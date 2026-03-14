9 loại cây may mắn nên trồng trước cửa nhà

Trong nhiều nền văn hóa, khu vực trước cửa nhà thường được xem là nơi đón luồng khí và năng lượng đi vào không gian sống. Vì vậy, việc trồng cây ở vị trí này không chỉ giúp làm đẹp cảnh quan mà còn được tin là có thể mang lại may mắn cho gia đình. Dưới đây là 11 loại cây thường được nhắc đến với ý nghĩa tích cực khi trồng trước cửa nhà.

1. Cây húng quế

Húng quế là loại cây vừa có ý nghĩa tôn giáo trong một số nền văn hóa, vừa là loại thảo mộc quen thuộc trong ẩm thực. Loài cây này được cho là có thể giải phóng oxy cả ngày lẫn đêm, đồng thời có nhiều đặc tính hỗ trợ sức khỏe như giúp giảm các triệu chứng cảm lạnh, ho hoặc cúm.

Theo quan niệm phong thủy, đặt cây húng quế gần lối vào nhà có thể mang lại vận may và sự thuận lợi về tài chính.

2. Hoa bìm bìm

Hoa bìm bìm thường nở vào buổi sáng và khép lại khi ngày tàn. Đây là loại cây cảnh được cho là mang lại cảm giác bình yên nếu trồng trước nhà. Nhiều người tin rằng loài hoa này có thể giúp gia chủ cảm thấy thư thái hơn và mang lại những giấc ngủ dễ chịu.

3. Hoa nhài

Hoa nhài nổi bật với những bông hoa trắng nhỏ và hương thơm dịu nhẹ. Ngoài việc được dùng để làm trà và tinh dầu, loài cây này còn được cho là có thể thu hút tình yêu và mang lại tài lộc khi trồng ở khu vực trước nhà.

4. Cây cọ cảnh

Cây cọ cảnh mang lại cảm giác nhiệt đới và thường được trồng trước nhà hoặc đặt trong chậu lớn. Đây cũng là loại cây được xem là có khả năng hỗ trợ thanh lọc không khí. Theo phong thủy, cây cọ có thể giúp kích hoạt dòng chảy năng lượng tích cực trong không gian sống.

5. Cây dương xỉ Boston

Dương xỉ Boston được xem là loài cây mang ý nghĩa tốt trong phong thủy. Khi đặt trước cửa nhà, cây được cho là có thể thu hút may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng.

6. Cây họ cam quýt

Các loại cây như cam, quýt thường được xem là biểu tượng của may mắn và thịnh vượng. Nhiều gia đình trồng cây dạng nhỏ hoặc bonsai trước nhà để dễ chăm sóc. Màu sắc tươi sáng của quả cũng được cho là tượng trưng cho sự lạc quan và tài lộc.

7. Hoa mẫu đơn

Hoa mẫu đơn từ lâu được xem là biểu tượng của tình yêu và hôn nhân hạnh phúc. Ngoài ra, loài hoa này cũng được cho là mang lại sự giàu có và thịnh vượng cho gia đình nếu trồng trước nhà.

8. Hoa lan

Hoa lan là một trong những loài hoa nổi tiếng được cho là mang lại may mắn. Trong quan niệm phổ biến, loài hoa này gắn với tình yêu, sự gắn kết và hạnh phúc trong các mối quan hệ.

9. Cây xô thơm

Xô thơm là loại cây được cho là có khả năng giúp xua đi năng lượng tiêu cực. Trong một số quan niệm, lá xô thơm khi được đốt có thể giúp thanh lọc không khí và tạo cảm giác yên bình cho không gian sống.

Nhìn chung, những loại cây trên không chỉ giúp làm đẹp khu vực trước nhà mà còn được gắn với nhiều ý nghĩa phong thủy tích cực. Dù tin vào yếu tố phong thủy hay đơn giản chỉ muốn tạo thêm mảng xanh cho không gian sống, việc trồng cây trước cửa nhà vẫn là một lựa chọn được nhiều gia đình ưa chuộng.

Nguồn: Flower Aura