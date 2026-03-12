Serum vi kim: Bôi lên là thấy châm chích nhẹ, da cải thiện thấy rõ nhưng cần thời gian làm quen

Trong vài năm gần đây, xu hướng chăm sóc da tại Hàn Quốc không chỉ dừng lại ở các bước dưỡng ẩm hay làm sáng da thông thường. Người Hàn ngày càng quan tâm đến những sản phẩm có khả năng tái tạo da, cải thiện lỗ chân lông và làm mờ dấu hiệu lão hóa. Một trong những sản phẩm nổi bật và được nhắc đến nhiều nhất chính là serum vi kim - dòng serum đang "gây sốt" trong cộng đồng làm đẹp.

Serum vi kim là sản phẩm chăm sóc da chứa các hạt vi kim siêu nhỏ (micro-needle hoặc spicule) có nguồn gốc từ tự nhiên hoặc công nghệ sinh học. Những hạt vi kim này nhỏ đến mức mắt thường gần như không nhìn thấy, nhưng khi thoa lên da, chúng có thể tạo ra các kích thích rất nhẹ trên bề mặt da. Nhờ cơ chế này, làn da được kích thích tái tạo, đồng thời giúp các dưỡng chất trong serum thẩm thấu tốt hơn.

So với phương pháp vi kim tại spa, serum vi kim có ưu điểm là ít xâm lấn và có thể sử dụng tại nhà. Khi dùng, nhiều người sẽ cảm thấy hơi châm chích nhẹ - đây là dấu hiệu cho thấy các vi kim đang hoạt động. Nhờ khả năng hỗ trợ tái tạo da, cải thiện kết cấu da, thu nhỏ lỗ chân lông và làm mờ nếp nhăn, dòng serum này nhanh chóng trở thành xu hướng skincare mới tại Hàn Quốc.

Dưới đây là 5 loại serum vi kim đang được nhiều người yêu thích.

1. VT REEDLE SHOT 100

VT REEDLE SHOT 100 là một trong những sản phẩm vi kim nổi tiếng nhất hiện nay. Serum sử dụng công nghệ CICA Reedle - các vi kim siêu nhỏ kết hợp với thành phần rau má giúp làm dịu và phục hồi da. Khi sử dụng, người dùng thường cảm nhận được cảm giác châm chích nhẹ, sau đó là làn da trở nên mịn hơn và hấp thụ các bước dưỡng tiếp theo tốt hơn. Sản phẩm được đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ tái tạo da, cải thiện lỗ chân lông và làm mịn bề mặt da, đặc biệt phù hợp với những người mới bắt đầu thử serum vi kim.

Nơi mua: VT

2. ONE DAYS YOU PHYTO-PDRN Shot Ampoule

ONE DAYS YOU PHYTO-PDRN Shot Ampoule kết hợp công nghệ vi kim với PDRN có nguồn gốc thực vật, một thành phần nổi tiếng với khả năng phục hồi và tái tạo da. Nhờ vậy, sản phẩm được nhiều người lựa chọn khi muốn cải thiện làn da yếu hoặc thiếu sức sống. Serum giúp tăng độ đàn hồi cho da, hỗ trợ phục hồi những vùng da bị tổn thương và làm giảm các dấu hiệu lão hóa sớm. Kết cấu sản phẩm khá nhẹ, thẩm thấu nhanh và không gây cảm giác nặng da.

Nơi mua: ONE DAYS YOU

3. CNP Derma Answer Pink Toning Deep-in Shot Ampoule

Đây là sản phẩm của thương hiệu dược mỹ phẩm CNP - cái tên khá quen thuộc trong lĩnh vực chăm sóc da tại Hàn Quốc. Serum Derma Answer Pink Toning Deep-in Shot Ampoule không chỉ tập trung vào khả năng tái tạo da mà còn giúp cải thiện tông màu da. Sản phẩm hỗ trợ làm đều màu da, làm mờ vết thâm và cải thiện bề mặt da sần sùi. Sau một thời gian sử dụng, nhiều người nhận thấy làn da trở nên sáng hơn, mịn hơn và có độ căng bóng tự nhiên.

Nơi mua: CNP

4. Manyo Bifida Infusion Shot Ampoule

Manyo là thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên được yêu thích tại Hàn Quốc, nổi tiếng với các sản phẩm chứa thành phần lên men. Manyo Bifida Infusion Shot Ampoule kết hợp vi kim với Bifida Ferment Lysate - hoạt chất giúp củng cố hàng rào bảo vệ da và tăng khả năng phục hồi. Nhờ đó, serum này đặc biệt phù hợp với những làn da yếu, dễ kích ứng hoặc đang có dấu hiệu lão hóa. Sản phẩm giúp cải thiện độ đàn hồi, làm mịn bề mặt da và hỗ trợ giảm những nếp nhăn nhỏ, đồng thời giúp làn da trở nên khỏe mạnh và ổn định hơn.

Nơi mua: Manyo

5. Isntree Plum Peptide Booster 2000s

Isntree Plum Peptide Booster 2000s là dòng serum vi kim kết hợp chiết xuất mận và peptide, hai thành phần nổi bật trong việc chống lão hóa. Peptide giúp kích thích sản sinh collagen, trong khi chiết xuất mận hỗ trợ làm sáng và cải thiện độ mịn của da. Sản phẩm được nhiều người lựa chọn khi muốn chăm sóc da theo hướng chống lão hóa sớm. Khi sử dụng đều đặn, serum có thể giúp làm mờ nếp nhăn nhỏ, cải thiện độ đàn hồi và mang lại làn da căng mịn hơn.

Nơi mua: Isntree

Dù serum vi kim mang lại nhiều lợi ích cho làn da, người dùng vẫn nên lưu ý sử dụng đúng cách. Khi mới bắt đầu, nên dùng với tần suất thấp để da có thời gian làm quen. Cảm giác châm chích nhẹ là phản ứng bình thường, tuy nhiên nếu da quá nhạy cảm thì nên thử trên một vùng nhỏ trước khi dùng cho toàn mặt. Ngoài ra, việc dưỡng ẩm đầy đủ và sử dụng kem chống nắng vào ban ngày cũng rất quan trọng để bảo vệ làn da trong quá trình tái tạo.

Nhờ khả năng cải thiện kết cấu da, hỗ trợ thu nhỏ lỗ chân lông và làm mờ dấu hiệu lão hóa, serum vi kim đang trở thành một trong những xu hướng skincare nổi bật tại Hàn Quốc. Nếu muốn nâng cấp chu trình chăm sóc da của mình, các dòng serum vi kim kể trên có thể là những lựa chọn đáng cân nhắc.