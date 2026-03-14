Tuần mới (16/3 - 22/3) mặc gì để "hút cạn" tài lộc? Điểm danh màu áo may mắn giúp túi tiền 12 con giáp lúc nào cũng rủng rỉnh

Chuyện mặc đẹp mỗi ngày không chỉ giúp chị em phụ nữ thêm phần tự tin, rạng rỡ mà còn ẩn chứa những bí mật phong thủy vô cùng thú vị, giúp thu hút vượng khí và xua tan đi những muộn phiền thường nhật. Bước sang tuần mới từ 16/3 đến 22/3, giữa những hối hả, tất bật của công việc và cuộc sống, tại sao chúng ta không thử thêm chút "phép màu" từ những sắc màu may mắn?

Một chiếc áo đúng điệu, một chiếc váy đúng màu hợp mệnh đôi khi lại chính là "chìa khóa" mở ra những cơ hội bất ngờ, giúp tiền tài rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông êm đẹp. Cùng xem tuần này 12 con giáp nên chọn màu gì để lên đồ thật chuẩn, đón lộc lá gõ cửa ngay từ ngày thứ Hai đầu tuần nhé!

Tuổi Tý, Sửu, Dần: Khởi đầu rực rỡ, đón lộc bình an

Bước vào tuần mới, những người tuổi Tý sẽ cần một chút tĩnh tâm và sự minh mẫn để giải quyết những dự án còn dang dở. Chính vì thế, những gam màu như trắng hoặc bạc sẽ là "tấm bùa hộ mệnh" tuyệt vời, giúp tâm trí bạn thêm sáng suốt, từ đó dễ dàng ghi điểm trong mắt cấp trên và đối tác. Khi diện những màu sắc này, tuổi Tý sẽ toát lên vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng, rất dễ thu hút quý nhân phù trợ, mang lại những khoản thu nhập ngoài luồng đầy bất ngờ.

Trong khi đó, tuổi Sửu vốn dĩ mang bản tính chăm chỉ, cần mẫn nhưng tuần này lại cần thêm một chút sự vững chãi để đón nhận những tin vui về tài chính. Những trang phục mang tone vàng đất hoặc nâu sẽ vô cùng nịnh dáng và hợp mệnh, giúp bạn củng cố vị thế tại nơi làm việc, tạo đà cho tiền bạc chảy vào túi một cách đều đặn và an toàn.

Còn với những cô nàng, anh chàng tuổi Dần đầy cá tính, một tuần mới là lúc để bung tỏa năng lượng sáng tạo. Gam xanh lá cây hay xanh ngọc tươi mát không chỉ làm dịu đi cái nóng vội bẩm sinh mà còn mở ra những ý tưởng đột phá. Mặc màu xanh, tuổi Dần như được tiếp thêm sinh khí, mọi cuộc đàm phán hay giao dịch đều diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận thu về cũng từ đó mà tăng lên đáng kể.

Tuổi Mão, Thìn, Tỵ: Lan tỏa sức hút, công danh rộng mở

Những người tuổi Mão luôn nổi bật với sự tinh tế và khéo léo trong giao tiếp. Để phát huy tối đa thế mạnh này trong tuần từ 16/3 đến 22/3, bạn hãy ưu tiên chọn những bộ cánh có màu xanh dương hoặc đen . Sự huyền bí và êm ả của hai gam màu này sẽ giúp tuổi Mão xây dựng được những mối quan hệ chất lượng, mở ra cơ hội hợp tác làm ăn sinh lời cao, công việc trôi chảy như nước.

Trái ngược với sự nhẹ nhàng của tuổi Mão, tuổi Thìn lại mang trong mình khát khao khẳng định bản thân mãnh liệt. Tuần này, đừng ngần ngại diện những gam màu nóng nổi bật như đỏ hoặc cam . Đây là sắc màu của sự nhiệt huyết và quyền lực, giúp tuổi Thìn bứt phá mạnh mẽ, ghi dấu ấn đậm nét trong công việc và đặc biệt là cực kỳ vượng tài, vượng lộc, tiền thưởng hay hoa hồng đều vô cùng hứa hẹn.

