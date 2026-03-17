Giảm cân giống như "thần chú" lên hương của mỹ nhân showbiz: Nhan sắc thăng hạng, ăn mặc đẹp tuyệt đối

Liz - mỹ nữ sinh năm 2004 - là một trong những thành viên nổi bật của nhóm IVE. Sở hữu visual xinh xắn, nữ idol luôn nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Tuy nhiên, cô cũng từng nhiều lần trở thành tâm điểm bàn tán xoay quanh vấn đề cân nặng và việc quản lý vóc dáng. Có giai đoạn cân nặng của Liz thay đổi rõ rệt, khiến ngoại hình của cô trông đầy đặn hơn nhiều so với tiêu chuẩn khắt khe thường thấy trong giới idol.

Sau hành trình nỗ lực cải thiện vóc dáng, Liz một lần nữa khiến netizen bất ngờ với diện mạo thăng hạng rõ rệt. Sở hữu chiều cao 1m7, nữ idol sau khi giảm cân thành công đã có vóc dáng thon gọn, tôn lên lợi thế chiều cao cùng những đường nét gương mặt vốn đã rất nổi bật. Bên cạnh đó, phong cách thời trang của cô cũng ngày càng lên hương, mang đến hình ảnh thanh lịch và cuốn hút hơn.

Ở thời điểm cân nặng có phần "vượt mức kiểm soát", Liz vẫn gây ấn tượng với visual ngọt ngào và rạng rỡ

Còn ở thời điểm hiện tại khi đã giảm cân thành công, Liz càng ghi điểm với nhan sắc thăng hạng, ngũ hài sắc nét hài hòa khó tìm được điểm chê

Liz sau khi giảm cân thành công: Nhan sắc thăng hạng, style ngày càng lên hương

Sau khi giảm cân thành công, cả diện mạo và phong cách thời trang của Liz đã có nhiều thay đổi rõ rệt, ngày càng cuốn hút và nổi bật. Xuất hiện tại một sự kiện, Liz ghi điểm với diện mạo thanh lịch, yêu kiều khi diện mẫu đầm dáng ngắn tông be nhã nhặn, điểm nhấn là chiếc nơ bản to ở cổ tạo cảm giác nữ tính, sang trọng. Mix cùng tất đen họa tiết hoa và giày cao gót mũi nhọn, tổng thể lại càng thêm phần nổi bật, mang đến nét quyến rũ tinh tế. Với outfit điệu xinh này, Liz cân đẹp ở mọi khung hình, ngay cả ống kính của "hung thần" Getty Images cũng không thể bắt lỗi.

Liz mang đến vẻ ngoài ngọt ngào, nữ tính khi xuất hiện với set dạ tweed tông hồng ngọt ngào. Thiết kế dáng ngắn, cổ tròn tạo cảm giác thanh lịch, đậm chất tiểu thư. Nữ idol lựa chọn mix cùng giày búp bê buộc dây xinh xắn, giúp tổng thể thêm mềm mại, duyên dáng. Chiếc túi nhỏ cầm tay cũng trở thành điểm nhấn tinh tế, hoàn thiện outfit theo phong cách sang chảnh mà vẫn rất yêu kiều, dễ thương.

Style đời thường của Liz ưu tiên các item đơn giản, thoải mái nhưng vẫn giữ được vẻ nữ tính. Áo tay phồng là lựa chọn được cô nàng đặc biệt yêu thích bởi thiết kế nhẹ nhàng, dễ mặc và tôn dáng. Kiểu áo này cũng rất linh hoạt khi có thể kết hợp cùng nhiều trang phục khác nhau, từ chân váy thướt tha đến quần jeans năng động. Với những cô nàng yêu thích phong cách nữ tính, đây chắc chắn là món đồ rất đáng có trong tủ đồ.

Vi vu đi biển, Liz chọn diện chiếc váy kẻ dáng lửng đơn giản mà thoải mái, xinh xắn. Để hoàn thiện outfit đúng "vibe" biển, Liz khéo mix thêm một chiếc túi tote họa tiết, vừa tiện dụng vừa tạo điểm nhấn trẻ trung cho diện mạo.

Liz gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh lịm tim khi diện chiếc váy ngắn màu đen tối giản. Dù không có họa tiết cầu kỳ, thiết kế vẫn nổi bật nhờ những đường tua rua mềm mại ở cổ tay và phần chân váy, tạo cảm giác nữ tính, duyên dáng. Để outfit thêm phần nổi bật, Liz buộc thêm một chiếc khăn nhỏ vào quai túi xách, chi tiết tuy đơn giản nhưng lại giúp tổng thể trông thời trang và cuốn hút hơn.

Liz ghi điểm với phong cách trẻ trung khi kết hợp áo len dáng ôm cùng quần jeans. Thiết kế áo cổ trễ nhẹ với hàng cúc phía trước giúp tổng thể trông nữ tính và mềm mại hơn. Trong khi đó, quần jeans ống loe lại giúp đôi chân trông dài và thon hơn, khéo léo tôn lên lợi thế chiều cao 1m7 của nữ idol.

Mặc đơn giản với váy dáng ngắn, Liz vẫn ẵm trọn điểm 10 mặc đẹp nhờ vẻ ngoài thanh lịch và nữ tính. Thiết kế ôm nhẹ phần thân trên, xòe nhẹ ở chân váy giúp tôn dáng hiệu quả, đồng thời tạo cảm giác mềm mại, duyên dáng. Chất liệu dạ tweed với họa tiết cổ điển cũng góp phần hoàn thiện diện mạo vừa sang trọng, vừa trẻ trung và thời thượng.

