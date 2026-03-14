Ngắm tủ đồ của "mỹ nữ cười đẹp nhất showbiz": U40 vẫn sành điệu, khí chất sao hạng A đúng nghĩa

Không chỉ ghi dấu ấn với diễn xuất tự nhiên và nụ cười được xem là đẹp bậc nhất màn ảnh Hàn, Han Hyo Joo còn khiến nhiều người bất ngờ bởi phong cách thời trang tinh tế ở ngoài đời. Dù đã bước sang tuổi 39, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ trẻ trung cùng gu ăn mặc thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng luôn toát lên khí chất của một ngôi sao hạng A.

Từ những bộ trang phục đời thường đơn giản cho đến các lần xuất hiện tại sự kiện, Han Hyo Joo luôn cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt trong phong cách. Tủ đồ của nữ diễn viên không quá cầu kỳ nhưng lại ghi điểm nhờ sự tinh tế trong cách phối đồ, giúp cô giữ vững hình ảnh thanh lịch, sang trọng suốt nhiều năm hoạt động trong làng giải trí. Cùng ngắm qua những set đồ nổi bật để thấy vì sao mỹ nhân này luôn được khen ngợi về gu thời trang dù ở bất kỳ độ tuổi nào.

Ở set đồ này, Han Hyo Joo chọn một chiếc váy sơ mi màu xám mang thiết kế thanh lịch, điểm nhấn là phần ren mềm mại ở thân váy giúp tổng thể trở nên nữ tính hơn. Cách phối thêm thắt lưng bản nhỏ cũng giúp vóc dáng trông gọn gàng và tôn dáng hơn. Những cô nàng yêu thích phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch hoàn toàn có thể tham khảo kiểu váy sơ mi tương tự để diện đi làm hoặc đi chơi đều rất hợp.

Nếu đang cần tìm một mẫu váy đi tiệc vừa sang vừa tinh tế, Han Hyo Joo gợi ý ngay cho bạn 1 thiết kế đáng tham khảo. Đó là chiếc váy đen dáng ôm tối giản, điểm nhấn nằm ở phần cổ đính đá lấp lánh giúp tổng thể trở nên nổi bật mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch. Kiểu váy này đặc biệt phù hợp với những buổi tiệc tối hoặc sự kiện trang trọng, chị em chỉ cần chọn thiết kế tương tự là đã có ngay một outfit vừa sang vừa cuốn hút.

Với set đồ này, Han Hyo Joo ghi điểm với phong cách chuẩn Hàn Quốc thanh lịch và tinh tế. Cô kết hợp áo cổ cao bên trong cùng gile và váy dài tông xám tối giản, tạo nên tổng thể vừa sang vừa hiện đại. Những cô nàng yêu thích style tối giản hiện đại hoàn toàn có thể tham khảo cách phối đồ này để diện đi làm hay dạo phố đều rất hợp.

Ở tuổi U40, Han Hyo Joo vẫn thường xuyên lăng xê quần jeans và chinh phục item này vô cùng đỉnh. Cô thường biến tấu đa dạng khi kết hợp jeans với áo khoác denim, áo polo hay những mẫu áo basic đơn giản, tạo nên tổng thể trẻ trung và năng động. Những cách mix & match này không chỉ giúp vẻ ngoài trông tươi mới hơn mà còn là gợi ý dễ áp dụng cho các cô nàng muốn diện jeans thật sành điệu mà không cần quá cầu kỳ.

Trong một lần xuất hiện đời thường, Han Hyo Joo gây thiện cảm khi diện váy babydoll màu đen mang phong cách trẻ trung và nữ tính. Thiết kế dáng rộng giúp tổng thể trông nhẹ nhàng, thoải mái nhưng vẫn rất thời trang. Nữ diễn viên khéo léo kết hợp cùng giày sneaker trắng, tạo nên outfit năng động và tươi tắn. Đây cũng là kiểu váy được nhiều cô nàng yêu thích vì vừa dễ mặc, vừa mang lại cảm giác trẻ trung cho phong cách thường ngày.