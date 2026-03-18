Loại cây giúp khu vườn thơm ngát suốt hè: Ai cũng nên trồng vì quá dễ chăm!

Mùa hè đang đến gần – và còn cách nào tốt hơn để tận hưởng thời tiết ấm áp ngoài việc bắt đầu làm mới khu vườn của bạn?

Những người yêu làm vườn hẳn sẽ hào hứng bước ra ngoài với kéo cắt cành và xẻng trong tay, sẵn sàng trồng những loài hoa để thưởng thức suốt những tháng mùa hè.

Tuy nhiên, theo báo Anh Express, có một loài cây mà ai cũng nên trồng vì nó sẽ giúp khu vườn thơm ngát suốt mùa hè – đồng thời cũng là một điểm nhấn đẹp cho bất kỳ không gian ngoài trời nào. Các chuyên gia khuyên nên bắt đầu với hoa nhài sao (star jasmine), hay Trachelospermum jasminoides.

Hoa nhài sao là một loại cây thơm, đẹp mắt.

Với hương thơm vani đậm đà, cây có thể trồng trong chậu – rất phù hợp cho những người có khu vườn nhỏ hoặc sân hiên – hoặc cũng có thể trồng trực tiếp xuống đất.

Theo tạp chí Homes and Garden, hoa nhài sao mang lại “hương thơm mạnh mẽ cùng vẻ đẹp tinh tế, thanh nhã”. Đây là loại cây lý tưởng để leo trên giàn hoặc hàng rào như một cây leo cổ điển, đồng nghĩa với việc nó rất phù hợp cho những khu vườn nhỏ vì phát triển theo chiều dọc. Một điểm cộng khác là nó cũng là cây chịu lạnh khá tốt, vì những chiếc lá linh hoạt của nó vẫn xanh ngay cả khi thời tiết trở lạnh.

Hoa nhài sao giúp tiết kiệm không gian vì có thể leo thành giàn.

Rachel Bull, trưởng ban Làm vườn tại Homes and Garden, cho biết: “Mùi hương của hoa nhài sao trở nên đậm hơn vào buổi tối và khiến tôi nhớ đến những đêm hè ấm áp ở nhà – nhưng tán lá xanh quanh năm của nó cũng mang lại cảm giác tươi mới và thú vị trong mùa lạnh. Tôi luôn trồng hoa nhài sao trong chậu để có thể di chuyển chúng xung quanh. Điều này rất tiện khi chúng tôi chuyển nhà vài năm trước, vì tôi có thể mang chúng đi theo.”

Tuy nhiên, Rachel khuyến nghị nên thay chậu hai năm một lần và bổ sung đất mới vì theo thời gian đất sẽ thiếu dinh dưỡng. Chuyên gia cũng giải thích rằng việc chuyển sang chậu lớn hơn một chút sẽ giúp cây tiếp tục phát triển và ra nhiều hoa hơn.

Giờ là lúc tốt nhất để trồng hoa nhài sao

Nếu bạn muốn trồng hoa nhài sao, Rachel gợi ý mùa xuân là thời điểm tốt nhất, vì cây sẽ ra hoa vào cuối mùa. Bà cũng cho biết cần chú ý đến ánh sáng và nhiệt độ, vì loài cây này thích ánh nắng trực tiếp và môi trường ấm áp. Việc cắt tỉa lại vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè sẽ giúp cây nhanh chóng mọc lại và giữ cho khu vườn luôn thơm ngát, đẹp mắt.

Rachel nói thêm: “Tôi nhận thấy việc tưới nước đúng cách là chìa khóa để cây hoa nhài sao phát triển khỏe mạnh. Nếu tưới quá ít nước, nhiều lá của cây sẽ chuyển sang màu đỏ và rụng.”

Tóm lại, chỉ với một vài bước chăm sóc đơn giản, hoa nhài sao có thể trở thành điểm nhấn nổi bật cho khu vườn hoặc ban công của bạn. Hương thơm dịu nhẹ, tán lá xanh quanh năm và khả năng leo giàn đẹp mắt khiến loài cây này vừa dễ trồng vừa mang lại không gian thư giãn, trong lành suốt mùa hè.