Với tuổi Tỵ , sự quyến rũ và bí ẩn vốn có sẽ càng được nhân lên gấp bội khi bạn khoác lên mình những dải màu tím hoặc hồng . Không chỉ giúp vẻ ngoài thêm phần đằm thắm, hai tông màu này còn kích hoạt vận đào hoa và nhân duyên tốt đẹp. Từ những mối quan hệ xã giao hài hòa, tuổi Tỵ sẽ dễ dàng chốt được những hợp đồng lớn, công việc kinh doanh buôn bán cũng thuận buồm xuôi gió, khách khứa tấp nập.

Tuổi Ngọ, Mùi, Thân: Tự tin sải bước, bứt phá giới hạn

Tuần mới vẫy gọi tuổi Ngọ với những chuyến đi hoặc những dự án đòi hỏi sự di chuyển, năng động. Để kiềm chế bớt sự bốc đồng và giữ đôi chân vững bước trên con đường tài lộc, màu xanh rêu hoặc xanh lục sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Những sắc độ xanh mướt mát này mang lại sự điềm tĩnh cần thiết, giúp tuổi Ngọ đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt, tránh được những rủi ro không đáng có.

Riêng với tuổi Mùi , sự thanh bình và ổn định là điều bạn luôn hướng tới. Những bộ trang phục mang sắc nâu nhạt hoặc màu be tao nhã sẽ ôm ấp tâm hồn bạn, tạo ra một trường năng lượng bình yên, xua tan thị phi chốn công sở. Cứ mộc mạc và chân thành như thế, sự nỗ lực của tuổi Mùi sẽ được đền đáp bằng một tuần rủng rỉnh tiền tiêu, công việc dù bận rộn nhưng lại mang đến thành quả ngọt ngào.

Tuổi Thân nhanh nhẹn, tháo vát tuần này rất cần sự quyết đoán để nắm bắt những thời cơ tài chính chớp nhoáng. Hãy để những gam màu trắng sữa hoặc vàng kim đồng hành cùng bạn mỗi ngày tới chỗ làm. Sự sang trọng và rực rỡ của vàng kim sẽ thu hút tài khí cực mạnh, trong khi màu trắng sữa giúp bạn giữ được cái đầu lạnh để chốt sale hay ký kết hợp đồng nhanh chóng, mang lại lợi nhuận ngoài sức mong đợi.

Tuổi Dậu, Tuất, Hợi: Tỏa sáng rạng ngời, vạn sự hanh thông

Những chú gà tuổi Dậu luôn biết cách làm mình nổi bật giữa đám đông. Tuần này, hãy tiếp tục tỏa sáng với những tông màu tươi tắn như vàng chanh hoặc cam nhạt . Màu sắc mang hơi thở của nắng mai này sẽ xua tan đi sự mệt mỏi, mang đến một nguồn sinh khí mới mẻ để tuổi Dậu gặt hái thành công. Tiền bạc sẽ đến từ sự cởi mở và nụ cười rạng rỡ của bạn, hãy cứ tự tin diện những bộ cánh sáng màu để đón nhận may mắn nhé.

Tuổi Tuất trung thành, tận tụy lại đang cần sự gắn kết sâu sắc hơn với đồng nghiệp và đối tác. Những dải màu ấm áp như đỏ mận hoặc hồng đào sẽ làm mềm mại hóa những góc cạnh cứng nhắc, giúp bạn ghi điểm tuyệt đối bằng sự chân thành. Vận trình tài lộc của tuổi Tuất trong tuần này phụ thuộc rất nhiều vào "hòa khí sinh tài", cứ mặc đẹp, hòa nhã thì tiền bạc ắt sẽ rủ nhau ùa về.

Cuối cùng là tuổi Hợi với bản tính hiền lành, bao dung. Để tăng cường trực giác nhạy bén trong kinh doanh và đầu tư tuần này, bạn hãy ưu tiên trang phục màu đen hoặc xanh nước biển sâu . Sự tĩnh tại của hai gam màu này giúp tuổi Hợi nhìn nhận vấn đề sắc sảo hơn, tránh xa những cạm bẫy lừa đảo, từ đó bảo vệ được túi tiền và thậm chí còn sinh lời từ những khoản tiết kiệm trước đó.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)