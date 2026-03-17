Cô nàng mũm mĩm nhận 100.000 like nhờ mặc đẹp, lại có chiêu che khuyết điểm "chân voi" đỉnh nóc

Không sở hữu thân hình mảnh mai hay đôi chân "chuẩn mẫu" như nhiều người vẫn ao ước, cô nàng người Trung Quốc nổi bật trên MXH Tiểu Hồng Thư vẫn khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ khi thu về tới 100.000 lượt thích chỉ nhờ cách ăn mặc khéo léo. Thay vì cố che giấu một cách gượng ép, cô chọn hướng đi thông minh hơn: biến những item quen thuộc thành "vũ khí" giúp vóc dáng trông gọn gàng và cân đối hơn. Đáng chú ý, bí quyết nằm ở cách lựa chọn trang phục tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại mang đến hiệu quả bất ngờ, đặc biệt với những cô nàng có đôi chân to. Các nàng chubby cùng tham khảo ngay 1 vài chiêu "hack" trang phục đỉnh chóp mà cô gái này chia sẻ nhé.

Ở set đồ này, cô nàng gây chú ý khi áp dụng công thức layering đang được nhiều tín đồ thời trang lăng xê: váy hoa nhí phối cùng quần jeans ống rộng. Nếu như chiếc váy ngắn ban đầu dễ làm lộ phần đùi, thì việc thêm một chiếc quần denim bên trong ngay lập tức cứu nguy tổng thể, giúp che phủ khuyết điểm một cách tinh tế.

Không chỉ dừng lại ở việc giấu dáng, combo này còn mang lại hiệu ứng thị giác thú vị. Phần váy xòe nhẹ tạo cảm giác mềm mại, trong khi quần jeans ống rộng giúp kéo dài đôi chân và làm tổng thể trông gọn gàng hơn. Sự kết hợp tưởng chừng lạ mắt này lại chính là điểm mấu chốt giúp outfit trở nên trendy, đồng thời phù hợp với những cô nàng có phần thân dưới đầy đặn.

Lựa chọn quần ống rộng cạp cao như một trợ thủ che dáng hiệu quả chính là sự khôn ngoan trong cách ăn mặc đối với hội mũm mĩm. Thiết kế suông dài giúp giấu hoàn toàn phần đùi và bắp chân, đồng thời tạo cảm giác đôi chân thon gọn và dài hơn. Dù chỉ cần một item đơn giản, tổng thể vẫn trở nên gọn gàng và cân đối rõ rệt - minh chứng cho việc chọn đúng kiểu quần có thể thay đổi cả vóc dáng.

Với set đồ này, cô nàng tiếp tục chọn công thức an toàn nhưng cực kỳ hiệu quả: áo dáng dài phủ qua hông kết hợp cùng quần ống rộng. Thiết kế áo oversized giúp che đi phần mông và đùi trên, trong khi quần suông dài tạo cảm giác đôi chân thẳng và gọn gàng hơn. Sự kết hợp này không chỉ giấu khuyết điểm tốt mà còn mang lại vẻ ngoài thoải mái, đúng chuẩn casual nhưng vẫn đủ tinh tế để áp dụng hằng ngày.

Cô nàng tiếp tục ghi điểm với lựa chọn váy dài dáng xòe, một item “chân ái” cho những ai muốn giấu nhẹm khuyết điểm phần thân dưới. Thiết kế dài qua bắp chân giúp che phủ hoàn toàn đôi chân, đồng thời tạo hiệu ứng vóc dáng thanh thoát và nữ tính hơn.

Không dừng lại ở đó, cô khéo léo layer thêm một chiếc cardigan mỏng bên ngoài để xử lý phần bắp tay, giúp tổng thể trở nên cân đối và nhẹ nhàng hơn. Cách phối đơn giản nhưng hiệu quả, vừa tôn dáng vừa giữ được cảm giác dịu dàng, dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Với set đồ này, cô nàng chọn combo quen thuộc nhưng luôn hiệu quả: hoodie dáng rộng đi cùng quần ống suông tối màu. Phần áo oversized giúp che đi phần thân trên và hông một cách tự nhiên, tạo cảm giác tổng thể gọn gàng hơn mà vẫn giữ được sự thoải mái. Trong khi đó, quần dài dáng suông tiếp tục phát huy khả năng “giấu chân” triệt để, đồng thời tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng. Sự kết hợp đơn giản nhưng đúng form này chính là chìa khóa giúp outfit trông nhẹ nhàng, năng động mà vẫn xử lý tốt các khuyết điểm cơ thể.

Mách chị em mũm mĩm thêm 1 kiểu đồ chân ái nữa đó là những thiết kế váy dài tay dáng xòe với chất liệu mềm mại, vừa giúp che phủ phần bắp tay vừa tạo cảm giác tổng thể nhẹ nhàng, bay bổng hơn. Phần thân váy buông nhẹ xuống dưới giúp giấu đi khuyết điểm đôi chân một cách tự nhiên mà không hề bị nặng nề.

Điểm tinh tế ở đây không thể không kể đến chiếc thắt lưng được thêm vào đúng vị trí eo, tạo hiệu ứng vòng hai rõ ràng hơn và giúp vóc dáng trông cân đối. Nhờ chi tiết nhỏ này, outfit không chỉ dừng lại ở việc che khuyết điểm mà còn tôn dáng một cách khéo léo, khiến tổng thể trở nên gọn gàng và có điểm nhấn hơn hẳn.