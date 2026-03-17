Rửa thịt dưới vòi nước: Thói quen tưởng "sạch" hóa ra lại là hành động gieo mầm bệnh khắp bếp

Trong quá trình chuẩn bị bữa ăn, không ít người có thói quen đem thịt sống ra rửa trực tiếp dưới vòi nước với suy nghĩ làm như vậy sẽ giúp thịt sạch hơn, loại bỏ bụi bẩn hoặc vi khuẩn. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia an toàn thực phẩm, đây lại là một thói quen không cần thiết, thậm chí có thể làm tăng nguy cơ mất vệ sinh trong gian bếp.

Rửa thịt dưới vòi nước có thể khiến vi khuẩn lan khắp bếp

Thịt sống, đặc biệt là thịt gà, thịt heo hoặc thịt bò, có thể chứa một số loại vi khuẩn tự nhiên như Salmonella hay Campylobacter. Khi rửa thịt dưới vòi nước mạnh, các giọt nước nhỏ có thể bắn tung tóe ra xung quanh. Những giọt nước này có thể mang theo vi khuẩn và bám lên nhiều bề mặt trong bếp như bồn rửa, mặt bàn, dao, thớt hoặc thậm chí các thực phẩm khác đặt gần đó. Đây được gọi là hiện tượng nhiễm khuẩn chéo, một trong những nguyên nhân phổ biến gây mất an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến.

Rửa nước không giúp loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn

Một lý do khác khiến việc rửa thịt sống không thực sự cần thiết là vì nước lạnh hoặc nước máy thông thường không thể tiêu diệt vi khuẩn. Vi khuẩn chỉ bị tiêu diệt khi thực phẩm được nấu chín ở nhiệt độ đủ cao. Do đó, dù có rửa thịt kỹ đến đâu, nguy cơ vi khuẩn vẫn có thể tồn tại. Cách hiệu quả nhất để đảm bảo an toàn vẫn là nấu chín thực phẩm đúng cách.

Thói quen tưởng sạch nhưng lại phản tác dụng

Nhiều người rửa thịt với mục đích loại bỏ mùi tanh hoặc chất bẩn bám trên bề mặt. Tuy nhiên, nếu thao tác không cẩn thận, nước bắn ra xung quanh có thể làm vi khuẩn lây sang các khu vực khác trong bếp. Đặc biệt, nếu xung quanh bồn rửa có rau sống, trái cây hoặc các thực phẩm ăn trực tiếp, nguy cơ nhiễm khuẩn chéo càng cao.

Vậy nên xử lý thịt sống như thế nào?

Theo khuyến nghị của nhiều chuyên gia, trong hầu hết trường hợp, thịt mua về không cần rửa trực tiếp dưới vòi nước. Thay vào đó, bạn có thể áp dụng một số cách xử lý đơn giản sau:

- Nếu thấy bề mặt thịt có nước hoặc tạp chất, có thể dùng khăn giấy sạch thấm nhẹ trước khi chế biến.

- Khi nấu canh hoặc luộc thịt, nhiều người chọn cách chần sơ qua nước sôi để loại bỏ bọt và mùi, sau đó tiếp tục chế biến.

- Sau khi tiếp xúc với thịt sống, cần rửa tay sạch bằng xà phòng và vệ sinh kỹ dao, thớt, bồn rửa để tránh vi khuẩn lây lan.

Giữ gian bếp sạch sẽ vẫn là điều quan trọng nhất

Trong nấu ăn hằng ngày, việc đảm bảo vệ sinh khu vực chế biến đóng vai trò rất quan trọng. Những thói quen tưởng chừng nhỏ như rửa thịt dưới vòi nước mạnh, để thực phẩm sống gần đồ ăn chín hoặc không vệ sinh dụng cụ đúng cách đều có thể làm tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Vì vậy, thay vì cố gắng rửa thịt thật kỹ bằng nước, điều quan trọng hơn là chế biến thực phẩm đúng cách, nấu chín đầy đủ và giữ khu vực bếp luôn sạch sẽ.

Hiểu đúng về những thói quen trong nấu ăn không chỉ giúp bữa ăn ngon miệng hơn mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.