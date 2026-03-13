Mua tôm đóng khay ở siêu thị: Nhân viên hé lộ chi tiết "vàng" nhiều người bỏ qua

Tôm là một trong những loại hải sản được nhiều gia đình yêu thích nhờ vị ngọt tự nhiên, dễ chế biến và giàu dinh dưỡng. Khi đi siêu thị, người tiêu dùng có thể bắt gặp khá nhiều loại tôm khác nhau, từ tôm sống, tôm tươi ướp đá cho đến tôm đông lạnh đóng gói sẵn. Mỗi loại đều có ưu điểm riêng, tuy nhiên để chọn được tôm ngon, đảm bảo chất lượng, người mua cũng nên chú ý một số điểm quan trọng.

Quan sát màu sắc và độ tươi của tôm

Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi chọn tôm là màu sắc. Tôm tươi thường có vỏ sáng, màu tự nhiên và phần thân trong, không bị đục hay xỉn màu. Ngoài ra, lớp vỏ của tôm tươi thường bóng nhẹ và trông khá chắc. Khi quan sát kỹ, bạn sẽ thấy phần thịt bên trong còn rõ và không bị bở. Đây là những dấu hiệu cơ bản giúp người mua dễ dàng đánh giá độ tươi của tôm ngay tại quầy hải sản.

Kiểm tra phần đầu và thân tôm

Với tôm còn tươi, phần đầu thường gắn khá chặt với thân, không bị lỏng lẻo hay tách rời. Thân tôm có độ cong tự nhiên, các đốt thân liền mạch và phần thịt bên trong trông chắc. Ngoài ra, lớp vỏ tôm thường bám sát vào thân, các khớp nối giữa những đốt tôm rõ ràng và không có dấu hiệu rời rạc. Khi quan sát kỹ, phần thân tôm cũng giữ được độ căng và hình dáng tự nhiên, đây là những đặc điểm nhiều người thường dựa vào để nhận biết tôm còn tươi.

Quan sát râu và chân tôm

Râu và chân tôm là những chi tiết nhỏ nhưng khá hữu ích khi nhiều người lựa chọn hải sản. Tôm còn tươi thường có râu và chân tương đối nguyên vẹn, bám chắc vào thân. Khi quan sát kỹ, các phần này trông rõ ràng, không bị rụng nhiều hay rời rạc. Dù chỉ là dấu hiệu bên ngoài, việc chú ý đến râu và chân tôm vẫn được nhiều người xem là một trong những cách đơn giản để tham khảo khi lựa chọn tôm trong siêu thị

Lưu ý khi chọn tôm sống trong bể

Tại một số siêu thị lớn, tôm còn được bày bán dưới dạng tôm sống trong bể. Khi lựa chọn, người mua có thể quan sát trực tiếp hoạt động của tôm trong nước. Những con tôm còn khỏe thường bơi khá linh hoạt, phản xạ nhanh và di chuyển liên tục.

Ngoài ra, lớp vỏ tôm sáng, màu sắc tự nhiên và thân trông chắc cũng là những đặc điểm nhiều người thường chú ý khi chọn tôm sống. Việc quan sát kỹ những chi tiết này giúp người mua có thêm cơ sở để lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Lưu ý khi chọn tôm đông lạnh hoặc tôm đóng gói

Bên cạnh tôm tươi, tôm đông lạnh hoặc tôm đóng gói sẵn cũng là lựa chọn khá phổ biến trong siêu thị nhờ sự tiện lợi và thời gian bảo quản lâu hơn. Khi chọn mua loại tôm này, người tiêu dùng thường được khuyến nghị kiểm tra các thông tin cơ bản trên bao bì như ngày sản xuất, hạn sử dụng, nguồn gốc sản phẩm và điều kiện bảo quản.

Ngoài ra, hình thức bên ngoài của gói tôm cũng là yếu tố nhiều người chú ý. Bao bì nên còn nguyên vẹn, không bị rách hoặc có dấu hiệu chảy nước. Một số người tiêu dùng cũng quan sát phần tôm bên trong, tránh những gói tôm bị dính chặt thành khối lớn hoặc có quá nhiều lớp băng tuyết bao phủ. Những chi tiết này thường được xem là dấu hiệu để tham khảo khi lựa chọn sản phẩm đông lạnh trong siêu thị.