Trend bóc phốt hoa bạn trai tặng: Loạt chủ shop hoa "tức nước vỡ bờ", người mua không nói - cớ sao người nhận lại CHÊ?

Hoa tươi từ lâu đã trở thành món quà quen thuộc trong nhiều dịp đặc biệt. Nhất là vào các ngày đặc biệt như 20/10, 14/2 hay 8/3. Hoa gần như là lựa chọn phổ biến vì vừa đẹp mắt vừa mang ý nghĩa tinh thần. Thế nhưng đi kèm với đó cũng là vô số câu chuyện khen chê xoay quanh chất lượng, giá cả hay cách bó hoa. Mỗi mùa lễ qua đi, mạng xã hội lại xuất hiện hàng loạt tranh luận về chuyện hoa đẹp hoa xấu, có xứng với số tiền và công sức bỏ ra hay không.

Đáng chú ý những màn "bóc phốt" này đa phần không trực tiếp đến từ NGƯỜI ĐẶT MUA HOA, mà lại đến từ NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN HOA. Phần lớn mọi người thường bày tỏ cảm nhận khi bó hoa bị cho là cắm kém chỉn chu, giá quá cao hoặc khác xa so với ảnh mẫu mà cửa hàng đăng tải trước đó. Mỗi câu chuyện lại có một nguyên nhân khác nhau: có người làm việc trực tiếp với shop để làm rõ, cũng có người đơn giản đăng bài chia sẻ trải nghiệm cá nhân, từ đó kéo theo nhiều ý kiến bàn luận của cộng đồng mạng.

Ngập tràn những bài bóc phốt HOA ĐƯỢC NHẬN của các nàng thơ trên MXH (Ảnh: Threads)

Sự "trỗi dậy" của các shop hoa

Mới đây trên mạng xã hội, nhiều chủ shop hoa bắt đầu lên tiếng, thẳng thắn và mạnh dạn chia sẻ góc nhìn của mình.

Một số chủ shop cho rằng mỗi mùa lễ đến, nhiều nàng thơ sau khi nhận hoa, không sớm thì muộn đều sẽ bật chế độ soi mói, thậm chí là phân tích từng chiếc cành chiếc lá của bó hoa. Theo các chủ shop, không ít người thực ra chưa hiểu nhiều về các loại hoa hay cách định giá nhưng vẫn đưa ra nhận xét mang hướng tiêu cực, nằng nặc cho rằng người mua - là phái nam, đã bị các shop hoa hét giá hoặc lừa bán hàng kém chất lượng.

Chị Thảo Tina (chủ shop hoa tươi ở Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ rằng: Kinh doanh hoa tươi là một ngành dịch vụ. Khi khách mua đã trao đổi, thống nhất mẫu mã, giá cả và đồng ý đặt hàng thì về cơ bản chúng mình (shop hoa) đã hoàn thành phần việc của mình theo đúng thỏa thuận. Vì vậy, việc người nhận hoa sau đó không hài lòng rồi lên mạng "soi" hay phốt shop đôi khi khiến câu chuyện bị đẩy đi quá xa.

Ảnh: Threads

Chị Lan Anh, chủ một cửa hàng hoa tại Hà Nội, cho biết bản thân cũng thường xuyên theo dõi các bài "bóc phốt" shop hoa trên mạng xã hội nên phần nào hiểu vì sao nhiều cửa hàng gần đây bắt đầu lên tiếng.

"Thật ra mình đọc khá kỹ nhiều bài phốt đang lan truyền. Nhưng nói thật, trong khoảng 10 bài thì chỉ có 1-2 bài là vấn đề thực sự nghiêm trọng. Còn lại phần lớn xuất phát từ việc người nhận hoa chưa hiểu hết câu chuyện phía sau," chị chia sẻ.

Theo chị Lan Anh, một trong những vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất là giá hoa vào dịp lễ. Nhiều người cho rằng shop bán quá đắt so với ngày thường, nhưng thực tế giá hoa đầu vào vào các dịp cao điểm như Valentine, 8/3 hay 20/10 thường tăng mạnh gấp nhiều lần. Vì vậy các cửa hàng buộc phải điều chỉnh giá bán để bù chi phí.

Bên cạnh đó, chuyện bó hoa không giống ảnh mẫu 100% cũng là nguyên nhân khiến nhiều khách không hài lòng. Tuy nhiên theo chị, hoa tươi là sản phẩm tự nhiên nên màu sắc, độ nở hay độ rủ của từng cành có thể khác nhau. Vì vậy việc bó hoa giống hoàn toàn hình minh họa gần như rất khó, nhất là trong những ngày cao điểm khi lượng đơn tăng đột biến.

Chưa kể, không ít khách hàng lấy ảnh mẫu từ shop khác, thậm chí là ảnh ở nước ngoài hoặc ảnh đã qua chỉnh sửa rất nhiều, rồi yêu cầu làm giống hoàn toàn. Trong những trường hợp như vậy, theo chị, việc bó hoa đạt khoảng 80-90% so với hình mẫu đã là kết quả rất lý tưởng, đặc biệt là vào các dịp cao điểm khi lượng đơn tăng mạnh.

Các shop hoa đã có màn trỗi dậy mạnh mẽ khi thẳng thắn chia sẻ quan điểm và góc nhìn cá nhân (Ảnh: Threads)

Ý kiến của cộng đồng mạng

Trước loạt bài “bóc phốt” liên quan đến hoa tươi cùng những chia sẻ phản hồi từ phía các chủ shop, cộng đồng mạng cũng đưa ra nhiều quan điểm khác nhau. Không ít người cho rằng việc đăng tải trải nghiệm cá nhân hay phản ánh chất lượng dịch vụ của một cửa hàng là điều hoàn toàn bình thường, bởi đây cũng là cách để người tiêu dùng chia sẻ thông tin và giúp các cửa hàng cải thiện dịch vụ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến nhấn mạnh rằng những phản ánh như vậy nên được đưa ra một cách khách quan, đầy đủ bối cảnh, tránh việc chỉ nhìn vào một góc nhỏ của câu chuyện rồi vội vàng kết luận.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng chú ý tới một điểm khá đặc biệt trong các bài “bóc phốt” gần đây: người đăng bài không phải là người trực tiếp mua hoa, mà là người được tặng. Điều này khiến cuộc tranh luận trở nên sôi nổi hơn. Một số ý kiến cho rằng trong trường hợp người nhận không phải là người đặt hàng hay thanh toán, việc đánh giá chất lượng dịch vụ đôi khi có thể thiếu thông tin về quá trình trao đổi giữa người mua và cửa hàng, chẳng hạn như mức ngân sách, loại hoa có sẵn hay những điều chỉnh trong lúc làm bó hoa.

Ngoài ra, nhiều cư dân mạng cũng cho rằng nên nhìn câu chuyện ở góc độ nhẹ nhàng hơn. Với họ, một bó hoa - dù đẹp hoàn hảo hay chưa thực sự giống hình mẫu vẫn là món quà mang ý nghĩa tình cảm, thể hiện sự quan tâm và thành ý của người tặng trong những dịp đặc biệt. Vì vậy, thay vì quá chú trọng vào việc bó hoa có đúng ý hay không, một số người cho rằng điều quan trọng hơn là cách nhìn nhận và thái độ khi chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, tránh để những câu chuyện nhỏ vô tình trở thành tranh cãi lớn.