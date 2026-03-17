CHÂN THÀNH: BTV làm đẹp sẽ không bao giờ mua 5 món chăm da này

Trong thế giới làm đẹp, không phải sản phẩm skincare nào được quảng cáo rầm rộ cũng thực sự tốt cho làn da. Sau nhiều năm trải nghiệm và thử nghiệm hàng loạt sản phẩm, nhiều biên tập viên (BTV) làm đẹp cho biết họ đã rút ra những bài học quan trọng: có những món skincare tưởng chừng vô hại nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro cho da.

Thay vì chạy theo trào lưu, các BTV làm đẹp thường cẩn trọng hơn khi lựa chọn sản phẩm, đặc biệt là những món có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe làn da. Dưới đây là 5 món skincare mà nhiều BTV làm đẹp thẳng thắn cho biết họ sẽ không bao giờ mua lại, vì chúng có thể gây hại nhiều hơn lợi nếu sử dụng không đúng cách.

1. Mặt nạ lột giá rẻ

Mặt nạ lột từng là sản phẩm làm đẹp khá phổ biến nhờ cảm giác "sạch sâu" sau khi sử dụng. Tuy nhiên, nhiều BTV làm đẹp cho rằng các loại mặt nạ lột giá rẻ thường chứa thành phần có độ bám dính mạnh, có thể gây tổn thương cho da. Khi lột mặt nạ, lớp keo bám chặt vào bề mặt da có thể kéo theo cả lớp tế bào da và lông tơ. Nếu sử dụng thường xuyên, da có thể trở nên nhạy cảm hơn, dễ bị kích ứng hoặc đỏ rát. Ngoài ra, với những người có làn da mỏng hoặc da đang bị mụn, việc sử dụng mặt nạ lột có thể khiến tình trạng da trở nên tệ hơn. Thay vì dùng mặt nạ lột, nhiều BTV làm đẹp khuyên nên lựa chọn các sản phẩm tẩy tế bào chết dịu nhẹ hoặc mặt nạ đất sét để làm sạch lỗ chân lông.

2. Sữa rửa mặt có độ pH cao, chứa hạt scrub

Một sai lầm khá phổ biến trong skincare là lựa chọn sữa rửa mặt có khả năng làm sạch quá mạnh. Một số loại sữa rửa mặt có độ pH cao hoặc chứa hạt scrub thô có thể khiến da bị khô và mất đi lớp dầu tự nhiên. Các BTV làm đẹp cho biết sau khi sử dụng những sản phẩm này, làn da thường có cảm giác căng rít ngay sau khi rửa mặt. Đây thực ra là dấu hiệu cho thấy lớp màng bảo vệ tự nhiên của da đã bị ảnh hưởng. Nếu tình trạng này kéo dài, da có thể trở nên dễ kích ứng, tiết dầu nhiều hơn hoặc thậm chí nổi mụn. Vì vậy, các chuyên gia làm đẹp thường khuyên nên chọn sữa rửa mặt dịu nhẹ với độ pH cân bằng, giúp làm sạch da mà vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên.

3. Kem chống nắng có chỉ số SPF < 30

Kem chống nắng là bước chăm sóc da quan trọng giúp bảo vệ da khỏi tác động của tia UV. Tuy nhiên, nhiều BTV làm đẹp cho biết họ không còn lựa chọn các loại kem chống nắng có chỉ số SPF thấp hơn 30. SPF thấp thường không đủ khả năng bảo vệ da khi tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian dài, đặc biệt là trong môi trường có cường độ tia UV cao. Nếu sử dụng kem chống nắng có chỉ số quá thấp, da vẫn có thể bị sạm màu, lão hóa sớm hoặc xuất hiện đốm nâu. Vì vậy, các BTV làm đẹp thường ưu tiên các sản phẩm có SPF từ 30 trở lên và có chỉ số PA phù hợp để bảo vệ da tốt hơn trong sinh hoạt hàng ngày.





4. Thanh lăn mặt giá rẻ

Các dụng cụ massage da mặt như thanh lăn từng trở thành xu hướng làm đẹp được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, theo chia sẻ của một số BTV làm đẹp, các loại thanh lăn mặt giá rẻ có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu thao tác massage không đúng cách hoặc sử dụng lực quá mạnh, việc lăn mặt có thể gây tác động ngược, khiến da bị kéo giãn. Điều này lâu dài có thể làm da dễ chảy xệ hoặc mất đi độ đàn hồi tự nhiên. Ngoài ra, một số sản phẩm giá rẻ còn có chất lượng kém, bề mặt không mịn hoặc dễ tích tụ vi khuẩn nếu không được vệ sinh đúng cách. Vì vậy, nhiều BTV làm đẹp cho rằng nếu muốn massage da mặt, tốt hơn nên sử dụng tay với thao tác nhẹ nhàng hoặc chọn các dụng cụ chất lượng tốt.

5. Khăn tẩy trang

Khăn tẩy trang tiện lợi thường được nhiều người sử dụng khi đi du lịch hoặc trong những ngày bận rộn. Tuy nhiên, nhiều BTV làm đẹp cho biết họ hiếm khi sử dụng sản phẩm này trong routine hàng ngày. Nguyên nhân là vì khăn tẩy trang có thể gây ma sát mạnh khi lau trên da, đặc biệt nếu người dùng chà xát quá nhiều. Điều này có thể khiến da dễ bị kích ứng, đỏ rát hoặc làm suy yếu hàng rào bảo vệ da. Ngoài ra, một số loại khăn tẩy trang còn chứa hương liệu hoặc chất bảo quản có thể không phù hợp với làn da nhạy cảm. Thay vào đó, các BTV làm đẹp thường ưu tiên dầu tẩy trang hoặc nước tẩy trang để làm sạch da nhẹ nhàng hơn.

Thị trường làm đẹp hiện nay có vô số sản phẩm với lời quảng cáo hấp dẫn. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của nhiều BTV làm đẹp, điều quan trọng nhất khi chăm sóc da là hiểu rõ nhu cầu của làn da và lựa chọn sản phẩm phù hợp. Không phải sản phẩm nào phổ biến cũng phù hợp với mọi người. Việc lựa chọn những sản phẩm dịu nhẹ, có nguồn gốc rõ ràng và phù hợp với loại da thường là cách an toàn nhất để duy trì làn da khỏe mạnh. Đôi khi, tránh xa những món skincare "tai hại" cũng là một bước quan trọng giúp làn da giữ được vẻ mịn màng và khỏe khoắn lâu dài.