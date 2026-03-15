Tôi học lỏm 6 cách lưu trữ bếp từ nhà hàng xóm: Nhìn bình thường nhưng dọn vào mới thấy quá “đáng tiền”

Bài học này đến từ chính người hàng xóm – một quản đốc đã nghỉ hưu, sống rất ngăn nắp và kỹ tính. Trong quá trình sửa nhà, ông gần như không nói nhiều về chuyện trang trí, mà chỉ nói một câu: "Nhà muốn gọn thì phải có chỗ để đồ."

Sau vài lần sang chơi, tôi học được 6 cách lưu trữ bếp từ ông. Nhìn qua có vẻ rất bình thường, nhưng khi áp dụng rồi mới thấy hiệu quả rõ rệt: bếp gọn hơn, sạch hơn và nấu nướng cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

1. Tận dụng khu vực ống khói bằng tủ mỏng cao

Cùng một mặt bằng căn hộ, nhưng nhà hàng xóm có một chi tiết khiến tôi tiếc mãi: họ thiết kế một tủ cao siêu mỏng (khoảng 10cm) ở vị trí ống khói.

Thay vì ốp kín như nhiều gia đình, ông chọn làm tủ đứng cao sát trần. Chiếc tủ này vừa che khuyết điểm kiến trúc, vừa trở thành nơi để gia vị, chai lọ nhỏ gọn. Khi đóng lại gần như không nhìn thấy gì; khi nấu ăn chỉ cần mở ra là đủ dùng.

Sau khi về nhà và áp dụng lại, tôi mới thấy những khoảng "thừa" trong bếp nếu tận dụng tốt sẽ tạo ra rất nhiều không gian lưu trữ.

2. Làm riêng tủ cho thiết bị nhỏ

Máy xay, nồi chiên không dầu, máy ép, ấm siêu tốc… là những món dễ khiến mặt bếp trở nên chật chội nhất. Trước đây nhà tôi cũng vậy: cái gì cũng để ngoài vì "dùng thường xuyên".

Nhưng nhà hàng xóm lại làm một tủ đứng riêng cho thiết bị nhỏ, chia nhiều ngăn vừa vặn. Nhờ đó mặt bếp luôn thoáng, ít bám dầu mỡ hơn và việc lau chùi cũng nhẹ nhàng hơn.

Đây là chi tiết tôi thấy rất đáng làm nếu có cơ hội sửa bếp.

3. Bỏ tủ treo tường - thay bằng kệ mở

Một điều khiến tôi bất ngờ là bếp nhà hàng xóm gần như không có tủ treo tường. Ông nói: "Để trên cao quá, cất rồi là quên luôn."

Thay vào đó, ông lắp 2–3 kệ mở và thêm thanh treo bên dưới để móc dụng cụ. Những món dùng thường xuyên như vá, muỗng, kéo… đều treo sẵn, tiện và dễ nhìn.

Cách làm này không chỉ tiết kiệm chi phí hơn tủ treo mà còn khiến không gian bếp thoáng hơn rõ rệt.

4. Dùng thanh treo thu gọn cho cửa sổ bếp

Một chi tiết nhỏ nhưng cực kỳ hữu ích là thanh treo co giãn đặt ở khung cửa sổ bếp. Trước đây tôi gần như bỏ qua khu vực này, nhưng hóa ra nó rất lý tưởng để treo khăn lau, muỗng gỗ, bàn chải rửa bát.

Không gian nhỏ nhưng sử dụng đúng cách sẽ giúp giảm đáng kể đồ trên mặt bàn.

5. Tủ góc có giỏ kéo - "cứu" khu vực khó dùng nhất

Góc bếp thường là nơi khó lấy đồ nhất. Trước đây tôi cũng chỉ làm kệ thường, để rồi nhiều thứ bị quên đến khi hết hạn.

Nhà hàng xóm dùng giỏ kéo bán nguyệt cho tủ góc. Khi kéo ra, toàn bộ đồ hiện rõ trước mắt, rất dễ lấy. Từ khi đổi sang kiểu này, tôi không còn cảnh "đào bới" góc tủ mỗi lần nấu ăn nữa.

6. Tận dụng mặt trong cánh tủ

Túi rác, màng bọc thực phẩm hay giấy bạc thường bị bỏ lộn xộn. Nhà hàng xóm lắp kệ nhỏ ngay mặt trong cánh tủ để chứa các món này.

Chỉ cần mở cửa tủ là có thể lấy ngay, vừa tiện vừa giúp bếp nhìn luôn gọn.

Tóm lại: Bếp gọn không nằm ở diện tích, mà ở cách lưu trữ

Sau khi áp dụng những cách này, tôi nhận ra: không cần bếp lớn mới gọn. Điều quan trọng là thiết kế hợp lý ngay từ đầu hoặc biết tận dụng từng khoảng nhỏ.

Với những gia đình đang sửa bếp - nhất là căn hộ diện tích vừa và nhỏ - việc đầu tư cho hệ thống lưu trữ thậm chí còn quan trọng hơn việc chọn kiểu tủ hay màu sơn.

Bếp gọn không chỉ giúp nấu nướng nhẹ nhàng hơn, mà còn khiến việc nhà bớt áp lực – và đó mới là điều khiến nhiều người thấy "đáng tiền" nhất sau khi dọn vào ở.