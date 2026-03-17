Nếu được mua lại từ đầu, tôi sẽ chốt ngay 5 món đồ này: Dùng rồi mới thấy đáng tiền đến từng xu

Trước khi chuyển về nhà mới, tôi từng nghĩ: "Thiết bị nào cũng giống nhau, cần thì mua sau". Nhưng sau khi sống một thời gian, tôi mới hiểu có những món lẽ ra nên mua ngay từ đầu. Không phải vì sang, mà vì chúng tiết kiệm thời gian, giảm áp lực việc nhà và khiến cuộc sống dễ chịu hơn rõ rệt.

Dưới đây là 5 thiết bị tôi từng đắn đo rất lâu – và sau khi dùng rồi thì chỉ tiếc một điều: Sao mình không mua sớm hơn.

1. Robot hút bụi: Món đầu tư "giải phóng sức lao động" rõ ràng nhất

Quét và lau nhà tưởng là việc nhỏ, nhưng với nhịp sống hiện nay, rất ít gia đình giữ được sàn nhà sạch mỗi ngày - nhất là nhà có trẻ nhỏ hoặc thú cưng.

Từ khi có robot hút bụi, lịch sinh hoạt trong nhà thay đổi hẳn. Mỗi sáng bật máy trước khi đi làm, tối về nhà sàn đã sạch. Không còn cảnh cuối tuần dành nửa ngày chỉ để dọn nhà.

Điều quan trọng là robot thế hệ mới không còn chạy lung tung như trước. Khi thiết lập bản đồ xong, máy hoạt động khá "thông minh", biết né chướng ngại vật, tự quay về trạm sạc và thậm chí tự giặt giẻ lau.

Kinh nghiệm: Nếu có điều kiện, nên chọn loại có trạm giặt - sấy - xả nước tự động. Đắt hơn nhưng gần như không phải động tay.

2. Điều hòa riêng cho bếp: Thứ chỉ người nấu ăn mới hiểu

Nhiều người sẵn sàng lắp điều hòa phòng khách, phòng ngủ nhưng lại bỏ qua bếp. Cho đến khi trải qua một mùa hè nấu ăn thực sự, tôi mới hiểu quyết định này đáng giá thế nào.

Nhà bếp mùa nóng gần như là "vùng nhiệt đới": nóng, bí, dầu mỡ và áp lực thời gian. Có điều hòa, việc nấu ăn trở nên dễ chịu hơn nhiều, nhất là với những người nấu mỗi ngày.

Nhiều người lo khói dầu sẽ làm hỏng máy, nhưng các hãng hiện đã xử lý khá tốt bằng thiết kế chống bám dầu và dễ vệ sinh.

Kinh nghiệm: Nếu ngân sách vừa phải, điều hòa treo tường là lựa chọn hợp lý; dễ lắp, dễ thay, không quá tốn kém.

3. Máy sấy: Không chỉ để làm khô quần áo

Trước đây tôi chỉ nghĩ máy sấy dùng khi trời mưa. Nhưng sau khi dùng rồi mới thấy: Nó thay đổi hoàn toàn cách sống trong nhà.

Thứ nhất, ban công không còn là nơi phơi đồ quanh năm. Không gian này trở lại đúng nghĩa là góc thư giãn.

Thứ hai, quần áo khô nhanh, mềm, ít nhăn, không ám mùi ẩm và đặc biệt sạch hơn – rất phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người dị ứng.

Kinh nghiệm: Máy sấy bơm nhiệt đáng tiền hơn máy giặt sấy tích hợp. Tốn hơn ban đầu nhưng tiết kiệm điện và bền hơn.

4. Máy rửa bát: Không chỉ rửa bát, mà giảm căng thẳng trong nhà

Câu hỏi phổ biến nhất là: "Nhà ít người có cần máy rửa bát không?".

Thực tế, nhiều gia đình tranh cãi mỗi ngày vì việc rửa bát. Sau khi có máy, chuyện này gần như biến mất.

Ngoài bát đĩa, máy rửa bát còn xử lý được nhiều thứ khác: lưới lọc máy hút mùi, nắp quạt, ly thủy tinh, thậm chí một số loại rau củ.

Kinh nghiệm: Nên chọn máy dung tích lớn ngay từ đầu. Máy 13 bộ nhiều khi vẫn thấy chật. Nếu có thể, lắp cao hơn mặt sàn 30-40cm sẽ đỡ đau lưng khi sử dụng.

5. Máy giặt giày: Thiết bị bị đánh giá thấp nhất

Trước khi mua, tôi từng thử đủ cách: bàn chải điện, chà tay, ngâm lâu… nhưng kết quả vẫn mệt và không sạch như mong muốn.

Máy giặt giày giúp việc này trở nên đơn giản: bỏ vào – bật máy – xong. Với những người thích giày hoặc gia đình có trẻ nhỏ, đây thực sự là "thiết bị cứu cánh".

Kinh nghiệm: Cần tính trước vị trí cấp – thoát nước và ổ điện khi cải tạo nhà, vì máy hoạt động tương tự máy giặt.

Nhìn lại: Thiết bị tốt không phải để "tiêu tiền", mà để tiết kiệm năng lượng sống

Sau khi chuyển về nhà mới, tôi nhận ra: Những thiết bị đáng mua nhất không phải là thứ hào nhoáng, mà là thứ giúp việc nhà nhẹ đi mỗi ngày.

Nếu có ngân sách, mua sớm đôi khi còn rẻ hơn mua muộn - vì nhiều thiết bị liên quan đến hệ thống điện nước và bố trí không gian.

Quan trọng hơn, chúng giúp tiết kiệm thứ khó đo bằng tiền nhất: thời gian và năng lượng tinh thần.

Và với tôi, đó mới là khoản đầu tư đáng giá nhất trong một ngôi nhà.