Hội mặc đẹp nhất thế giới bình chọn "chiếc váy sành điệu nhất hè": Nàng nào chưa sắm thì sống chậm quá

Chân váy lửng (midi skirt) đã quay trở lại đường đua thời trang từ khoảng 2024, khi nhiều fashionista và IT-girl bắt đầu lăng xê item này trong street style và trên các sàn diễn. Sang đến 2025, chiếc váy midi tiếp tục phủ sóng mạnh mẽ hơn, xuất hiện dày đặc trong các outfit dạo phố lẫn công sở. Và đến xuân hè 2026, sức hút của chân váy lửng không hề giảm nhiệt mà còn bùng nổ hơn, khi hội nàng thơ từ Á sang Âu đều diện item này liên tục.

Không phải ngẫu nhiên mà chân váy midi được yêu thích trở lại. Với độ dài vừa phải - không ngắn như mini skirt nhưng cũng không dài như maxi - item này mang đến vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa nữ tính. Đặc biệt, chân váy lửng còn có khả năng che khuyết điểm bắp chân và tạo cảm giác vóc dáng thanh thoát hơn, vì vậy gần như phù hợp với mọi dáng người.

Các biến tấu của chân váy midi cũng rất đa dạng: từ dáng xòe mềm mại, dáng bút chì ôm sát cho đến chân váy chữ A trẻ trung. Nhờ vậy, item này dễ dàng "len lỏi" vào nhiều phong cách khác nhau, từ nàng thơ dịu dàng đến vibe cool-girl cá tính. Dưới đây là các bản phối chân váy lửng đang được hội IT girl ưa chuộng nhất:

1. Chân váy lửng + áo 2 dây

Đây là combo cực kỳ được ưa chuộng trong mùa xuân hè. Áo hai dây mảnh mai giúp tổng thể trông nhẹ nhàng và nữ tính hơn, trong khi chân váy midi lại mang đến vẻ thanh lịch. Set đồ này đặc biệt hợp với những buổi dạo phố hoặc hẹn hò cuối tuần. Chỉ cần thêm một đôi sandal hoặc giày tabi là outfit đã đủ xinh.

2. Chân váy lửng + áo sơ mi

Nếu muốn một diện mạo tinh tế và trưởng thành hơn, chân váy midi kết hợp cùng áo sơ mi luôn là lựa chọn an toàn. Một chiếc sơ mi trắng cổ điển phối cùng midi mang lại cảm giác thanh lịch. Hoàn thiện set đồ với loafer hoặc giày cao gót là đã đủ hoàn hảo cho hội công sở.

3. Chân váy lửng + baby tee

Baby tee - chiếc áo thun dáng ngắn đang hot trở lại - khi kết hợp cùng chân váy midi sẽ tạo nên tổng thể vừa trẻ trung vừa trendy. Công thức này được nhiều cô nàng Gen Z yêu thích vì vừa năng động vừa tôn dáng, đặc biệt khi phối cùng giày búp bê hoặc túi đeo vai.

4. Chân váy lửng + áo thun tay lửng

Một công thức khác cũng đang được nhiều fashionista diện trong street style là chân váy lửng kết hợp áo thun tay lửng. Kiểu áo này mang lại cảm giác thoải mái, năng động nhưng vẫn đủ gọn gàng để phối cùng midi skirt. Khi sơ vin nhẹ phần áo vào chân váy, tổng thể outfit sẽ trông cân đối và tôn dáng hơn. Chỉ cần thêm một đôi boots hoặc sandal đơn giản là đã có ngay một set đồ vừa diện được đi chơi lẫn đi làm.

Từng là biểu tượng thời trang từ những năm 1970, chân váy midi vẫn giữ được sức hút bền bỉ suốt nhiều thập kỷ. Sự trở lại của item này trong mùa xuân hè 2026 cho thấy những thiết kế cổ điển vẫn luôn có chỗ đứng khi được biến tấu phù hợp với xu hướng hiện đại.

