4 loại cây không được cắt tỉa vào tháng 3

Cắt tỉa là một công việc làm vườn quan trọng để duy trì khu vườn khỏe mạnh, nhưng việc chọn đúng thời điểm là điều cực kỳ cần thiết. Nếu thực hiện sai thời điểm, bạn có thể làm chết cây hoặc khiến cây không ra hoa.

Mục đích của việc cắt tỉa là tăng cường sức khỏe của cây và cải thiện vẻ ngoài của chúng. Công việc này bao gồm việc loại bỏ những cành và thân cây đã chết, bị bệnh hoặc đang suy yếu để khuyến khích cây phát triển chồi mới.

Tuy nhiên, tất cả những lợi ích đó có thể bị phá hỏng nếu việc cắt tỉa không được thực hiện vào đúng thời điểm trong năm. Thời gian cắt tỉa khác nhau tùy từng loại cây, nhưng thường được thực hiện sau khi cây đã ra hoa. Khi mùa xuân đang đến gần, dưới đây là một số loại cây không nên cắt tỉa vào tháng 3.

Kim ngân hoa nổi tiếng với hương thơm ngọt ngào và những bông hoa độc đáo, nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp để cắt tỉa loại cây này.

Cả giống kim ngân hoa leo và kim ngân hoa bụi đều không nên cắt tỉa vào tháng 3 vì bạn có thể vô tình cắt mất các nụ hoa – những nụ này vốn sẽ nở vào mùa tiếp theo.

Nếu cây của bạn ra hoa vào mùa xuân hoặc đầu mùa hè, hãy cắt tỉa sau khi hoa đã tàn. Tuy nhiên, nếu cây ra hoa vào cuối mùa hè, tốt nhất nên chờ đến mùa xuân rồi mới cắt tỉa.

Việc cắt tỉa vào thời điểm này thường không gây hại nghiêm trọng cho cây phong trưởng thành, nhưng vẫn không được khuyến khích.

Cây phong chứa nhựa cây ngọt, có thể thu hút nhiều loại sâu bệnh. Vì vậy, chúng nên được cắt tỉa vào mùa hè để tránh hiện tượng nhựa cây chảy ra.

Nếu cây bị cắt tỉa và nhựa rò rỉ, điều này có thể để lại vết trên vỏ cây, khiến cây dễ bị bệnh và sâu hại tấn công hơn.

Hoa đỗ quyên cần được cắt tỉa sau khi hoa tàn, nếu không cây có thể không ra hoa vào mùa tiếp theo. Điều này có nghĩa là phần lớn các cây đỗ quyên sẽ được cắt tỉa vào mùa hè.

Khi cắt tỉa loại cây này, điều rất quan trọng là sử dụng đúng dụng cụ, chẳng hạn như kéo cắt cành sắc bén và sạch sẽ, để tránh lây lan bệnh cho cây.

Hoa nhài cần được cắt tỉa ngay sau khi ra hoa, thường là vào mùa thu. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào từng giống.

Đối với hoa nhài nở vào mùa đông, việc cắt tỉa nên được thực hiện vào cuối mùa đông hoặc đầu mùa xuân.

Một số lưu ý khi cắt tỉa cây trong tháng 3.

Nói tóm lại, khi cắt tỉa cây, điều quan trọng nhất là chọn đúng thời điểm, vì mỗi loại cây có chu kỳ sinh trưởng và ra hoa khác nhau. Nên ưu tiên cắt tỉa sau khi cây đã ra hoa để tránh làm mất nụ. Dụng cụ cần sắc bén và được vệ sinh sạch sẽ nhằm hạn chế lây lan mầm bệnh. Chỉ loại bỏ cành khô, yếu hoặc bị sâu bệnh, tránh cắt quá nhiều khiến cây bị sốc. Ngoài ra, cần quan sát thời tiết, hạn chế cắt tỉa vào những ngày mưa ẩm để giảm nguy cơ nhiễm nấm và giúp cây nhanh hồi phục.