Bất động sản của NSND Tự Long

NSND Tự Long là một trong những nghệ sĩ quen thuộc của làng giải trí Việt, ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều vai diễn hài, sân khấu chèo và các chương trình truyền hình. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam nghệ sĩ cũng gây chú ý khi sở hữu khối tài sản đáng nể.

Nhắc đến bất động sản của anh, nhiều người sẽ nhớ ngay tới cơ ngơi là căn chung cư cao cấp mà gia đình đã gắn bó suốt gần một thập kỷ. Đến dịp Tết Dương lịch năm 2023, NSND Tự Long cùng người thân đã chuyển sang sinh sống tại một căn hộ cao cấp hơn, rộng rãi hơn, mở ra không gian sống mới hiện đại và tiện nghi.

Khám phá bất động sản "vô giá" của NSND Tự Long

Trên mạng xã hội, NSND Tự Long thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trong không gian sống của mình. Căn hộ của gia đình nam nghệ sĩ gây ấn tượng bởi vẻ ấm cúng, gọn gàng và mang đậm nét truyền thống. Khu vực phòng khách được thiết kế theo phong cách tối giản, sử dụng gam màu trung tính kết hợp cùng nội thất tinh tế, tạo nên cảm giác sang trọng nhưng vẫn gần gũi. Mỗi dịp lễ Tết, không gian trong nhà lại trở nên rực rỡ hơn khi được trang trí với nhiều loại hoa tươi.

Trong căn hộ, nam nghệ sĩ cũng dành một góc riêng để lưu giữ những kỷ niệm và dấu ấn trong hành trình nghệ thuật của mình. Khu vực bàn thờ là nơi được vợ chồng anh đặc biệt chăm chút, luôn được giữ gìn sạch sẽ và sắp xếp trang nghiêm. Vào các dịp lễ Tết, nơi đây được chuẩn bị đầy đủ hương hoa, lễ vật, thể hiện sự chu đáo và nét truyền thống trong nếp sống của gia đình.

Dịp Tết 2026, không gian trong nhà ngập tràn cây và hoa tươi

