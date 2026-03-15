5 thứ dễ “gọi” rắn vào nhà

Rắn là loài động vật hoang dã thường sinh sống ở những nơi rậm rạp, ẩm thấp hoặc ít người qua lại. Tuy nhiên trên thực tế, không ít trường hợp rắn xuất hiện ngay trong khu dân cư, thậm chí bò vào nhà khiến nhiều người hoảng sợ. Theo các chuyên gia môi trường và sinh thái, việc rắn tìm đến khu vực sinh sống của con người đôi khi bắt nguồn từ chính những thói quen sinh hoạt hoặc cách bố trí không gian quanh nhà.

Dưới đây là một số yếu tố phổ biến có thể vô tình thu hút rắn xuất hiện.

1. Nhà cửa ẩm thấp, nhiều góc tối

Rắn thường ưa những môi trường mát, ẩm và ít ánh sáng để trú ẩn. Những ngôi nhà có nhiều góc khuất, khu vực ít được dọn dẹp như kho chứa đồ, gầm cầu thang, gầm giường hoặc nhà vệ sinh ít sử dụng có thể trở thành nơi lý tưởng để rắn ẩn nấp.

Đặc biệt vào mùa mưa hoặc những ngày thời tiết nóng bức, rắn có xu hướng tìm đến những khu vực mát mẻ để tránh nhiệt. Nếu trong nhà có những góc tối, ẩm thấp kéo dài mà không được vệ sinh thường xuyên, khả năng thu hút các loài bò sát, trong đó có rắn, sẽ cao hơn. Việc giữ cho không gian sống khô ráo, thoáng khí và thường xuyên kiểm tra các khu vực ít sử dụng có thể giúp hạn chế nguy cơ này.

2. Sân vườn um tùm, cỏ dại mọc rậm quanh nhà

Những khu vườn nhiều cây cối, bụi rậm hoặc cỏ mọc quá cao có thể trở thành nơi trú ẩn an toàn cho rắn. Các bụi cây dày đặc không chỉ tạo bóng râm mà còn giúp rắn dễ dàng ẩn mình, tránh sự chú ý của con người.

Ngoài ra, khu vực cỏ dại rậm rạp còn là môi trường sinh sống của nhiều loài động vật nhỏ như chuột, ếch hoặc côn trùng. Đây lại chính là nguồn thức ăn của rắn, khiến chúng dễ bị thu hút đến khu vực này. Vì vậy, việc thường xuyên cắt tỉa cây cối, dọn dẹp lá khô và giữ cho sân vườn gọn gàng sẽ giúp giảm đáng kể khả năng rắn xuất hiện quanh nhà.

3. Rác thải sinh hoạt và thức ăn thừa không được xử lý kỹ

Rác thải sinh hoạt nếu không được thu gom và xử lý đúng cách có thể thu hút nhiều loài động vật như chuột, gián hoặc côn trùng. Những loài này lại là nguồn thức ăn quen thuộc của rắn.

Khi khu vực xung quanh nhà có nhiều chuột hoặc động vật nhỏ sinh sống, rắn có thể tìm đến để săn mồi. Điều này khiến nguy cơ bắt gặp rắn trong khuôn viên nhà ở tăng lên đáng kể. Để hạn chế tình trạng này, rác thải nên được buộc kín và xử lý thường xuyên. Thức ăn thừa không nên để qua đêm ở khu vực ngoài trời hoặc gần nơi sinh hoạt.

4. Nuôi gia cầm hoặc thú nhỏ sát khu vực ở

Nhiều gia đình ở vùng nông thôn hoặc khu vực ven đô thường nuôi gà, vịt, chim hoặc các loại thú nhỏ gần nhà. Đây cũng có thể là yếu tố thu hút rắn.

Rắn có thể bị hấp dẫn bởi trứng, con non hoặc thức ăn của gia cầm. Khi chuồng trại được đặt quá sát khu vực sinh hoạt hoặc không được che chắn cẩn thận, rắn có thể tìm đến để săn mồi. Để giảm rủi ro, khu vực chăn nuôi nên được bố trí cách xa nhà ở một khoảng hợp lý và cần có biện pháp che chắn, vệ sinh chuồng trại thường xuyên.

5. Nhà có nhiều khe hở, cống rãnh không được che chắn

Những khe hở dưới cửa, lỗ thông gió, cống thoát nước hoặc khoảng trống giữa các bức tường có thể trở thành đường đi để rắn chui vào nhà. Đặc biệt với những ngôi nhà gần ao hồ, ruộng vườn hoặc khu đất trống, nguy cơ này càng cao hơn.

Cống rãnh không có nắp đậy hoặc hệ thống thoát nước hở cũng là con đường thuận lợi để rắn di chuyển. Chúng có thể theo đường ống hoặc rãnh nước để tiến vào khu vực sinh hoạt mà nhiều người không ngờ tới. Việc kiểm tra và bịt kín các khe hở quanh nhà, lắp lưới chắn ở miệng cống hoặc các lỗ thông gió sẽ giúp hạn chế đáng kể khả năng rắn xâm nhập.

Cách giữ môi trường sống an toàn hơn

Trong nhiều trường hợp, rắn xuất hiện gần nhà không phải do chúng chủ động tìm đến con người, mà vì môi trường xung quanh vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho chúng sinh sống.

Giữ nhà cửa sạch sẽ, sân vườn gọn gàng, xử lý rác thải hợp lý và kiểm tra các khe hở quanh nhà là những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả để giảm nguy cơ rắn xuất hiện. Đồng thời, nếu phát hiện rắn trong nhà, người dân nên giữ khoảng cách an toàn và liên hệ với lực lượng chuyên trách để được hỗ trợ xử lý.

Một không gian sống ngăn nắp, thông thoáng không chỉ giúp hạn chế các loài bò sát mà còn góp phần tạo môi trường sinh hoạt an toàn, lành mạnh cho cả gia đình.