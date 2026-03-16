Mỹ nữ cao đúng 1 mét rưỡi mặc đẹp quên sầu: Chân không dài nhưng hack dáng siêu, ai cũng tưởng 1m65 là ít

Không phải ai cũng sở hữu chiều cao lý tưởng để dễ dàng mặc đẹp. Với nhiều cô gái, vóc dáng nhỏ nhắn đôi khi khiến việc chọn trang phục trở nên khó khăn hơn: quần áo dễ bị nuốt dáng, tỷ lệ cơ thể kém cân đối hoặc trông thấp hơn so với thực tế. Tuy nhiên, nếu biết cách lựa chọn và phối đồ thông minh, chiều cao khiêm tốn hoàn toàn không còn là trở ngại.

Jiwoo - cô nàng influencer đến từ Hàn Quốc với tài khoản Instagram @zoopeach có hơn 226 nghìn người theo dõi, là một ví dụ điển hình. Dù chỉ cao đúng 1m50 , Jiwoo vẫn thường xuyên khiến người xem bất ngờ với những set đồ gọn gàng, tôn dáng. Nhờ áp dụng một vài nguyên tắc phối đồ đơn giản nhưng hiệu quả, cô nàng nhỏ nhắn này nhiều lần khiến người đối diện tưởng rằng mình cao tới 1m65 .

Một trong những công thức hack dáng đỉnh cao mà Jiwoo thường xuyên áp dụng chính là combo croptop + quần jeans cạp cao ống đứng. Trong set đồ này, cô chọn chiếc áo croptop trễ vai màu trắng với phần eo bo gọn, giúp khoe khéo vòng eo nhỏ và tạo cảm giác thân trên ngắn lại. Khi kết hợp cùng quần jeans cạp cao dáng ống đứng, tỷ lệ cơ thể lập tức được kéo dài, đôi chân trông thon và dài hơn hẳn.

Đây là kiểu phối đồ rất đặc trưng của phong cách Hàn Quốc hiện đại: đơn giản nhưng cực kỳ tôn dáng. Croptop giúp nâng cao điểm eo, còn quần jeans ống đứng lại tạo đường thẳng từ hông xuống mắt cá chân, khiến tổng thể vóc dáng trông cao ráo và gọn gàng hơn nhiều.

Chân váy xếp ly được xem là item “ruột” giúp Jiwoo hack dáng cực khéo. Thiết kế cạp cao, dáng ngắn gọn gàng khiến phần chân trông dài hơn hẳn, tạo cảm giác tỷ lệ cơ thể cao ráo dù cô chỉ cao 1m50. Đây thực sự là món đồ mà hội nấm lùn nên sắm ngay trong tủ đồ. Chỉ cần mix cùng áo ôm dáng, cardigan hay boots cao cổ là đã có outfit chuẩn Hàn, vừa tôn dáng lại diện mùa đông hay mùa hè đều ổn.

Một set đồ sành điệu hack chân dài đáng tham khảo khác dành cho hội chị em nấm lùn, đó là là combo áo sơ mi kẻ sơ vin gọn gàng cùng quần short cạp cao. Cách phối này giúp phần eo trông cao hơn, từ đó tạo hiệu ứng đôi chân dài miên man, vừa năng động vừa cực kỳ hợp vibe du lịch.

Jiwoo mách các nàng 1 outfit mang vibe nữ tính và nhẹ nhàng là áo blouse tay phồng kết hợp chân váy ruffle. Phần áo ôm nhẹ cùng chi tiết tay bồng tạo cảm giác thanh thoát, trong khi chân váy xếp ly nhỏ giúp tổng thể trông trẻ trung, rất hợp cho những buổi dạo phố hay chụp ảnh ngoài trời.

Set đồ này của Jiwoo ghi điểm ở cách phối dáng gọn gàng giúp tỉ lệ cơ thể trông cao ráo hơn. Áo ôm dáng ngắn kết hợp chân váy mini cạp cao tạo hiệu ứng nâng eo, từ đó kéo dài phần chân một cách tự nhiên. Họa tiết chấm bi nổi bật cùng túi tote và kính râm nhỏ càng làm tổng thể thêm trẻ trung, đúng chất dạo phố năng động mà vẫn khéo léo hack dáng.

Jiwoo gợi ý một kiểu set đồ "mặc lên là xinh" rất đáng tham khảo cho những ngày không muốn đau đầu nghĩ xem nên phối gì với gì. Những outfit đồng bộ sẵn như thế này giúp tổng thể trông gọn gàng, hài hòa ngay lập tức, chỉ cần mặc lên là đã có ngay vibe trẻ trung, xinh xắn mà không tốn công mix match.



