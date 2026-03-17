"Thiên kim tiểu thư" ở Cà Mau đi lấy chồng: Rạp cưới là dinh thự hơn 100 tỷ, hoa tươi ngập tràn tựa lâu đài cổ tích

Đám cưới ở Cà Mau từ lâu vẫn luôn thu hút sự chú ý bởi những câu chuyện thú vị xoay quanh cách tổ chức, không gian tiệc cưới hay độ "chịu chi" của các gia đình trong ngày trọng đại. Mỗi khi có một hôn lễ đặc biệt diễn ra, người ta lại không khỏi tò mò trước những hình ảnh được chia sẻ về khung cảnh rạp cưới, nhà cửa hay sự chuẩn bị của hai bên gia đình.

Mới đây, một đám cưới tại thị trấn Sông Đốc tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi được tổ chức ngay trong khuôn viên dinh thự hơn 100 tỷ đồng của nhà gái.

Cô dâu được biết đến là tiểu thư của một gia đình kinh doanh có tiếng tại Sông Đốc - Cà Mau. Trong ngày trọng đại của ái nữ, không bàn đến quà hồi môn hay những món quà giá trị mà hai bên gia đình dành tặng cho cô dâu chú rể trong ngày trọng đại, chỉ riêng không gian rạp cưới được dựng ngay trong khuôn viên căn nhà bề thế này cũng đủ khiến nhiều người ấn tượng.

Điều đặc biệt là rạp cưới tại tư gia nhà cô dâu không hề cầu kỳ hay phô trương. Không có những cổng hoa khổng lồ hay những mô-típ trang trí long - phụng thường thấy trong nhiều đám cưới sang trọng. Thay vào đó, không gian cưới được thiết kế theo phong cách tinh tế, nhẹ nhàng.

Khu vực rạp cưới được dựng từ ngoài cổng và bên trong dinh thự. Khác xa với nhiều rạp cưới được thiết kế hoành tráng nhằm thể hiện sự chịu chi của gia chủ, không gian tại tư gia nhà gái lại mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh tế. Cầu thang ngoài trời của dinh thự được trang trí hoa tươi nhẹ nhàng, khiến cả dinh thự hiện lên như tòa lâu đài cổ tích.

Tòa dinh thự mang tông màu trắng ngà nổi bật, cao khoảng 3-4 tầng, với kiến trúc bề thế và sang trọng. Chỉ cần nhìn từ bên ngoài, nhiều người đã không khỏi bất ngờ trước quy mô của căn dinh thự. Dù chưa nhắc đến nội thất bên trong, riêng phần kiến trúc và khuôn viên đã đủ cho thấy sự đầu tư và tiềm lực của gia đình.

Được biết, cô dâu là con gái của một gia đình kinh doanh lâu năm và khá nổi tiếng tại Sông Đốc, Cà Mau. Gia đình sở hữu khối tài sản đáng kể và được nhiều người biết đến tại địa phương.

Sự tương phản giữa quy mô bề thế của dinh thự và phong cách trang trí giản dị, tinh tế đã tạo nên nét riêng cho lễ cưới này. Không cần những chi tiết quá cầu kỳ hay phô trương, chỉ với hoa tươi và cách bài trí nhẹ nhàng, toàn bộ không gian vẫn toát lên vẻ sang trọng và tinh tế trong ngày trọng đại của cô dâu chú rể.