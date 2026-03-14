Nhân viên siêu thị nói thật: Sai lầm khiến khách tiêu tiền như mất cắp, nhìn hóa đơn mới giật mình

Đi siêu thị là thói quen quen thuộc của nhiều gia đình vì tiện lợi, sạch sẽ và có đủ mọi loại thực phẩm. Tuy nhiên, không ít người từng rơi vào tình huống hóa đơn thanh toán cao hơn dự tính rất nhiều. Theo chia sẻ của một số nhân viên siêu thị, nguyên nhân đôi khi không nằm ở giá cả mà đến từ những thói quen mua sắm tưởng chừng rất bình thường. Chỉ cần mắc vài sai lầm nhỏ, số tiền chi tiêu có thể tăng lên nhanh chóng mà người mua không hề nhận ra.

Đi siêu thị khi đang đói

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là đi siêu thị khi bụng đang đói. Khi đó, não bộ thường có xu hướng bị thu hút mạnh bởi các loại thực phẩm hấp dẫn như đồ ăn nhanh, bánh ngọt, đồ ăn sẵn hoặc đồ ăn vặt.

Không ít người chỉ định mua vài món cần thiết nhưng sau khi đi một vòng siêu thị lại vô tình cho thêm khá nhiều sản phẩm vào giỏ. Khi thanh toán mới nhận ra hóa đơn đã tăng lên đáng kể. Nhiều nhân viên bán lẻ cho biết đây là thói quen khiến khách hàng mua nhiều hơn so với kế hoạch ban đầu.

Không lên danh sách trước khi mua

Một sai lầm khác là đi siêu thị mà không chuẩn bị danh sách mua sắm. Khi không có kế hoạch rõ ràng, người mua rất dễ bị cuốn theo cách trưng bày bắt mắt của các quầy hàng. Các sản phẩm thường được sắp xếp theo cách khiến khách dễ dừng lại và xem lâu hơn. Chỉ cần thấy món gì có vẻ tiện hoặc hấp dẫn, nhiều người lập tức cho vào giỏ mà không thật sự cần. Việc thiếu danh sách cụ thể khiến số lượng đồ mua tăng dần theo từng quầy, đến lúc thanh toán mới nhận ra mình đã mua nhiều hơn dự định.

Dễ bị thu hút bởi khuyến mãi

Khuyến mãi là yếu tố khiến nhiều người khó cưỡng khi đi siêu thị. Tuy nhiên, không phải chương trình giảm giá nào cũng thực sự cần thiết với người mua.

Có những sản phẩm được giảm giá khá hấp dẫn nhưng nếu không phải thứ bạn đang cần thì việc mua thêm cũng đồng nghĩa với việc chi tiêu nhiều hơn.

Một số người vì thấy mức giảm giá lớn nên mua nhiều hơn dự định, thậm chí mua cả những món ít khi sử dụng. Kết quả là tổng hóa đơn vẫn tăng dù từng món có vẻ rẻ hơn.

Không chú ý đến kích thước và trọng lượng

Nhiều sản phẩm trong siêu thị được đóng gói với nhiều kích thước khác nhau. Nếu không chú ý kỹ trọng lượng hoặc dung tích, người mua có thể vô tình chọn loại có giá tính theo đơn vị cao hơn.

Ví dụ, một số gói nhỏ trông có vẻ rẻ nhưng nếu tính theo khối lượng thực tế thì lại đắt hơn so với gói lớn. Đây cũng là chi tiết mà nhiều người dễ bỏ qua khi mua sắm nhanh.

Những người có kinh nghiệm thường dành thêm vài giây để so sánh thông tin trên nhãn sản phẩm trước khi quyết định.

Mua quá nhiều đồ ăn sẵn

Các quầy đồ ăn chế biến sẵn trong siêu thị luôn rất bắt mắt và tiện lợi. Tuy nhiên, giá của những món này thường cao hơn so với việc mua nguyên liệu về tự nấu.

Chỉ cần chọn thêm vài hộp đồ ăn sẵn, tổng chi phí của bữa ăn có thể tăng lên đáng kể. Vì vậy, nhiều người có kinh nghiệm thường chỉ mua khi thật sự cần thiết.

Lấy sản phẩm đặt ngay trước mắt

Theo cách sắp xếp quen thuộc của nhiều siêu thị, những sản phẩm đặt ở vị trí ngang tầm mắt thường là loại được ưu tiên bán nhiều hơn. Đây không phải lúc nào cũng là lựa chọn tiết kiệm nhất.

Trong khi đó, những sản phẩm có giá hợp lý hơn đôi khi được đặt ở kệ thấp hơn hoặc cao hơn một chút. Nếu chịu khó quan sát thêm vài giây, người mua có thể tìm được lựa chọn phù hợp hơn với ngân sách của mình.

Mua sắm vội vàng

Việc đi siêu thị trong tâm trạng vội vàng cũng dễ khiến nhiều người đưa ra quyết định mua sắm nhanh chóng. Khi không có thời gian so sánh hoặc suy nghĩ kỹ, bạn rất dễ chọn thêm những món không thực sự cần thiết.

Chỉ cần vài sản phẩm như vậy, tổng hóa đơn cũng có thể tăng lên đáng kể.