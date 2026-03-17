Clip Tun Phạm "chốt" căn chung cư hơn 50 tỷ, view đẹp nhất Hà Nội khiến cõi mạng ồn ào

Mới đây, cõi mạng được xôn xao trước thông tin Tun Phạm mua căn hộ chung cư trị giá hơn 50 tỷ đồng. Cụ thể, một nữ sale bất động sản đã đăng tải đoạn clip tiết lộ nam TikToker đã "chốt" căn hộ hàng hiệu tại Hà Nội, sở hữu vị trí đắc địa với view nhìn thẳng ra Hồ Tây. Theo chia sẻ, căn hộ có diện tích khoảng 180m², gồm 4 phòng ngủ, không gian rộng rãi và sang trọng.

Đoạn video nhanh chóng viral và lên xu hướng, khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ trước độ chịu chơi chịu chi của Tun Phạm. Tuy nhiên, do phía chính chủ chưa lên tiếng xác nhận nên thông tin này vẫn đang gây nhiều tranh luận. Một số người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước thành quả của nam TikToker, trong khi không ít ý kiến cho rằng đây có thể chỉ là nội dung quảng cáo, chưa chắc là giao dịch mua bán thực tế.





Căn chung cư "tin đồn" của Tun Phạm có giá hơn 50 tỷ đồng

Chính chủ chưa xác nhận thông tin mua nhà: Netizen người ngưỡng mộ độ giàu có, người cho rằng có thể chỉ là 1 hình thức quảng cáo

Trước thông tin Tun Phạm tậu chung cư hàng chục tỷ, nhiều netizen không khỏi bày tỏ sự ngưỡng mộ. Không ít ý kiến cho rằng với vai trò TikToker, MC và nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng, sở hữu gần 5 triệu người theo dõi, việc anh có khả năng tài chính để sở hữu bất động sản giá trị cao là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Một số bình luận của cư dân mạng: - Xin vía nhà đẹp của Tun Phạm - Tun Phạm đỉnh thật sự, công nhận nghề TikToker kiếm tiền dữ thần - Kiếm tiền giỏi vậy bảo sao không mua nhà cho được - Vừa giỏi vừa giàu. Booking 1 bài của bạn này giá bằng nhiều người mức lương trung bình làm cả 10 năm

Dù không ai phủ nhận độ nổi tiếng và tiềm lực tài chính của Tun Phạm, tuy nhiên trước thông tin nam TikToker tậu cơ ngơi đắt đỏ, cộng thêm việc chính chủ chưa lên tiếng xác nhận, nhiều netizen cũng tỏ ra hoài nghi. Một số ý kiến cho rằng đây có thể chỉ là hình thức quảng cáo, chẳng hạn như được mời tham gia quay clip nhằm tăng độ uy tín cho dự án hoặc xuất hiện với vai trò gương mặt đại diện.

Nhìn lại một số BĐS của Tun Phạm: Nam TikToker sở hữu 3 căn nhà đắt đỏ trải dài từ Hà Nội vào TP.HCM

Năm 2023, Tun Phạm từng chia sẻ về việc sở hữu một căn hộ tại quận Tây Hồ - khu vực được xem là "đất vàng" của Hà Nội. Không gian sống được anh thiết kế theo phong cách Wabi Sabi, ưu tiên sự mộc mạc, tối giản nhưng vẫn ấm cúng. Đây cũng chính là món quà anh dành tặng bố mẹ sau nhiều năm nỗ lực làm việc. Căn hộ có diện tích khoảng 88m², gồm khu sinh hoạt chung liên thông với bếp và hai phòng ngủ, trong đó có một phòng master, với tầm nhìn hướng ra Hồ Tây thoáng đãng. Dù không công khai giá trị cụ thể, nhiều người ước tính căn hộ có thể nằm trong khoảng 6-10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nam TikToker cũng đầu tư thêm khoảng 500 triệu đồng để hoàn thiện nội thất và điều chỉnh không gian sống sao cho phù hợp với sinh hoạt của gia đình.

Năm 2024, Tun Phạm tiếp tục mua thêm một căn nhà mặt đất để tặng bố mẹ sau khi nghe chia sẻ rằng hai vị phụ huynh không quen với cuộc sống ở chung cư, thiếu cảm giác gần gũi với hàng xóm. Căn nhà tọa lạc tại quận Đống Đa, cách Hồ Gươm khoảng 7km, gồm 7 tầng, có thiết kế rộng rãi, thoáng đãng.

Tháng 4/2025, Tun Phạm tiếp tục chia sẻ về một căn chung cư tại TP.HCM mà anh chính thức sở hữu sau khoảng một năm sinh sống tại đây. Tổ ấm này gồm 3 phòng ngủ, tọa lạc trong khu dân cư yên tĩnh, dân trí cao, với tầm nhìn hướng ra cầu Thủ Thiêm thoáng đãng.