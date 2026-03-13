Giữa biển người châu Âu cao chuẩn mẫu, cô nàng Paris chỉ cao 1m55 vẫn chiếm spotlight: Mặc đẹp quên sầu, gần 600.000 người ấn follow

Giữa làng beauty & fashion châu Âu vốn nổi tiếng với những người đẹp có vóc dáng cao ráo chuẩn mẫu, Camille Yolaine lại trở thành một ngoại lệ thú vị. Chỉ cao khoảng 1m55, cô nàng đến từ Paris vẫn luôn nổi bật và hút mắt mỗi khi xuất hiện. Và không chạy theo những xu hướng cầu kỳ hay phô trương, Camille Yolaine vẫn thu hút sự chú ý nhờ thần thái nhẹ nhàng, phong cách tinh tế và cách ăn mặc khiến người ta phải dừng lại ngắm nhìn. Hiện trang Instagram cá nhân của cô có đến gần 600.000 người theo dõi chỉ vì quá mê gu thời trang của nàng.

Điểm khiến Camille Yolaine được yêu mến chính là cách cô biến những món đồ cơ bản nhất thành những outfit có gu. Từ áo khoác, sơ mi, quần jeans đến chân váy tối giản, tất cả đều được phối theo tinh thần "less is more" đặc trưng của Paris: gọn gàng, tinh tế nhưng vẫn đủ điểm nhấn để không hề nhàm chán. Chính vì vậy, trang cá nhân của cô được nhiều người ví như một "sách mẫu" thời trang cho hội chị em dáng nhỏ, đặc biệt là những ai thuộc team mét bẻ đôi nhưng vẫn muốn mặc đẹp, mặc sang và tự tin giữa đám đông.

Một trong những công thức mix match quen thuộc của Camille Yolaine là phối cardigan cùng quần jeans. Thay vì dáng jeans rộng hay bó sát, người đẹp thường chọn jeans ống đứng cạp cao giúp kéo dài tỷ lệ đôi chân và giữ cho tổng thể trông gọn gàng hơn, đặc biệt phù hợp với những cô nàng có chiều cao khiêm tốn. Trong khi đó, cardigan là 1 item vừa tạo cảm giác thanh lịch, nữ tính mà vẫn rất casual. Nhìn chung, set đồ này mang đúng tinh thần Paris: basic, tinh giản nhưng vẫn có gu.

Váy hoa cũng là món đồ được Camille Yolaine ưu ái. Cô thường chọn những thiết kế dáng midi hoặc ôm nhẹ với gam màu nhẹ nhang như kem, vàng nhạt hay pastel đúng tinh thần nữ tính và lãng mạn kiểu Pháp. Điểm đáng học hỏi là cách cô nàng ưu tiên phom váy nhấn eo và phần cổ thoáng, giúp tổng thể trông thanh thoát hơn dù chiều cao khiêm tốn. Chỉ cần thêm một đôi sandal đơn giản hoặc túi cói, cô đã hoàn thiện outfit vừa nhẹ nhàng, vừa đủ tinh tế để hội "bé hạt tiêu" dễ dàng học theo.

Camille Yolaine diện áo babytee khá thường xuyên. Những chiếc áo phom ôm gọn, tay ngắn, họa tiết đơn giản hoặc trơn màu giúp tổng thể trông trẻ trung và gọn gàng hơn. Khi kết hợp cùng quần jeans hoặc chân váy đơn giản, outfit vừa mang cảm giác năng động mà vẫn lịch sự.Với các cô nàng "nấm lùn", baby tee đặc biệt dễ áp dụng vì phom áo ôm vừa phải giúp cơ thể trông cân đối và không bị nuốt dáng.

Áo sơ mi là món đồ basic khác được Camille Yolaine tận dụng khá linh hoạt. Cô thường chọn những thiết kế phom rộng vừa phải, ưu tiên các gam màu đơn giản như trắng, xanh nhạt hay pastel. Khi phối cùng quần jeans hoặc layer bên ngoài áo hai dây, tổng thể trông thoải mái nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch đặc trưng của style Pháp. Điểm thú vị là Camille hiếm khi mặc sơ mi chỉn chu, cô thường mở vài cúc áo, xắn tay nhẹ hoặc mặc hơi oversized để tạo cảm giác phóng khoáng, tự nhiên.

Bên cạnh đó, knitwear tay dài ôm dáng như áo len mỏng, áo thun gân hoặc các thiết kế dệt kim nhẹ cũng chiếm phần lớn trong tủ đồ của nàng blogger. Đây là dạng áo basic, phom gọn gàng, dễ phối với jeans hay chân váy, hợp với tiết trời se lạnh. Điểm dễ nhận ra là các thiết kế này thường có phần cổ trễ nhẹ hoặc cổ mở, giúp tổng thể trông mềm mại, nữ tính hơn.

Để ý cũng thấy Camille Yolaine rất chăm diện váy hai dây. Cô thường chọn các thiết kế ôm dáng, chất liệu mềm mại và co giãn nhẹ giúp tôn đường cong cơ thể. Những mẫu váy có phần dây mảnh và cổ trễ, hay hở lưng là chân ái của người đẹp. Kiểu cắt này giúp tôn xương quai xanh quyến rũ, tạo cảm giác nữ tính nhưng không quá phô trương, đúng tinh thần sexy vừa đủ mà nhiều cô gái Paris theo đuổi.

Nguồn: IG camilleyolaine