nhiều bước trang điểm khác nhau. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn giảm bớt số lượng mỹ phẩm cần mang theo.

Đối với nàng công sở, một bảng phấn đa năng có thể giúp trang điểm nhanh vào buổi sáng, chỉnh sửa lớp makeup trong ngày hoặc mang theo khi đi công tác. Nhờ sự kết hợp giữa nhiều công dụng trong cùng một sản phẩm, các bảng phấn này đang trở thành lựa chọn được nhiều người yêu thích. Nếu đang tìm một sản phẩm trang điểm tiện lợi và đa năng, những bảng phấn trên có thể là gợi ý đáng để tham khảo.